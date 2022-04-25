Вечер выходного дня - страница 32

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Vladimir Karputov:

Значит два индикатора уже отображаются, теперь будет рисовать

"Зеленый прямоугольник равен величине восьмичасовой свечи Н1, по времени с 07:00 до 12:00. "

Этот прямоугольник рисует на МТ4 индикатор, на МТ5 я приспособил индикатор  i-AnyRangeCldTail_System по времени 03:00 до 07:00.
 
azas111:
Этот прямоугольник рисует на МТ4 индикатор, на МТ5 я приспособил индикатор  i-AnyRangeCldTail_System по времени 03:00 до 07:00.

У нас всё будет выполнять советник - всё таки это не просто советник - это я так понимаю будет целая торговая система (хотя может быть не полностью автоматическая, а в качестве помощи в ручной торговле).

 
Vladimir Karputov:

У нас всё будет выполнять советник - всё таки это не просто советник - это я так понимаю будет целая торговая система (хотя может быть не полностью автоматическая, а в качестве помощи в ручной торговле).

Можно в индикаторе Resistance and Support поменять символ 159 на 158 (маленькие точки) и
цвет на синий и красный ?

На графике меняю, не сохраняется.

 
azas111:

Можно в индикаторе Resistance and Support поменять символ 159 на 158 (маленькие точки) и
цвет на синий и красный ?

На графике меняю, не сохраняется.

Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет. 

Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"

 
Vladimir Karputov:

Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет. 

Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"

Понял.

Спасибо !

 
Vladimir Karputov:

Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет. 

Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"

На чистый график переношу советник, получается картинка.



Шаблон называю "Trading_area" и сохраняю.



Открываю список индикаторов, их там ДВА.
Меняю толщину МА.
Меняю символ индикатора Resistance and Support на 158



Меняю цвет точек



Получается такая нужная картинка



Сохраняю шаблон, открываю график другого инструмента и на нем открываю сохраненный шаблон
"Trading_area". Получаю такую картинку.



Открываю список индикаторов и вижу там ТРИ индикатора, появился второй Resistance and Support.
В первом парамеры изменены мной, второй - без изменений.





Пришлось уменьшать картинки.

 

И еще. Ставлю советника на график, открываю список экспертов, там их ДВА.



Наблюдение: стоял советник на двух инструментах, по два на каждом.

Удалил оба с одного грфика,... другой график стал чистый сам по себе.

 
azas111:

И еще. Ставлю советника на график, открываю список экспертов, там их ДВА.



Вы это всё просто в шаблон сохранили.

 
Artyom Trishkin:

Вы это всё просто в шаблон сохранили.

Только что сделал все по-новой, то же самое. Два.

Убираю с одного графика, чистым становится и второй сам по себе.

 
azas111:

Да, теперь понял - что именно Вы хотите.

Объясняю: так просто не выйдет - потому что советник не использует индикаторы нанесённые на график, а сам создаёт эти индикаторы и отображает их на графике. Почему именно так: представим ситуацию: пользователь не нанёс индикатор на график - как советнику получить данные с индикатора? А никак!


Я нашёл выход именно для Вас: ОТКЛЮЧАЕТЕ КНОПКУ АВТОРГОВЛЯ и на чистый график на носите эксперт и в нём аккуратно ставите два параметра:

  • Use indicator visualization -> false
  • arrow code (Wingdings font's symbol codes) -> 158

ВНИМАНИЕ: советник прикрепится, но индикаторы будут скрыты.

Сохраняете шаблон под своим именем. 


Можете применять шаблон на другом графике, НО ПОСЛЕ применения ставите параметр Use indicator visualization -> true. То есть сначала применили шаблон, потом Use indicator visualization -> true.

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