Вечер выходного дня - страница 52
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Владимир, спасибо! Мы можем в оффлайн продолжить, у меня есть такая готовность))
Как пожелаете.
Сложно, вернее пар будет несколько и предпочтительнее - кроссы. Так вот с них и нужно отбирать, корреляция меняется, может даже смениться за торговую сессию, поэтому составив список с ~12 пар нужно отбирать постоянно онлайн. Логика такая: открылись, получили убыток в N-пунктов, проехались по отобранным символам и выбрали максимально подходящую, вышли в плюс - всё закрыли, а если в минус N-пунктов*2, то ищем снова максимально лучшую и так по кругу. Чаще всего закрытие происходит на 3-й паре. Для коммерческой версии можно сделать закрытие 1 пары, если прошла большое расстояние, остальные 2 подождать пока выйдут в маленький плюс и тоже закроются.
Манёвров на хеджирующих стратегиях много.
правильно понимаю, максимально лучшая, это у которой К корреляции стремится к 1 или -1?
правильно понимаю, максимально лучшая, это у которой К корреляции стремится к 1 или -1?
Верно
Арбитраж не для кого не новость.
Может то, что задумал, правильнее назвать парным трейдингом.
В аттаче изложение идеи.
Я новичок в этом, сильно не пинайте..
Для терминала МТ5.
Индикатор для наблюдения за эквити виртуальных сделок на истории. Используется для нескольких символов одновременно. Символы нужно выбрать из списка. Для каждого из них задается направление сделки и время открытия и закрытия. Смысл задумки проследить на истории за изменением эквити якобы открываемых сделок и возможностью использования в арбитражной торговле с применением нескольких инструментов.
Для начала хочу попробовать на четырех инструментах с Чикагской биржи. S&P, DOW, NASDAQ и RUSSELL. Они хорошо ходят вместе. На эти символы есть и микроконтракты. Можно конечно и на других, практика бы показала.
Сначала думал сделать индикатор, который присоединяется к одному инструменту. В нем выбираются другие инструменты, выбирается направление и время «от и до». В подвале будет нулевая линия, условно означающая баланс и изменяющееся эквити. Как бы для проверки на профпригодность идеи этого хватит. Можно поработать с историей, сделать для себя выводы. Так, просто глядя на графики, трудно что-то сказать.
Что в итоге хочу увидеть из этого? Попробую найти наиболее удачную начальную точку отсчета для открытия сделок, а также нужные пары. Если эквити будет стабильно плавать и в плюс и в минус, то будет смысл копать дальше. Или по итогу, возможно, получится сразу правильно выбирать место и направление сделок и тем самым сразу быть ближе к нужному результату. Настройки:
1. Размер депо
2. Дата начала
3. Дата окончания
4. Символ 1, направление, объем
5. Символ 2, направление, объем
6. Символ 3, направление, объем
7. Символ 4, направление, объем
С выбором символов в настройках не знаю как проще, количество может быть разным. Может сделать так, что в первой строке будет символ графика, к которому присоединяем. А ниже строка с пустыми значениями (или без символа, но с каким-либо направлением и с объемом в 1 контракт). При выборе символа будет появляться еще одна строка и т.д.
На картинке примерно то, что хотел бы увидеть.
Если конечную дату указать из будущего, то была бы возможность в реальном времени наблюдать за итогом виртуальных сделок и, возможно, использовать индикатор для входа в реальные сделки.
Может быть, ошибаюсь с рациональностью идеи, сложно сказать. С визуализацией было бы проще.
Добрый вечер всем, Владимиру в особенности! Есть ваш хороший советник-помощник, который торгует от линий. На его основе предлагаю создать отбойно-пробойный советник.
0. Применить индикатор ATR.
1. При пробое линии и дальнейшем отходе на 3-5 спредов устанавливаем на этой линии (цена линии +/- indent) 3 стоп-ордера в расчёте на возврат (с одним SL и с разными ТП, всё через ATR*множители).
1а. Предусмотреть задержку реагирования в минутах.
2. Если цена ушла далее (ATR*множитель) снимаем стоп-ордера и устанавливаем лимит-ордера (цена линии +/- indent)в направлении пробоя
3. При срабатывании SL оставить возможность неоднократного (регулируется) повторного выставления ордеров
3. Оставить возможность вкл/откл работы на пробой/отбой
4. Включить дополнительно в условия выставления ордеров размер последней сформированной [1] и формирующейся [0] свечи H1. (> ATR)
Здесь я ушел от темы ветки "быстро забацать MQL5 советника".
Но если идея окажется рабочей, то можно и над автоматизацией подумать.
Добрый вечер всем, Владимиру в особенности! Есть ваш хороший советник-помощник, который торгует от линий. На его основе предлагаю создать отбойно-пробойный советник.
0. Применить индикатор ATR.
1. При пробое линии и дальнейшем отходе на 3-5 спредов устанавливаем на этой линии (цена линии +/- indent) 3 стоп-ордера в расчёте на возврат (с одним SL и с разными ТП, всё через ATR*множители).
1а. Предусмотреть задержку реагирования в минутах.
2. Если цена ушла далее (ATR*множитель) снимаем стоп-ордера и устанавливаем лимит-ордера (цена линии +/- indent)в направлении пробоя
3. При срабатывании SL оставить возможность неоднократного (регулируется) повторного выставления ордеров
3. Оставить возможность вкл/откл работы на пробой/отбой
4. Включить дополнительно в условия выставления ордеров размер последней сформированной [1] и формирующейся [0] свечи H1. (> ATR)
О каком именно советнике идет речь?
О каком именно советнике идет речь?
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