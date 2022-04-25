Вечер выходного дня - страница 29
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Владимир, прошу Вас:
При тестировании на своей торговой платформе МетаТрейдер 5 обнаружил ещё одну проблему, связанную с такими переменными параметрами настройки советника, как Trailing in seconds и Seach signals in seconds. При задании значения выше 10 трейлинг отложенных ордеров относительно уровней Bid и Ask не происходит. Тоже самое, если устанавливаю значение ниже 10, трейлинг на следующем баре отсутствует. Не могу разобраться, почему так происходит.
Пытался приложить лог файл тестирования советника Pending Stop Trailing за период с 1 по 3 августа 2019, но его размер оказался более 80 Мб и сайт выдает ошибку о том, размер файла превышает максимально допустимое значение. Да и сам лог файл почему-то в блокноте не открывается.
С уважением, Владимир.
Владимир, а может быть такой огромный размер лог файла за три дня тестирования?
С уважением, Владимир.
добавить в советник Pending Stop Trailing переменную Spread Max, чтобы исключить нежелательное и неконтролируемое расширение спреда. Если текущий спред по своему размеру вдруг станет больше того значения, которое было изначально задано в переменной S pread Max, то ранее выставленные отложенные ордера тут же удаляются, а новые отложенные ордера не выставляются до тех пор, пока спред не вернется в заданное значение.
Поправка номер 1 "Контроль спреда" принята.
Да, описание было неполным.
Поправка номер 2 "Не размещать новые отложенные ордера, пока существует позиция" принята.
При тестировании на своей торговой платформе МетаТрейдер 5 обнаружил ещё одну проблему, связанную с такими переменными параметрами настройки советника, как Trailing in seconds и Seach signals in seconds. При задании значения выше 10 трейлинг отложенных ордеров относительно уровней Bid и Ask не происходит. Тоже самое, если устанавливаю значение ниже 10, трейлинг на следующем баре отсутствует. Не могу разобраться, почему так происходит.
Уточню (и в описании этот момент есть) - параметр Trailing Stop работает для позиций, а параметр п. 7. Wait заменён на интервал поиска торгового сигнала Search signals, in seconds.
Теперь объясняю:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2019.08.04 12:26
Уточню (и в описании этот момент есть) - параметр Trailing Stop работает для позиций, а параметр п. 7. Wait заменён на интервал поиска торгового сигнала Search signals, in seconds.
Теперь объясняю:
Владимир, варьирую настройки переменной Search signals, in seconds, да и другими тоже, но никак не получается добиться того, чтобы отложенные ордера перемещались вслед за ценой. Что могу делать не так?
В советнике Ambush, который Вы опубликовали ранее, этот режим был реализован без проблем, а тут почему-то ничего не получается.
С уважением, Владимир.
Владимир, варьирую настройки переменной Search signals, in seconds, да и другими тоже, но никак не получается добиться того, чтобы отложенные ордера перемещались вслед за ценой. Что могу делать не так?
В советнике Ambush, который Вы опубликовали ранее, этот режим был реализован без проблем, а тут почему-то ничего не получается.
С уважением, Владимир.
Выставляйте разумный отступ iNdent.
Внёс пожелания и обновил до версии "1.100".
Обновил описание советника.
Pending Stop Trailing
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2019.08.04 16:11
Внёс пожелания и обновил до версии "1.100".
Обновил описание советника.
Pending Stop Trailing
Большое СПАСИБО!!!
С уважением, Владимир.
Большое СПАСИБО!!!
С уважением, Владимир.
На Здоровье! Главное, если что-то не выходит - возвращайте параметры по-умолчанию и меняйте потихоньку один за одним параметром.
Вообще я ещё вывожу не все ошибки - например близкое расположение позиций или отложенных ордеров от текущей цены (в этом случае нельзя их модифицировать) и ещё куча всего. Вот появилась идея выводить ошибки в какой-то список - чтобы не загромождать лог-файл.
Но это так - мысли ...
Вставил Ваши картинки (#280) красиво.
Взял на заметку - подумаю, покручу, поверчу ... Пока ничего не обещаю.
Вставил Ваши картинки (#280) красиво.
Взял на заметку .....