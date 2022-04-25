Вечер выходного дня - страница 41
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Финансовый инструмент
Вот индикатор отображающий баланс и эквити торгового счёта:
LifeHack Balance Equity
Есть идея:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советники: Two Horizontal Line
Сергей Криушин, 2019.08.31 21:31Привет, как бы эти линии примагнитить к первому бару(который нулевой самый рабочий), например, идет цена вверх - толкает в верх АП линию, вниз пошла цена, скажем через некоторый промежуток, скажем, при переходе по RCI =50 или по величине канала Envelopes - примагничивает нижнюю линию...думаю, что-то динамическое должно получиться, вроде автомата для пипсовки...или те же сетки может по ходу выставлять...
Стратегия по индикатору MACD_OsMA в одном окне https://www.mql5.com/en/forum/99997 (не нашел для мт5, но суть думаю будет понятна).
Условие для продажи:
MACD_main[2]>0 && MACD_main[1]<0
max значение MACD_main (за 26 баров) ниже max значения OsMA (за 26 баров)
Логика: линия MACD_main пошла в рост, но не смогла пробить OsMA, развернулась и пересекла 0. Значит пробой слабый и цена пойдет вниз
Стратегия по индикатору MACD_OsMA в одном окне https://www.mql5.com/en/forum/99997 (не нашел для мт5, но суть думаю будет понятна).
Условие для продажи:
MACD_main[2]>0 && MACD_main[1]<0
max значение MACD_main (за 26 баров) ниже max значения OsMA (за 26 баров)
Логика: линия MACD_main пошла в рост, но не смогла пробить OsMA, развернулась и пересекла 0. Значит пробой слабый и цена пойдет вниз
Кто есть такой MACD_OsMA ?
Кто есть такой MACD_OsMA ?
Индикатор, где MACD и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)
Индикатор, где MACD и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)
Как найдёте скажите ...
Как найдёте скажите ...
Нет, подобного нет, все посмотрел. Ладно
Индикатор, где MACD и OsMA в одном окне совмещены (для мт5 не нашел аналог)
А вы знаете что из себя представляют индикаторы MACD и OsMA
А вы знаете что из себя представляют индикаторы MACD и OsMA