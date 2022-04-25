Вечер выходного дня - страница 35
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Зеленый прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи. Выход из него может означать начало движения.
А прямоугольник советника следует за ценой.
ЧТо в Вашем понимании означает фраза "прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи"?
Что у Вас значит "размер" и "восьмичасовая свеча"?
ЧТо в Вашем понимании означает фраза "прямоугольник держит размер восьмичасовой свечи"?
Что у Вас значит "размер" и "восьмичасовая свеча"?
Это МТ4
Попробую перефразировать более понятным языком: зеленый прямоугольник отображает размер свечи между ценами Open и Close для свечи с текущего таймфрейма, которая начинается в 08-00. Так?
Если так, то как прямоугольник может рисоваться начиная с 7 часов? Ведь в 7 часов ещё никто не знает какая будет свеча в 8-00.
Попробую перефразировать более понятным языком: зеленый прямоугольник отображает размер свечи между ценами Open и Close для свечи с текущего таймфрейма, которая начинается в 08-00. Так?
Если так, то как прямоугольник может рисоваться начиная с 7 часов? Ведь в 7 часов ещё никто не знает какая будет свеча в 8-00.
Так подобраны параметры индикатора, чтобы прямоугольник отображал постоянно размер восьмичасовой свечи.
Заканчиваться прямоугольник может в любое время, я поставил 12:00.
Так подобраны параметры индикатора, чтобы прямоугольник отображал постоянно размер восьмичасовой свечи.
Заканчиваться прямоугольник может в любое время, я поставил 12:00.
У Вас на рисунке прямоугольник начинается в 7 часов. Каким образом??? Если он должен рисовать размер свечи 8-часовой???
В общем извините - Выкидываю вас из очереди - пять страниц из пустого в порожнее.
...
В общем извините - Выкидываю вас из очереди - пять страниц из пустого в порожнее.
Спасибо, что уделили мне внимание и время.
Может быть, Вас заинтересует написать такой индикатор ?
Очень удобная вещь, на МТ4 у меня стоит.
Спасибо, что уделили мне внимание и время.
Может быть, Вас заинтересует написать такой индикатор ?
Очень удобная вещь, на МТ4 у меня стоит.
нет. не интересно.
нет. не интересно.
Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.
Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.
Правила ветки опубликованы в первом сообщении:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2018.03.31 13:16
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника".
Я оставляю за собой право как согласится сделать советника так и отказать :)
В случае появления советника его код В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет опубликован В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.
Примечание: термин выходные - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, ВСЯ СУББОТА и ВСЁ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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