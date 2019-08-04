CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Pending Stop Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2369
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Советник выполнен по просьбе в ветке Вечер выходного дня. Описание стратегии:

Если нет открытых позиций и спред не более Spread Max - от текущей цены на расстоянии  Indent выставляется один отложенный ордер Buy stop и один Sell stop. Поиск условий для размещения отложенных ордеров управляется параметром  Search signals, in seconds

Отложенные ордера удаляются:

  • Как только один из отложенных ордеров сработает - второй (не сработавший) удаляется
  • Если спред вдруг расширятся и становится больше заданного Spread Max
  • Если текущее время торгового сервера находится за пределами значений Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute


Pending Stop Trailing


Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step (параметр Trailing Stop и Trailing Step работает для позиций). Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    iOsMA Divergence iOsMA Divergence

    Советник торгует дивергенцию и двойную дивергенцию индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). Поиск дивергенций - основа алгоритма CompareMaps из модуля торговых сигналов

    Last 10 bars table Last 10 bars table

    Таблица параметров OCHL последних 10-ти баров на текущем графике и текущем таймфрейме. Также, показывает параметр tick.volume и количество пунктов каждого бара.

    iStochastic Two Periods iStochastic Two Periods

    Торговая стратегия на двух осцилляторах iStochastic (Stochastic Oscillator) - при этом второй индикатор берётся с таймфрейма, отличного от текущего

    iCCI Pending Stop iCCI Pending Stop

    Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и на отложенных Stop ордерах