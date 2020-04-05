Fibonacci 61 8 EA

Вот простой, понятный и лаконичный вариант вашего текста на русском языке:

Fibonacci 61 8 EA

(Нажмите здесь, чтобы скачать .set-файл)

Fibonacci 61 8 EA — это профессиональный торговый робот, основанный на уровнях Фибоначчи и специальной стратегии «8» для открытия ордеров. Он разработан для поиска максимально точных точек входа в рынок. Робот улавливает ценовые движения в любом направлении, в любое время и на любой валютной паре, превращая рыночные колебания в прибыльные сделки.

 Важные инструкции по тестированию

Прежде чем запускать робота на реальном счете, обязательно проведите тщательное тестирование:

  • Тестер стратегий (Backtest): При запуске тестов учитывайте скорость работы вашего процессора. Настоятельно рекомендуется проводить тестирование на более низкой визуальной скорости (visual speed) — это позволит получить результаты, максимально приближенные к реальным рыночным условиям.

  • Качество моделирования: Всегда выбирайте метод «Каждый тик на основе реальных тиков» (Every tick based on real ticks) для получения наиболее точных результатов.

 Торговые рекомендации

  • Торговые пары: Робот работает на всех валютных парах, но лучше всего он оптимизирован для XAUUSD (Золото). Мы рекомендуем начать именно с золота: его высокая волатильность поможет вам быстро понять логику и алгоритм работы советника.

  • Тип счета: Поскольку робот открывает много сделок за короткое время, мы строго рекомендуем использовать Cent (Центовый) счет (например, Exness Standard Cent).

    Примечание: Центовый счет от Exness идеально подходит для этой стратегии, так как предлагает нулевую комиссию и отсутствие свопов (swap-free), что полностью соответствует математической логике робота.

  • Минимальный депозит: 10 000 центов ($100). Использование центового счета — это самый эффективный способ безопасно управлять агрессивным стилем торговли советника.

  • Настройки (Settings): Настройки по умолчанию (default) предназначены только для проверки работоспособности кода. Для реальной торговли обязательно скачайте и установите оптимизированные .set -файлы.

 С чего начать?

  1. Откройте Cent (Центовый) счет для минимизации рисков и правильного управления капиталом.

  2. Откройте график XAUUSD (Золото) (или любой другой предпочтительной пары) и перетащите на него советник Fibonacci 61 8 EA.

  3. Скачайте оптимизированные файлы настроек: [Нажмите здесь, чтобы скачать] или найдите их в блоке комментариев.

 Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Никогда не инвестируйте средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Стратегии с высокой доходностью потенциально несут в себе повышенные риски. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем.


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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Fibo any pairs testing
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Fibo Any Pair (нажмите, чтобы скачать set файл) Fibo Any Pairs — это торговый советник (EA), основанный на уровнях Фибоначчи. Он помогает находить хорошие точки входа и работает на любых валютных парах, в любое время и в любом направлении. Инструкция по тестированию Перед использованием на реальном счёте: Протестируйте в Strategy Tester или на демо-счётеИспользуйте низкую скорость в Strategy Tester для большей точности Выберите режим «Каждый тик на основе реальных тиков» для лучших результатов С
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Fibo 61 8 game changer
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Fibo 61.8 – Game Changer — это агрессивный скальпинговый советник, построенный на уровнях Fibonacci retracement и логике хеджирования . Специально разработан для XAUUSD (Золото) , этот EA работает непрерывно и показывает наилучшие результаты в спокойных, боковых или флэтовых рыночных условиях , но при правильной настройке он также может эффективно работать на волатильных рынках . Это не советник с ограничением по времени — он торгует, когда рыночные условия соответствуют выбранному вами файлу на
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
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Эксперты
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Any direction Fibo 61 8 scalping gold EA
Komila Safarova
Эксперты
Этот экспертный советник (EA) основан на уровнях коррекции Фибоначчи и индикаторе ATR (Average True Range) и предназначен для торговли сильными рыночными движениями, по концепции, схожей с Fibo 61.8 Game Changer EA . EA автоматически применяет ключевые уровни Фибоначчи: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% , с особым акцентом на золотое сечение 61.8% — мощный уровень, где цена часто реагирует или разворачивается. Для повышения точности EA использует ATR как фильтр волатильности, обеспечивая стабильн
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