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Pending Stop Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник выполнен по просьбе в ветке Вечер выходного дня. Описание стратегии:
Если нет открытых позиций и спред не более Spread Max - от текущей цены на расстоянии Indent выставляется один отложенный ордер Buy stop и один Sell stop. Поиск условий для размещения отложенных ордеров управляется параметром Search signals, in seconds
Отложенные ордера удаляются:
- Как только один из отложенных ордеров сработает - второй (не сработавший) удаляется
- Если спред вдруг расширятся и становится больше заданного Spread Max
- Если текущее время торгового сервера находится за пределами значений Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step (параметр Trailing Stop и Trailing Step работает для позиций). Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник торгует дивергенцию и двойную дивергенцию индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA). Поиск дивергенций - основа алгоритма CompareMaps из модуля торговых сигналовLast 10 bars table
Таблица параметров OCHL последних 10-ти баров на текущем графике и текущем таймфрейме. Также, показывает параметр tick.volume и количество пунктов каждого бара.
Торговая стратегия на двух осцилляторах iStochastic (Stochastic Oscillator) - при этом второй индикатор берётся с таймфрейма, отличного от текущегоiCCI Pending Stop
Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и на отложенных Stop ордерах