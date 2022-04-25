Вечер выходного дня - страница 41

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Vladimir Karputov:

ФИ или ФУ?

Финансовый инструмент
 
Vladimir Kononenko:
Финансовый инструмент

Вот индикатор отображающий баланс и эквити торгового счёта:

LifeHack Balance Equity

 

Есть идея:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советники: Two Horizontal Line

Сергей Криушин, 2019.08.31 21:31

Привет, как бы эти линии примагнитить к первому бару(который нулевой самый рабочий), например,  идет цена вверх - толкает в верх АП линию, вниз пошла цена, скажем через некоторый промежуток, скажем, при переходе по RCI =50 или по величине канала Envelopes - примагничивает нижнюю линию...думаю, что-то динамическое должно получиться, вроде автомата для пипсовки...или те же сетки может по ходу выставлять...

[Удален]  

Стратегия по индикатору MACD_OsMA в одном окне https://www.mql5.com/en/forum/99997 (не нашел для мт5, но суть думаю будет понятна).

Условие для продажи:

MACD_main[2]>0 && MACD_main[1]<0

max значение MACD_main (за 26 баров) ниже max  значения OsMA (за 26 баров)


Логика: линия MACD_main пошла в рост, но не смогла пробить OsMA, развернулась и пересекла 0. Значит пробой слабый и цена пойдет вниз

MACD_OsMA

macd and macd histogram
macd and macd histogram
  • 2006.03.13
  • www.mql5.com
I've been trying to have MACD and it's histogram in the same windwo to no avail does anyone have any suggestion...
 
Vladimir Baskakov:

Стратегия по индикатору MACD_OsMA в одном окне https://www.mql5.com/en/forum/99997 (не нашел для мт5, но суть думаю будет понятна).

Условие для продажи:

MACD_main[2]>0 && MACD_main[1]<0

max значение MACD_main (за 26 баров) ниже max  значения OsMA (за 26 баров)


Логика: линия MACD_main пошла в рост, но не смогла пробить OsMA, развернулась и пересекла 0. Значит пробой слабый и цена пойдет вниз


Кто есть такой MACD_OsMA ?

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Кто есть такой MACD_OsMA ?

Индикатор, где MACD  и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)

 
Vladimir Baskakov:

Индикатор, где MACD  и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)

Как найдёте скажите ...

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Как найдёте скажите ...

Нет, подобного нет, все посмотрел. Ладно

 
Vladimir Baskakov:

Индикатор, где MACD  и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)

А вы знаете что из себя представляют индикаторы MACD и OsMA

[Удален]  
Alexey Viktorov:

А вы знаете что из себя представляют индикаторы MACD и OsMA

Да, в чем вопрос?
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