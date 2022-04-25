Вечер выходного дня - страница 35

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azas111:

Зеленый прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи. Выход из него может означать начало движения.

А прямоугольник советника следует за ценой.

ЧТо в Вашем понимании означает фраза "прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи"? 

Что у Вас значит "размер" и "восьмичасовая свеча"? 

 
Vladimir Karputov:

ЧТо в Вашем понимании означает фраза "прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи"? 

Что у Вас значит "размер" и "восьмичасовая свеча"? 

Это МТ4
Файлы:
8.png  17 kb
 
azas111:
Это МТ4

Попробую перефразировать более понятным языком: зеленый прямоугольник отображает размер свечи между ценами Open и Close для свечи с текущего таймфрейма, которая начинается в 08-00. Так?

Если так, то как прямоугольник может рисоваться начиная с 7 часов? Ведь в 7 часов ещё никто не знает какая будет свеча в 8-00.

 
Vladimir Karputov:

Попробую перефразировать более понятным языком: зеленый прямоугольник отображает размер свечи между ценами Open и Close для свечи с текущего таймфрейма, которая начинается в 08-00. Так?

Если так, то как прямоугольник может рисоваться начиная с 7 часов? Ведь в 7 часов ещё никто не знает какая будет свеча в 8-00.

Так подобраны параметры индикатора, чтобы прямоугольник отображал постоянно размер восьмичасовой свечи.

Заканчиваться прямоугольник может в любое время, я поставил 12:00.

 
azas111:

Так подобраны параметры индикатора, чтобы прямоугольник отображал постоянно размер восьмичасовой свечи.

Заканчиваться прямоугольник может в любое время, я поставил 12:00.

У Вас на рисунке прямоугольник начинается в 7 часов. Каким образом??? Если он должен рисовать размер свечи 8-часовой???


В общем извините - Выкидываю вас из очереди - пять страниц из пустого в порожнее.

 
Vladimir Karputov:

...

В общем извините - Выкидываю вас из очереди - пять страниц из пустого в порожнее.

Спасибо, что уделили мне внимание и время.

Может быть, Вас заинтересует написать такой индикатор ?

Очень удобная вещь, на МТ4 у меня стоит.

Файлы:
22.png  16 kb
 
azas111:

Спасибо, что уделили мне внимание и время.

Может быть, Вас заинтересует написать такой индикатор ?

Очень удобная вещь, на МТ4 у меня стоит.

нет. не интересно.

 
Vladimir Karputov:

нет. не интересно.

Всего Вам доброго !
 

Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.


 
Yuriy Suslov:

Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.


Правила ветки опубликованы в первом сообщении:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

Vladimir Karputov, 2018.03.31 13:16

В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника".

Я оставляю за собой право как согласится сделать советника так и отказать :)

В случае появления советника его код В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет опубликован В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.


Примечание: термин выходные - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, ВСЯ СУББОТА и ВСЁ ВОСКРЕСЕНЬЕ.



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