Вечер выходного дня - страница 20
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Уже тестировали? Есть наброски?
На евро хорошо,4Н. На других хуже . Процент успешных сделок 80, но в общем минус выходит
Там в конце параметров есть три плюшки:
Там в конце параметров есть три плюшки:
Да,изучаю . Можно отдать на растерзание в ветку Создание советника общими усилиями:)
Нет. Не нужно.
Уже тестировали? Есть наброски?
Спасибо большое, просто огромаднейшее за все Ваши благородные труды!!!! этот вроде тоже очень хорошо себя ведет... будем пробовать на демо... автору идеи тоже большой респект и уважуха...
Спасибо большое, просто огромаднейшее за все Ваши благородные труды!!!! этот вроде тоже очень хорошо себя ведет... будем пробовать на демо... автору идеи тоже большой респект и уважуха...
Да пожалуйста :)
Да пожалуйста :)
Я вот смотрю на его работу - с таким не часты ходом открытия сделок, но в основном правильным ходом, вполне может получиться хороший мультивалютник на зависть всем граалеписателям....Спасибо большое... можно попробовать еще с добавлением отложек по ходу - как говорится, кашу маслом не испортишь....
Я вот смотрю на его работу - с таким не часты ходом открытия сделок, но в основном правильным ходом, вполне может получиться хороший мультивалютник на зависть всем граалеписателям....Спасибо большое...
Чтобы получить мультивалютник необходимо советник переписать в виде класса. И тогда можно будет просто из Мастер советника создавать объекты-классы Подчинённых советников на разных символах.
Чтобы получить мультивалютник необходимо советник переписать в виде класса. И тогда можно будет просто из Мастер советника создавать объекты-классы Подчинённых советников на разных символах.
интересно, смотри-ка попробую вникнуть и сделать...
Спасибо...
Нет. Не нужно.