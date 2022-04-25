Вечер выходного дня - страница 25

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Vitaly Muzichenko:

Пусть перестраивается, это вполне нормально, при перестроении нужно делать модификацию на новое значение.

На мой взгляд как практикующего трейдера, то ордер одного типа должен быть всего один, и при срабатывании добавлять по одному на нужное значение, никчему ставить несколько штук, это только лишние торговые запросы на сервер.

Система меня так-же заинтересовала, со всех индикаторов ZZ самый толковый, на нём можно собрать много разнообразных систем, это не стохастики и недомакди.

Наблюдаю за темой - интересно! 

Да, согласен колено/луч будет двигаться... ну также пристраивать по одному...тут вот я даже не знаю, как за конец ухватиться...)))

модификация может повредить приблизив исполнение...хотя луч редко делает возвратное движение...

 

ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5

Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:

ZigZag Last Knee Pending Stop

 
Vladimir Karputov:

ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5

Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:


Тогда да, чтоб он был первым, нужно будет двигать к началу/концу...или добавлять потом еще ордер на эту величину Indent...

 
ZZ обычно опирается на фрактал...или к концу луча прикрепить горизонталь... и от неё уже плясать???
 
Vladimir Karputov:

ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5

Как только появилось новое колено - на расстоянии Indent от начала колена выставляем отложенный ордер:


Пока суть та дело, появился код ZigZag Fibo - тоже на базе ZigZag, только в связке с Линиями Фибоначчи.

 
Vladimir Karputov:

Пока суть та дело, появился код ZigZag Fibo - тоже на базе ZigZag, только в связке с Линиями Фибоначчи.

Спасибо большое - то что надо...уровней бы побольше перед сотней, но еще толком не смотрел...

Вот непонятно отчего такая сложность: "Рассмотрим это правило на примере рисунка 2: после сильного спада цена возвратилась к уровням 60.8 и даже 50.0 после чего цена продолжила падение. Значит применительно в рисунку 2 (Тренд вниз) на уровнях 60.8 и 50.0 целесообразно было бы выставить отложенные Sell limit ордера - именно так и работает советник ZigZag Fibo". - почему бы сразу после окончания луча не брать возврат/отскок до этих уровней...

[Удален]  
здравствуйте. подскажите пожалуйста, отложенный ордер, можно программно запустить чтобы он двигался за ценой. на подобе как трал.33
 
Aleksandr Klapatyuk:
здравствуйте. подскажите пожалуйста, отложенный ордер, можно программно запустить чтобы он двигался за ценой. на подобе как трал.
Можно. Только в зависимости от типа отложенного ордера трейлинг будет двигать ордер или выше или ниже цены. 
Также можно делать поиск возможности переместить отложенный ордер или раз в N секунд (минимальный интервал равен 10 секунд) или только в момент рождения нового бара.
[Удален]  
Vladimir Karputov:
Можно. Только в зависимости от типа отложенного ордера трейлинг будет двигать ордер или выше или ниже цены. 
Также можно делать поиск возможности переместить отложенный ордер или раз в N секунд (минимальный интервал равен 10 секунд) или только в момент рождения нового бара.
Спасибо за ответ! а у вас в каком не будь эксперте есть такая функция ? у вас есть такой советник который выставляет в обе стороны отложенного ордера . но можно в одну сторону и  тут можно придумать что не будь с трал  отложкой   
 
Aleksandr Klapatyuk:
Спасибо за ответ! а у вас в каком не будь эксперте есть такая функция?  
Не помню. Лучше написать отдельный советник который двигает отложенный ордер выставленный вручную.

То есть предполагается, что на данном символе будет работать советник и ждать, когда пользователь вручную разместит отложенный ордер на данном символе. 
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