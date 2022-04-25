Вечер выходного дня - страница 61
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Итак мы имеем Пять позиций в одном направлении
Как я помню вы говорили что данная панель работает следующим образом: она находит самые нижние позиции и от них начинает исчисление.
Вариант №1 с дополнением в основных настройках эксперта.
Так как мы хотим чтоб у нас не закрывались одна или две самые нижние позиции а на остальные оставшиеся три выставлялся либо индивидуальный либо общий тейк профит то мы в основных настройках панели указываем число 2 и тогда панель находит и игнорирует две самые нижние позиции а на остальные выставляет либо индивидуальный либо общий тейк профит, выставлять индивидуальный или общий тейк профит мы тоже можем выбрать в основных настройках панели.
Вариант №2 с галочками
Допустим мы хотим чтобы на две самые нижние позиции не выставлялся тейк профит а на верхние три выставился либо идивидуальный либо общий
Тогда мы на две самые нижние позиции не ставим галочки (или наоборот ставим) панель понимает что мы отметили галочкой две позиции или наоборот пропустили (тоесть галочки не поставили) следовательно она понимает что на две самые нижние позиции она тейкпрофит не выставляет и как только в рынке появляется более двух позиций она на них выставляет тейкпрофит, либо индивидуальный для каждой, либо общий это мы можем выбрать в основных настройках.
Вариант №3 с галочками под уже имеющийся настройки панели
Так как панель начинает записывать Позиции с верху списка то в Два верхних окна мы либо ставим либо не ставим галочки панель понимает что мы пропустили или отметили две позиции и следовательно она постоянно отслеживает две самые нижние позиции и на них тейкпрофит не ставит следовательно на все остальные позиции которые более двух но не более пяти ставит либо общий либо индивидуальный тейк профит (выбираем в настройках).
Я конечно не программист и нечего не понимаю в написании эксперта конечно бесспорно это очень сложная работа но со своей стороны я стараюсь и помогаю как могу! Надеюсь что мои мысли могут оказаться полезны.
Или вот так: чтобы понятнее было
Я понимаю вас так: По вашей задумке на выбранную позицию (тоесть отмеченную галочкой) при нажатии на кнопку будет выставляться тейк профит общий или индивидуальный. Но как мне сейчас уже кажется это кардинально имеет расхождение с той идеей которую я предлагаю. То есть при таком подходе моя идея и предложенная мною стратегия реализована не будет и соответственно так как я предлагаю работать не будет. Хотя может я чего то сейчас недопонимаю когда доделаете до конца то конечно посмотрим что получится, но пожалуйста учтите и мою идею и её возможность её реализации тоже.
Доброго времени Я бы хотел Вам отправить фаил (настройки Эксперта) и самого Эксперта, я хотел чтоб Вы посмотрели в визуальном тестере как работает и настройки (только в Личку). Можно Это сделать?
Можно. А вот панелью заняться пока не получается :(
Панель, это Ваша была идея не моя!)
1.005 Добавлены кнопки установки Тейк Профит
1.006 Добавлены кнопки для выставления безубытка
В понедельник проверю в рынке. Если всё нормально - опубликую версию.