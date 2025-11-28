EA Pips Hunter

Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать:

  1. PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективность.
  2. Бэктесты на 100 процентов честные. Никакого подгона под историю, никакой манипуляции данными, никакого нереалистичного моделирования. То, что ты видишь в тестере стратегий, — это именно то, как советник ведет себя в реальной торговле. Никакой магии, никаких золотых трюков — только проверенная временем стратегия, которая работает и в реале, и в тестере. Благодаря этому PipsHunter является одним из самых прозрачных и честных экспертов на рынке MQL5, созданным с одной целью: строить безопасные, стабильные и реальные торговые системы без искусственного “разгона”.

Этот робот не просто безопасный — он супер безопасный, благодаря строгой защите стоп-лоссами и полному отсутствию мартингейла и усреднения.

ИНСТРУКЦИЯ — КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Основная стратегия: внутридневной скальпинг и логика свинг-разворотов

  • PipsHunter сочетает в себе два профессиональных подхода в одном алгоритме: DayTrading — работа на внутридневных колебаниях и SwingReversal — точные входы на корректирующих разворотах
  • Каждый пользователь получает сет-файлы для создания трех разных портфолио: "Katana", "Knife", "Razor". Таким образмо вы сможете моделировать на своем торговой счету различные сочетания настроек и максимально диверсифицировать торговые результаты.
  • Всё работает на таймфрейме M15, что обеспечивает быстрый и структурированный трейдинг без удержания позиций на протяжении нескольких дней.
  • Среднее время удержания сделки около 17 часов. Никакого долгого зависания в рынке и накопления трендовых рисков.
  • Отсутствие мартингейла, сеток и усреднения.
  • Каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом.
  • Динамический алгоритм стоп-лосса уменьшает потери в быстрых фазах рынка.
  • Не чувствителен к спреду (но RAW/ECN рекомендуются).
  • Работает у любого брокера по всему миру (США, Европа, Великобритания, Азия).
  • Полностью совместим с FIFO.
  • Работает с любым кредитным плечом (от 1:30 до 1:1000).
  • Минимальный капитал от 200 USD.
  • Почему трейдеры выбирают PipsHunter
  • Реальный мониторинг подтверждает стабильность.
  • Бэктесты отражают реальное торговое поведение.
  • Не зависит от искусственной оптимизации.
  • Внутридневная логика снижает риски длительных трендов.
  • Две стратегии в одном увеличивают устойчивость.
  • Супер безопасное исполнение с жестким контролем риска.
  • Работает у любого брокера, с любым плечом и в любой стране.

Важное примечание
Хотя ни один экспертный советник не может полностью исключить рыночные риски, PipsHunter создан так, чтобы избегать катастрофических сценариев благодаря жесткому стоп-лоссу и отсутствию опасных методов, таких как мартингейл или усреднение.

Заключение

PipsHunter — это честная, прозрачная внутридневная система, созданная для трейдеров, которым нужны стабильность, безопасность, реальный мониторинг, отсутствие трюков и отсутствие подгонки под историю.

Если ты ценишь настоящую алгоритмическую торговлю без хайпа — PipsHunter создан для тебя!


Отзывы 5
liganss
511
liganss 2025.12.15 19:42 
 

Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.

DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

ambighen
473
ambighen 2025.12.03 16:17 
 

Have had some successful trades already after just a few days, matching the backtest. I have been using another EA from this author with success as well. Giving 4 stars because of the lack of a One Chart Setup, to run all symbols from one chart. Having to open an individual chart for each symbol is seriously cumbersome and slowing down my VPS to the point where it keeps crashing, and I will now likely have to upgrade my RAM and therefore spend at least twice as much money each month on the VPS. There are several EAs which manage to run all symbols from one chart, so we know it is possible. I hope the author can spend time upgrading his EAs to do it as well.

