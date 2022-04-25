Вечер выходного дня - страница 25
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Пусть перестраивается, это вполне нормально, при перестроении нужно делать модификацию на новое значение.
На мой взгляд как практикующего трейдера, то ордер одного типа должен быть всего один, и при срабатывании добавлять по одному на нужное значение, никчему ставить несколько штук, это только лишние торговые запросы на сервер.
Система меня так-же заинтересовала, со всех индикаторов ZZ самый толковый, на нём можно собрать много разнообразных систем, это не стохастики и недомакди.
Наблюдаю за темой - интересно!
Да, согласен колено/луч будет двигаться... ну также пристраивать по одному...тут вот я даже не знаю, как за конец ухватиться...)))
модификация может повредить приблизив исполнение...хотя луч редко делает возвратное движение...
ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5
Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:
ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5
Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:
Тогда да, чтоб он был первым, нужно будет двигать к началу/концу...или добавлять потом еще ордер на эту величину Indent...
ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5
Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:
Пока суть та дело, появился код ZigZag Fibo - тоже на базе ZigZag, только в связке с Линиями Фибоначчи.
Пока суть та дело, появился код ZigZag Fibo - тоже на базе ZigZag, только в связке с Линиями Фибоначчи.
Спасибо большое - то что надо...уровней бы побольше перед сотней, но еще толком не смотрел...
Вот непонятно отчего такая сложность: "Рассмотрим это правило на примере рисунка 2: после сильного спада цена возвратилась к уровням 60.8 и даже 50.0 после чего цена продолжила падение. Значит применительно в рисунку 2 (Тренд вниз) на уровнях 60.8 и 50.0 целесообразно было бы выставить отложенные Sell limit ордера - именно так и работает советник ZigZag Fibo". - почему бы сразу после окончания луча не брать возврат/отскок до этих уровней...
здравствуйте. подскажите пожалуйста, отложенный ордер, можно программно запустить чтобы он двигался за ценой. на подобе как трал.
Можно. Только в зависимости от типа отложенного ордера трейлинг будет двигать ордер или выше или ниже цены.
Спасибо за ответ! а у вас в каком не будь эксперте есть такая функция?