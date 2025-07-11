Квантовый барон EA



Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью.





IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.





Со скидкой цена . Цена будет увеличиваться на 50 долларов при каждой 10 покупке. Итоговая цена: 4999 долларов.



Канал Квантового Барона: Кликните сюда



***Купите Quantum Baron MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении!



Я — сеточный советник, тщательно разработанный для максимального раскрытия вашего торгового потенциала. Более 15 лет опыта в трейдинге позволили мне довести его до совершенства. Мои создатели вложили свои обширные знания рынка и экспертные знания в каждую строчку кода, чтобы гарантировать максимальную производительность.

Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью.





Создатель Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan и невероятно успешного Quantum Bitcoin представляет самый эксклюзивный на сегодняшний день советник, созданный для трейдеров, которые готовы вкладывать серьезные средства и извлекать значительную прибыль.





Quantum Baron не следует за рынком. Он им командует.





Почему стоит выбрать Quantum Baron EA?





Создан для элиты: Quantum Baron подходит не всем. Он оптимизирован для трейдеров с балансом не менее 5000 долларов, готовых относиться к своему портфелю как к профессиональному активу.





Только ПОКУПАЙ, всегда выигрывай: Quantum Baron открывает только ордера на ПОКУПКУ, в полной мере используя естественные бычьи циклы нефти. И вот в чём фишка: ночной своп всегда положительный, то есть вам платят за удержание позиций, пока советник делает всю сложную работу.





Точность в волатильности: нефть — один из самых волатильных активов в мире. Quantum Baron не дрогнул — он принимает хаос, используя его для фиксации рассчитанной и стабильной прибыли.





Интеллектуальная стратегия следования за трендом: объединяет передовые методы обнаружения тренда с усовершенствованной, усовершенствованной и адаптируемой сеточной системой, которая преобразует колебания цен в возможности получения прибыли.





Исполнение с гарантированной победой: каждый торговый цикл нацелен на победу. Точка. Просадка минимизирована, логика оптимизирована, а каждая сделка подкреплена надёжными рыночными данными.





Наследие совершенства: представлено бестселлером на MQL5, имеющим доказанный опыт создания лидирующих на рынке советников, которым доверяют тысячи трейдеров по всему миру.





⚙ Минимальные требования и рекомендации :

Символ: XTIUSD (сырая нефть)

Таймфрейм: M30

Минимальный депозит: 5000 долларов США — рекомендуется 10 000 долларов США или больше.

Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами (обращайтесь ко мне лично за рекомендациями по выбору брокера)

Кредитное плечо: 1:500

Тип счета: хедж

ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов используйте счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ VPS для круглосуточной работы EA (обязательно).









Присоединяйтесь к Quantum Elite : это ваше приглашение выйти на высший уровень алгоритмической торговли. Quantum Baron не производится серийно. Он эксклюзивный, мощный и создан для настоящих трейдеров, которые не согласны на посредственность.



