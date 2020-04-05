Вот простой, понятный и лаконичный вариант вашего текста на русском языке:

Fibonacci 61 8 EA

(Нажмите здесь, чтобы скачать .set-файл)

Fibonacci 61 8 EA — это профессиональный торговый робот, основанный на уровнях Фибоначчи и специальной стратегии «8» для открытия ордеров. Он разработан для поиска максимально точных точек входа в рынок. Робот улавливает ценовые движения в любом направлении, в любое время и на любой валютной паре, превращая рыночные колебания в прибыльные сделки.

Важные инструкции по тестированию

Прежде чем запускать робота на реальном счете, обязательно проведите тщательное тестирование:

Тестер стратегий (Backtest): При запуске тестов учитывайте скорость работы вашего процессора. Настоятельно рекомендуется проводить тестирование на более низкой визуальной скорости (visual speed) — это позволит получить результаты, максимально приближенные к реальным рыночным условиям.

Качество моделирования: Всегда выбирайте метод «Каждый тик на основе реальных тиков» (Every tick based on real ticks) для получения наиболее точных результатов.

Торговые рекомендации

Торговые пары: Робот работает на всех валютных парах, но лучше всего он оптимизирован для XAUUSD (Золото) . Мы рекомендуем начать именно с золота: его высокая волатильность поможет вам быстро понять логику и алгоритм работы советника.

Тип счета: Поскольку робот открывает много сделок за короткое время, мы строго рекомендуем использовать Cent (Центовый) счет (например, Exness Standard Cent ). Примечание: Центовый счет от Exness идеально подходит для этой стратегии, так как предлагает нулевую комиссию и отсутствие свопов (swap-free), что полностью соответствует математической логике робота.

Минимальный депозит: 10 000 центов ($100). Использование центового счета — это самый эффективный способ безопасно управлять агрессивным стилем торговли советника.

Настройки (Settings): Настройки по умолчанию (default) предназначены только для проверки работоспособности кода. Для реальной торговли обязательно скачайте и установите оптимизированные .set -файлы.

С чего начать?

Откройте Cent (Центовый) счет для минимизации рисков и правильного управления капиталом. Откройте график XAUUSD (Золото) (или любой другой предпочтительной пары) и перетащите на него советник Fibonacci 61 8 EA. Скачайте оптимизированные файлы настроек: [Нажмите здесь, чтобы скачать] или найдите их в блоке комментариев.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Никогда не инвестируйте средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Стратегии с высокой доходностью потенциально несут в себе повышенные риски. Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем.