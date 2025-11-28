EA Pips Hunter

Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа.



LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать:

PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективность. Бэктесты на 100 процентов честные. Никакого подгона под историю, никакой манипуляции данными, никакого нереалистичного моделирования. То, что ты видишь в тестере стратегий, — это именно то, как советник ведет себя в реальной торговле. Никакой магии, никаких золотых трюков — только проверенная временем стратегия, которая работает и в реале, и в тестере. Благодаря этому PipsHunter является одним из самых прозрачных и честных экспертов на рынке MQL5, созданным с одной целью: строить безопасные, стабильные и реальные торговые системы без искусственного “разгона”.

Этот робот не просто безопасный — он супер безопасный, благодаря строгой защите стоп-лоссами и полному отсутствию мартингейла и усреднения.

ИНСТРУКЦИЯ — КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Основная стратегия: внутридневной скальпинг и логика свинг-разворотов



PipsHunter сочетает в себе два профессиональных подхода в одном алгоритме: DayTrading — работа на внутридневных колебаниях и SwingReversal — точные входы на корректирующих разворотах

Каждый пользователь получает сет-файлы для создания трех разных портфолио: "Katana", "Knife", "Razor". Таким образмо вы сможете моделировать на своем торговой счету различные сочетания настроек и максимально диверсифицировать торговые результаты.

Всё работает на таймфрейме M15, что обеспечивает быстрый и структурированный трейдинг без удержания позиций на протяжении нескольких дней.

Среднее время удержания сделки около 17 часов. Никакого долгого зависания в рынке и накопления трендовых рисков.

Отсутствие мартингейла, сеток и усреднения.

Каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом.

Динамический алгоритм стоп-лосса уменьшает потери в быстрых фазах рынка.

Не чувствителен к спреду (но RAW/ECN рекомендуются).

Работает у любого брокера по всему миру (США, Европа, Великобритания, Азия).

Полностью совместим с FIFO.

Работает с любым кредитным плечом (от 1:30 до 1:1000).

Минимальный капитал от 200 USD.

Почему трейдеры выбирают PipsHunter

Реальный мониторинг подтверждает стабильность.

Бэктесты отражают реальное торговое поведение.

Не зависит от искусственной оптимизации.

Внутридневная логика снижает риски длительных трендов.

Две стратегии в одном увеличивают устойчивость.

Супер безопасное исполнение с жестким контролем риска.

Работает у любого брокера, с любым плечом и в любой стране.

Важное примечание

Хотя ни один экспертный советник не может полностью исключить рыночные риски, PipsHunter создан так, чтобы избегать катастрофических сценариев благодаря жесткому стоп-лоссу и отсутствию опасных методов, таких как мартингейл или усреднение.

Заключение



PipsHunter — это честная, прозрачная внутридневная система, созданная для трейдеров, которым нужны стабильность, безопасность, реальный мониторинг, отсутствие трюков и отсутствие подгонки под историю.

Если ты ценишь настоящую алгоритмическую торговлю без хайпа — PipsHunter создан для тебя!