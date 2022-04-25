Вечер выходного дня - страница 58
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Все верно. Ну вы то пишите как:
С этим нет никаких проблем, а вот если текущая цена окажется ниже, тейк профит выставить для позиций покупки не выйдет.
Хотя кстати, могу ошибаться, вроде как у некоторых брокеров это можно, и позиция просто будет сразу закрыта.
Я имел в виду текущую цену и ai1111 меня понял - так как эти моменты уже обговаривались не один раз.
Я имел в виду текущую цену и ai1111 меня понял - так как эти моменты уже обговаривались не один раз.
Я повторюсь, Мне кажется что более правильным Будет не тейк профит а безубыток использовать для той цели о которой я говорил (я просто сразу этого не сообразил) так как Действительно если Вдруг цена будет выше уже открытых Позиций а мы выставим усредняющий тейк профит то позиции будут по любому и мгновенно закрыты. Не закрывая позиции мы сможем новые позиции наращивать если понадобится. А с тейк профитом мы себя сразу ограничиваем в прибыли. Хотя я лично буду рад Любому исходу событий!!!))))
Я повторюсь, Мне кажется что более правильным Будет не тейк профит а безубыток использовать для той цели о которой я говорил (я просто сразу этого не сообразил) так как Действительно если Вдруг цена будет выше уже открытых Позиций а мы выставим усредняющий тейк профит то позиции будут по любому и мгновенно закрыты. Не закрывая позиции мы сможем новые позиции наращивать если понадобится. А с тейк профитом мы себя сразу ограничиваем в прибыли. Хотя я лично буду рад Любому исходу событий!!!))))
Амбициозные планы:
советник сопровождения отрытых вручную позиций в виде панели 'Manual Position Tracking Panel'. Что планируется (кто знает как пойдет, по хочется)
Амбициозные планы:
советник сопровождения отрытых вручную позиций в виде панели 'Manual Position Tracking Panel'. Что планируется (кто знает как пойдет, по хочется)
... Понятно "(кто знает как пойдет, но хочется)" !)
... Понятно "(кто знает как пойдет, но хочется)" !)
Я Тоже долго думал Как бы это сделать чтоб правильно всё это работало, в каком виде Вы представите это, я смогу понять только в готовой панеле - советнике.
Я со своей стороны Вижу эксперта таким образом:
После того как мы выставили сделку на бай советник начинает отслеживать появления второй (ещё одной) сделки на бай и как только эта сделка появится он выставляет на самую верхнюю сделку без убыток или тейк профит. если в рынке будет более трёх позиций на бай то - таже картина- самую нижнюю мы не трогаем а на две самые верхние рассчитываем без убыток или тейк профит и выставляем.
Но есть ещё пару подводных камней а именно:
1
если есть сделка где то высоко то её не желательно включать в данную схему безубытка так как до неё ещё может долго не достать поэтому я подумывал предложить сделать какоето ограничение например: ( можно задать в настройках игнорировать 1 или 2 верхние сделки или задать в настройках параметр учитывать сделки которые от цены аск не далее чем на столько то пунктов, ну и как ещё вариант может высталять линюю в пределах которой советник будет учитывать сделки и соответственно если сделки стоят выше этой линни то он их будет игнорировать. (Наверное легче будет сделать разных советников одного для бай другого для сел)
2
и второй момент Это тот факт что я предлагаю не трогать нижнюю сделку а все остальные рассчитывать но ведь иногда надо и пару сделок оставить с низу тоесть парамер сколько сделок оставить с низу тоже можно было бы вынести в настройки.
Вот такие у меня мысли.
Владимир ! Для начала хотелось бы увидеть и протестировать самую простую версию советника то есть которая будет выставлять без убыток или тейк профит на вторую однонаправленную сделку (или на все сделки которые выше ) и всё никаких замудрённостей! Можете сделать такого советника?.
Владимир Добрый День! что нибудь побывали сделать по последней теме переписки или пока что не до этого?
Мучаю стандартную библиотеку.
Пока вот такой монстрик:
Мучаю стандартную библиотеку.
Пока вот такой монстрик:
Кажется я маленечко начинаю понимать что вы задумали. Грубо говоря один раз выбираем как надо и потом эти действия будут на автомате?
Кажется я маленечко начинаю понимать что вы задумали. Грубо говоря один раз выбираем как надо и потом эти действия будут на автомате?
Почти. Можно будет выбрать максимум пять самых верхних позиций BUY и пять самых нижних позиций SELL. Выбор при помощи чекбоксов. Справа будут кнопки, что именно хотим сделать с выбранными позициями: общий Тейк профит или безубыток или удалить Тейк профит...
Почти. Можно будет выбрать максимум пять самых верхних позиций BUY и пять самых нижних позиций SELL. Выбор при помощи чекбоксов. Справа будут кнопки, что именно хотим сделать с выбранными позициями: общий Тейк профит или безубыток или удалить Тейк профит...
Но я так понимаю, что это будет работать И Автоматически, ведь не надо будет каждый раз эти кнопки нажимать выбирать. Мы же не всегда торгуем в ручную и не всегда знаем открылся новый ордер или нет а нужный нам алгоритм в панель можем заложить и чтоб она его отрабатывала постоянно (Вот такая у меня мысль закрадывается сразу)))).