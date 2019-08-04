Pending Stop Trailing

Идея торговой стратегии

Советник выполнен по просьбе в ветке Вечер выходного дня. Описание стратегии:

Если нет открытых позиций и спред не более Spread Max - от текущей цены на расстоянии Indent выставляется один отложенный ордер Buy stop и один Sell stop. Поиск условий для размещения отложенных ордеров управляется параметром Search signals, in seconds

Отложенные ордера удаляются:

Как только один из отложенных ордеров сработает - второй (не сработавший) удаляется

Если спред вдруг расширятся и становится больше заданного Spread Max

Если текущее время торгового сервера находится за пределами значений Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute













Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step (параметр Trailing Stop и Trailing Step работает для позиций). Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.