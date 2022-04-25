Вечер выходного дня
Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте MQL5 советника.
Вход по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа
Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту и при получении противоположного сигнала.
Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4) имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Открытие сделок в бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.
Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.
Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте MQL5 советника.
Вход по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа
Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту и при получении противоположного сигнала.
Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4) имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Открытие сделок в бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.
Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.
Этот советник будет в полном автоматическом режиме или иногда хочется визуализировать моменты входа (накинуть используемые индикаторы на график, при отработке сигнала распечатать во вкладку "Эксперты" какой сигнал сработал) ?
Визуализировать моменты входа, конечно лучше, чтобы отследить и исправить косяки, которые могут возникнуть в процессе работы. Лучше, когда советник докладывает, когда он открыл ордер и причину закрытия. Про трал забыл написать, ведь БУ и ТРАЛЛингСтоп это разные вещи.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2018.04.17 19:27
Советник "OSYuWwJk EA.mq5" закончен.
*** "1.004" ***
Подведу итог:
Название я придумал такое (чтобы не заморачиваться, просто в генераторе паролей создал имя) - "OSYuWwJk EA".
Описание:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
NightTrader, 2018.03.31 22:52
Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте MQL5 советника.
Вход по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа
Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту и при получении противоположного сигнала.
Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4) имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Открытие сделок в бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.
Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
NightTrader, 2018.04.01 15:07Визуализировать моменты входа, конечно лучше, чтобы отследить и исправить косяки, которые могут возникнуть в процессе работы. Лучше, когда советник докладывает, когда он открыл ордер и причину закрытия. Про трал забыл написать, ведь БУ и ТРАЛЛингСтоп это разные вещи.
OSYuWwJk EA.mq5
Вроде входные параметры все, ничего не забыл:
//--- input parameters input double InpLots = 0.1; // Lots input ushort InpStopLoss = 50; // Stop Loss (in pips) input ushort InpTakeProfit = 50; // Take Profit (in pips) input ushort InpTrailingStop = 5; // Trailing Stop (in pips) input ushort InpTrailingStep = 5; // Trailing Step (in pips) input ushort InpBreakeven = 15; // Breakeven ("0" -> off) input ENUM_TIMEFRAMES InpMA_period = PERIOD_H1; // MA: period input int InpMA_ma_period = 15; // MA: averaging period input int InpMA_ma_shift = 0; // MA: horizontal shift input ENUM_MA_METHOD InpMA_ma_method = MODE_SMA; // MA: smoothing type input ENUM_APPLIED_PRICE InpMA_applied_price = PRICE_CLOSE; // MA: type of price input ENUM_TIMEFRAMES InpRSI_period = PERIOD_H1; // RSI: period input int InpRSI_ma_period = 21; // RSI: averaging period input ENUM_APPLIED_PRICE InpRSI_applied_price = PRICE_CLOSE; // RSI: type of price
intput Slip = 30; // реквот, intput Magic = 123; // магик , пятизнак , забыл добавить как саморазумеешиеся.
Можно ли добавить в настройки параметр открытие на текущей свече или на следующей.
Можете добавить контроль свечей. После получения сигнала, открытие происходит на медвежих свечах при продажах и бычьих при покупках. и т.е цена находится ниже открытия, если шорт и выше открытия, если бай. Если не затруднит конечно же.
OSYuWwJk EA.mq5
version "1.001"
Настройки уровней RSI (UP и DOWN) для анализа ситуации и получения сигнала.
На данный момент простой анализ:
- BUY: Ask() > Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 <= RSI DOWN level
- SELL: Bid() < Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 >= RSI UP level
OSYuWwJk EA.mq5
version "1.001"
Настройки уровней RSI (UP и DOWN) для анализа ситуации и получения сигнала.
На данный момент простой анализ:
- BUY: Ask() > Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 <= RSI DOWN level
- SELL: Bid() < Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 >= RSI UP level
Для советника ограничение поросадки очень не хватает. С возможностью оптимизации этого параметра.
OSYuWwJk EA.mq5
version "1.001"
Благодарю. Потестил. Выдает неплохую картину, но до конца тест довести не удается в связи с большим количество ордеров и из-за этого происходит слив в конце теста.
Нужен контроль количества ордеров, и желательно не открывать следующий, пока предыдущий не выйдет в БУ.
Vladimi, не
могли бы вы сделать чтобы соова писала в комментариях, открытие закрытие и какая из них был открыт ордер.
Благодарю. Потестил. Выдает неплохую картину, но до конца тест довести не удается в связи с большим количество ордеров и из-за этого происходит слив в конце теста.
Нужен контроль количества ордеров, и желательно не открывать следующий, пока предыдущий не выйдет в БУ.
Vladimi, не
могли бы вы сделать чтобы соова писала в комментариях, открытие закрытие и какая из них был открыт ордер.
Не понимаю о чём Вы. Нет никаких: "сов" и "ордеров". Есть советник и позиции.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника".
Я оставляю за собой право как согласится сделать советника так и отказать :)
В случае появления советника его код В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет опубликован В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.
Примечание: термин выходные - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, ВСЯ СУББОТА и ВСЁ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Сейчас в работе:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
ymsssg, 2019.10.08 20:02
Здравствуйте, Владимир!
Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах
Характеристики советника
Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD
Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно
Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).
Стратегия советника
Советник использует принцип мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.
Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.
Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.
Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.
Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.
Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .
В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах.