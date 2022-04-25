Вечер выходного дня - страница 20

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Vladimir Karputov:

Уже тестировали? Есть наброски? 

На евро хорошо,4Н. На других хуже . Процент успешных сделок 80, но в общем минус выходит
 
Vladimir Baskakov:
На евро хорошо,4Н. На других хуже . Процент успешных сделок 80, но в общем минус выходит

Там в конце параметров есть три плюшки:

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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Vladimir Karputov:

Там в конце параметров есть три плюшки:

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Да,изучаю . Можно отдать на растерзание в ветку Создание советника общими усилиями:)
 
Vladimir Baskakov:
Да,изучаю . Можно отдать на растерзание в ветку Создание советника общими усилиями:)

Нет. Не нужно.

 
Vladimir Karputov:

Уже тестировали? Есть наброски? 

Спасибо большое, просто огромаднейшее за все Ваши благородные труды!!!!  этот вроде тоже очень хорошо себя ведет... будем пробовать на демо... автору идеи тоже большой респект и уважуха...


 
Сергей Криушин:

Спасибо большое, просто огромаднейшее за все Ваши благородные труды!!!!  этот вроде тоже очень хорошо себя ведет... будем пробовать на демо... автору идеи тоже большой респект и уважуха...


Да пожалуйста :)

 
Vladimir Karputov:

Да пожалуйста :)

Я вот смотрю на его работу - с таким не часты ходом открытия сделок, но в основном правильным ходом, вполне может получиться хороший мультивалютник на зависть всем граалеписателям....Спасибо большое... можно попробовать еще с добавлением отложек по ходу - как говорится, кашу маслом не испортишь....

 
Сергей Криушин:

Я вот смотрю на его работу - с таким не часты ходом открытия сделок, но в основном правильным ходом, вполне может получиться хороший мультивалютник на зависть всем граалеписателям....Спасибо большое...

Чтобы получить мультивалютник необходимо советник переписать в виде класса. И тогда можно будет просто из Мастер советника создавать объекты-классы Подчинённых советников на разных символах.

 
Vladimir Karputov:

Чтобы получить мультивалютник необходимо советник переписать в виде класса. И тогда можно будет просто из Мастер советника создавать объекты-классы Подчинённых советников на разных символах.

 интересно, смотри-ка попробую вникнуть и сделать...

Спасибо...

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Vladimir Karputov:

Нет. Не нужно.

Тут подумал, что раз это разворотная модель, то логично SL задавать автоматически . При покупке на Lowest за 26 периодов, при продаже Highest?
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