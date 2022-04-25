Вечер выходного дня - страница 58

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Arkadii Zagorulko:

Все верно. Ну вы то пишите как:

С этим нет никаких проблем, а вот если текущая цена окажется ниже, тейк профит выставить для позиций покупки не выйдет.

Хотя кстати, могу ошибаться, вроде как у некоторых брокеров это можно, и позиция просто будет сразу закрыта.

Я имел в виду текущую цену и ai1111 меня понял - так как эти моменты уже обговаривались не один раз.

ai1111
ai1111
  • 2020.12.02
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Vladimir Karputov:

Я имел в виду текущую цену и ai1111 меня понял - так как эти моменты уже обговаривались не один раз.

Я повторюсь, Мне кажется что более правильным Будет не тейк профит а безубыток использовать для той цели о которой я говорил (я просто сразу этого не сообразил) так как Действительно если Вдруг цена будет  выше уже открытых Позиций а мы выставим усредняющий тейк профит  то позиции будут по любому и мгновенно закрыты.  Не закрывая позиции мы  сможем новые  позиции наращивать если понадобится. А с тейк профитом мы себя сразу ограничиваем в прибыли. Хотя я лично буду рад Любому исходу событий!!!))))

 
ai1111:

Я повторюсь, Мне кажется что более правильным Будет не тейк профит а безубыток использовать для той цели о которой я говорил (я просто сразу этого не сообразил) так как Действительно если Вдруг цена будет  выше уже открытых Позиций а мы выставим усредняющий тейк профит  то позиции будут по любому и мгновенно закрыты.  Не закрывая позиции мы  сможем новые  позиции наращивать если понадобится. А с тейк профитом мы себя сразу ограничиваем в прибыли. Хотя я лично буду рад Любому исходу событий!!!))))

Амбициозные планы:

советник сопровождения отрытых вручную позиций в виде панели 'Manual Position Tracking Panel'. Что планируется (кто знает как пойдет, по хочется)

  • в панели список (отсортирован по цене открытия) на базе CListView, в списке можно выбрать произвольные позиции и через клик по кнопке: или выставить безубыток или выставить неттинг-тейкпрофит 
  • ...
... 
Documentation on MQL5: Standard Library / Panels and Dialogs / CListView
Documentation on MQL5: Standard Library / Panels and Dialogs / CListView
  • www.mql5.com
CListView - Panels and Dialogs - Standard Library - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov #:

Амбициозные планы:

советник сопровождения отрытых вручную позиций в виде панели 'Manual Position Tracking Panel'. Что планируется (кто знает как пойдет, по хочется)

  • в панели список (отсортирован по цене открытия) на базе CListView, в списке можно выбрать произвольные позиции и через клик по кнопке: или выставить безубыток или выставить неттинг-тейкпрофит 
  • ...

... Понятно  "(кто знает как пойдет, но хочется)"      !)

 
ai1111 #:

... Понятно  "(кто знает как пойдет, но хочется)"      !)

Я Тоже долго думал Как бы это сделать чтоб правильно всё это работало, в каком виде Вы представите это, я смогу понять только в готовой панеле - советнике.

Я со своей стороны Вижу эксперта таким образом:

После того как мы выставили сделку на бай советник начинает отслеживать появления второй (ещё одной) сделки на бай и как только эта сделка появится он выставляет на самую верхнюю сделку без убыток или тейк профит. если в рынке будет более трёх позиций на бай то - таже картина-  самую  нижнюю мы не трогаем а на две самые верхние рассчитываем без убыток или тейк профит и выставляем.

Но есть ещё пару подводных камней а именно:

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если есть сделка где то высоко то её не желательно включать в данную схему безубытка так как до неё ещё может долго не достать поэтому я подумывал предложить сделать какоето ограничение например: ( можно задать в настройках игнорировать 1 или 2 верхние сделки или задать в настройках параметр учитывать сделки которые от цены аск не далее чем на столько то пунктов, ну и как ещё вариант может высталять линюю в пределах которой советник будет учитывать сделки и соответственно если сделки стоят выше этой линни то он их будет игнорировать.  (Наверное легче будет сделать разных советников одного для бай другого для сел)

и второй момент Это тот факт что я предлагаю не трогать нижнюю сделку а все остальные рассчитывать но ведь иногда надо и пару сделок оставить с низу тоесть парамер сколько сделок оставить с низу тоже можно было бы  вынести в настройки.

Вот такие у меня мысли. 

Владимир !  Для начала хотелось бы увидеть и протестировать самую простую версию советника то есть которая будет выставлять без убыток или тейк профит на вторую   однонаправленную сделку (или на все сделки которые выше )   и всё никаких замудрённостей! Можете сделать такого советника?.

 
Владимир Добрый День! что нибудь побывали сделать по последней теме переписки или пока что не до этого?
 
ai1111 #:
Владимир Добрый День! что нибудь побывали сделать по последней теме переписки или пока что не до этого?

Мучаю стандартную библиотеку.

Пока вот такой монстрик:


 
Vladimir Karputov #:

Мучаю стандартную библиотеку.

Пока вот такой монстрик:


Кажется я маленечко начинаю понимать что вы задумали. Грубо говоря один раз выбираем как надо и потом эти действия будут на автомате?

 
ai1111 #:

Кажется я маленечко начинаю понимать что вы задумали. Грубо говоря один раз выбираем как надо и потом эти действия будут на автомате?

Почти. Можно будет выбрать максимум пять самых верхних позиций BUY и пять самых нижних позиций SELL. Выбор при помощи чекбоксов. Справа будут кнопки, что именно хотим сделать с выбранными позициями: общий Тейк профит или безубыток или удалить Тейк профит...

 
Vladimir Karputov #:

Почти. Можно будет выбрать максимум пять самых верхних позиций BUY и пять самых нижних позиций SELL. Выбор при помощи чекбоксов. Справа будут кнопки, что именно хотим сделать с выбранными позициями: общий Тейк профит или безубыток или удалить Тейк профит...


Но я так понимаю, что это будет работать И Автоматически, ведь не надо будет каждый раз эти кнопки нажимать выбирать.  Мы же не всегда торгуем в ручную и не всегда знаем открылся новый ордер или нет а нужный нам алгоритм в панель можем заложить и чтоб она его отрабатывала постоянно (Вот такая у меня мысль закрадывается сразу)))). 

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