Вечер выходного дня - страница 32
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Значит два индикатора уже отображаются, теперь будет рисовать
"Зеленый прямоугольник равен величине восьмичасовой свечи Н1, по времени с 07:00 до 12:00. "
Этот прямоугольник рисует на МТ4 индикатор, на МТ5 я приспособил индикатор i-AnyRangeCldTail_System по времени 03:00 до 07:00.
У нас всё будет выполнять советник - всё таки это не просто советник - это я так понимаю будет целая торговая система (хотя может быть не полностью автоматическая, а в качестве помощи в ручной торговле).
У нас всё будет выполнять советник - всё таки это не просто советник - это я так понимаю будет целая торговая система (хотя может быть не полностью автоматическая, а в качестве помощи в ручной торговле).
Можно в индикаторе Resistance and Support поменять символ 159 на 158 (маленькие точки) и
цвет на синий и красный ?
На графике меняю, не сохраняется.
Можно в индикаторе Resistance and Support поменять символ 159 на 158 (маленькие точки) и
цвет на синий и красный ?
На графике меняю, не сохраняется.
Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет.
Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"
Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет.
Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"
Понял.
Спасибо !
Ну что значит не сохраняется? Всё настраивается: и номер символа и цвет.
Домашнее задание Вам на завтра: научится менять параметры во входящих параметрах. Научится описывать свои действия - чтобы можно было понять - "А что ВЫ делаете и куда нажимаете???"
На чистый график переношу советник, получается картинка.
Шаблон называю "Trading_area" и сохраняю.
Открываю список индикаторов, их там ДВА.
Меняю толщину МА.
Меняю символ индикатора Resistance and Support на 158
Меняю цвет точек
Получается такая нужная картинка
Сохраняю шаблон, открываю график другого инструмента и на нем открываю сохраненный шаблон
"Trading_area". Получаю такую картинку.
Открываю список индикаторов и вижу там ТРИ индикатора, появился второй Resistance and Support.
В первом парамеры изменены мной, второй - без изменений.
Пришлось уменьшать картинки.
И еще. Ставлю советника на график, открываю список экспертов, там их ДВА.
Наблюдение: стоял советник на двух инструментах, по два на каждом.
Удалил оба с одного грфика,... другой график стал чистый сам по себе.
И еще. Ставлю советника на график, открываю список экспертов, там их ДВА.
Вы это всё просто в шаблон сохранили.
Вы это всё просто в шаблон сохранили.
Только что сделал все по-новой, то же самое. Два.
Убираю с одного графика, чистым становится и второй сам по себе.
Да, теперь понял - что именно Вы хотите.
Объясняю: так просто не выйдет - потому что советник не использует индикаторы нанесённые на график, а сам создаёт эти индикаторы и отображает их на графике. Почему именно так: представим ситуацию: пользователь не нанёс индикатор на график - как советнику получить данные с индикатора? А никак!
Я нашёл выход именно для Вас: ОТКЛЮЧАЕТЕ КНОПКУ АВТОРГОВЛЯ и на чистый график на носите эксперт и в нём аккуратно ставите два параметра:
ВНИМАНИЕ: советник прикрепится, но индикаторы будут скрыты.
Сохраняете шаблон под своим именем.
Можете применять шаблон на другом графике, НО ПОСЛЕ применения ставите параметр Use indicator visualization -> true. То есть сначала применили шаблон, потом Use indicator visualization -> true.