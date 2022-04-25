Вечер выходного дня

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В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника".

Я оставляю за собой право как согласится сделать советника так и отказать :)

В случае появления советника его код В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет опубликован В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.


Примечание: термин выходные - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, ВСЯ СУББОТА и ВСЁ ВОСКРЕСЕНЬЕ.



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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

ymsssg, 2019.10.08 20:02

Здравствуйте, Владимир!

Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах

Характеристики советника

Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD

Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно

Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).


Стратегия советника

Советник использует принцип  мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора  RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.

Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.

Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать  новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.

Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.

Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.

Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .

В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах. 



 

Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте  MQL5 советника.

Вход  по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа

Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту  и при получении противоположного сигнала.

Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4)  имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.

Открытие сделок в  бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.

Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.

 
NightTrader:

Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте  MQL5 советника.

Вход  по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа

Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту  и при получении противоположного сигнала.

Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4)  имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.

Открытие сделок в  бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.

Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.

Этот советник будет в полном автоматическом режиме или иногда хочется визуализировать моменты входа (накинуть используемые индикаторы на график,  при отработке сигнала распечатать во вкладку "Эксперты" какой сигнал сработал) ?

 
Визуализировать моменты входа, конечно лучше, чтобы отследить и исправить косяки, которые могут возникнуть в процессе работы. Лучше, когда советник докладывает, когда он открыл ордер и причину закрытия. Про трал забыл написать, ведь БУ и ТРАЛЛингСтоп это разные вещи.
 
NightTrader:
Визуализировать моменты входа, конечно лучше, чтобы отследить и исправить косяки, которые могут возникнуть в процессе работы. Лучше, когда советник докладывает, когда он открыл ордер и причину закрытия. Про трал забыл написать, ведь БУ и ТРАЛЛингСтоп это разные вещи.

Подведу итог: 

Название я придумал такое (чтобы не заморачиваться, просто в генераторе паролей создал имя) - "OSYuWwJk EA".

Описание:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

NightTrader, 2018.03.31 22:52

Здраствуйте.Тогда я буду первым . 3абацайте  MQL5 советника.

Вход  по RSI, фильтр МА. Ориентир на старший таймфрейм H1.
Условия входа

Настройки Параметры RSI, MA,SL,TP,БУ. Закрытие всех ордеров по общему профиту  и при получении противоположного сигнала.

Открытие сделок в шорт, когда цена находится ниже МА 110 на H1 и RSI (4)  имеет значение 70 и выше. Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.

Открытие сделок в  бай, кода цена находится выше МА110 на H1 и RSI (4) имеет значение от 30 и ниже.

Доливаемся по тренду следующим ордером при выходе ордера в бу на 30 пунктов. При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились.Если получили стоп. Ждем следующего сигнала.
Вообщем как то так для первоначального варианта.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

NightTrader, 2018.04.01 15:07

Визуализировать моменты входа, конечно лучше, чтобы отследить и исправить косяки, которые могут возникнуть в процессе работы. Лучше, когда советник докладывает, когда он открыл ордер и причину закрытия. Про трал забыл написать, ведь БУ и ТРАЛЛингСтоп это разные вещи.


 

OSYuWwJk EA.mq5


Вроде входные параметры все, ничего не забыл:

//--- input parameters
input double               InpLots              = 0.1;               // Lots
input ushort               InpStopLoss          = 50;                // Stop Loss (in pips)
input ushort               InpTakeProfit        = 50;                // Take Profit (in pips)
input ushort               InpTrailingStop      = 5;                 // Trailing Stop (in pips)
input ushort               InpTrailingStep      = 5;                 // Trailing Step (in pips)
input ushort               InpBreakeven         = 15;                // Breakeven ("0" -> off)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpMA_period         = PERIOD_H1;         // MA: period 
input int                  InpMA_ma_period      = 15;                // MA: averaging period 
input int                  InpMA_ma_shift       = 0;                 // MA: horizontal shift 
input ENUM_MA_METHOD       InpMA_ma_method      = MODE_SMA;          // MA: smoothing type 
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpMA_applied_price  = PRICE_CLOSE;       // MA: type of price 
input ENUM_TIMEFRAMES      InpRSI_period        = PERIOD_H1;         // RSI: period 
input int                  InpRSI_ma_period     = 21;                // RSI: averaging period 
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpRSI_applied_price = PRICE_CLOSE;       // RSI: type of price
 
Да, все верно. Я так  понимаю продолжение на следующих выходных.

intput Slip          = 30;       // реквот,   intput Magic         = 123;      // магик , пятизнак , забыл добавить как саморазумеешиеся.

Можно ли добавить в настройки параметр открытие на текущей свече или на следующей.
Можете добавить контроль свечей. После получения сигнала, открытие происходит  на медвежих свечах  при продажах  и бычьих при покупках. и т.е цена находится ниже открытия, если шорт и выше открытия, если бай. Если не затруднит конечно же.
 

OSYuWwJk EA.mq5

version   "1.001"


Настройки уровней RSI (UP и DOWN) для анализа ситуации и получения сигнала.

На данный момент простой анализ:

  • BUY: Ask() > Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 <= RSI DOWN level
  • SELL: Bid() < Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 >= RSI UP level

Файлы:
OSYuWwJk_EA.mq5  25 kb
 
Vladimir Karputov:

OSYuWwJk EA.mq5

version   "1.001"


Настройки уровней RSI (UP и DOWN) для анализа ситуации и получения сигнала.

На данный момент простой анализ:

  • BUY: Ask() > Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 <= RSI DOWN level
  • SELL: Bid() < Moving Average на баре 1 И RSI на баре 1 >= RSI UP level

Для советника ограничение поросадки очень не хватает. С возможностью оптимизации этого параметра.

 
Vladimir Karputov:

OSYuWwJk EA.mq5

version   "1.001"


Благодарю. Потестил. Выдает неплохую картину, но до конца тест довести не удается в связи с большим количество ордеров и из-за этого происходит слив в конце теста.

Нужен контроль количества ордеров, и желательно не открывать следующий, пока предыдущий не выйдет в БУ.
test

Vladimi, не
 могли бы вы сделать чтобы соова писала в комментариях, открытие закрытие и какая из них был открыт ордер.

 
NightTrader:

Благодарю. Потестил. Выдает неплохую картину, но до конца тест довести не удается в связи с большим количество ордеров и из-за этого происходит слив в конце теста.

Нужен контроль количества ордеров, и желательно не открывать следующий, пока предыдущий не выйдет в БУ.

Vladimi, не
 могли бы вы сделать чтобы соова писала в комментариях, открытие закрытие и какая из них был открыт ордер.

Не понимаю о чём Вы. Нет никаких: "сов" и "ордеров". Есть советник и позиции.

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