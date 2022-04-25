Вечер выходного дня - страница 44

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Вертикальная линия пример входа после пересечения. на сделку внимание не обращайте

Здравствуйте Владимир. Интересна ли Вам  к реализации следующая торговая идея?. Открывать сделки на валютной паре,  при пересечении индекса базовой валюты с индексом котируемой валюты. Закрытие позиции  и одновременный вход в противоположнонаправленную сделку осуществляется при обратном пересечении индексов.  Параметры: 1. Валютные пары которые участвуют в торговле. 2. Количество пунктов, при котором выставляем Безубыток. 3. Трейлинг стоп. 4. Временной интервал внутри дня, когда сделки не открываем из-за низкой волатильности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро расчет идексов GBP, CHF, CAD, AUD, JPY проводится по аналогии с EUR.

 
Vladimir Kononenko:

Здравствуйте Владимир. Интересна ли Вам  к реализации следующая торговая идея?. Открывать сделки на валютной паре,  при пересечении индекса базовой валюты с индексом котируемой валюты. Закрытие позиции  и одновременный вход в противоположнонаправленную сделку осуществляется при обратном пересечении индексов.  Параметры: 1. Валютные пары которые участвуют в торговле. 2. Количество пунктов, при котором выставляем Безубыток. 3. Трейлинг стоп. 4. Временной интервал внутри дня, когда сделки не открываем из-за низкой волатильности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро расчет идексов GBP, CHF, CAD, AUD, JPY проводится по аналогии с EUR.

Индексы имеют разные значения и не пересекаются.

Пользовательские финансовые инструменты - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
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Vladimir Karputov:

Индексы имеют разные значения и не пересекаются.

Владимир, забыл сказать, что точку совмещения индексов предлагаю вынести в переменные, например 8.00ч. есть индикатор на эту тему. на скрине выше, пересекающиеся кривые двух индексов. 

Спасибо, синтетика у меня реализована.

 

Здравствуйте, Владимир!

Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах

Характеристики советника

Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD

Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно

Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).


Стратегия советника

Советник использует принцип  мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора  RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.

Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.

Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать  новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.

Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.

Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.

Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .

В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах. 

Файлы:
Sovetnik.mq4  21 kb
 
ymsssg:

Здравствуйте, Владимир!

Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах

Характеристики советника

Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD

Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно

Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).


Стратегия советника

Советник использует принцип  мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора  RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.

Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.

Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать  новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.

Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.

Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.

Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .

В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах. 

Принято. Будет называться "Advisor mild martingale" - Советник. Мягкий мартингейл.

 
Vladimir Karputov:

Принято. Будет называться "Advisor mild martingale" - Советник. Мягкий мартингейл.

Вот первые результаты на EURUSD, H1:

Advisor mild martingale

Осталось прикрутить панель с кнопками ...

Файлы:
Advisor_Mild_Martingale.mq5  122 kb
 

Отлично!

Поставил на демо-счет у брокера Alpari, 5 знаков после запятой. Прошел 1 час - полёт нормальный. Проблем пока не выявлено.

 
ymsssg:
Отлично!

Отлично то отлично, но только Мартингейл до добра не доводит :)

Кстати, нужно приделывать панельку с кнопками? И если нужно то с какими?

 

Вот натолкнулся на такую ситуацию: имеем две позиции SELL и одну BUY


Когда была возможность общий Тейк профит для обоих SELL позиций не смог установится (причины могут быть разные - на этом участке просто позиции оказались очень близко и был запрет на модификацию). А могут быть например такие причины: пропал свет и компьютер отключился ...


Я подумаю как в таких ситуациях выбираться ...

 
Панель с кнопками имхо не нужна. Полезно лишь иметь индикатор горящий под ней показывающий величину убытка/прибыли и в скобках число открытых ордеров в каждую сторону Индикатор открытых ордеров он показывает в минусе или в плюсе в данный момент советник по результату открытых сделок.

И было бы здорово видеть текстовую информацию Служебная информация. То есть Минимальный начальный лот, множитель лота, шаг в пунктах между ордерами, через сколько пунктов откроется следующий ордер, что такое ATR я не понял, а Баланс - сколько всего денег на счету, второе похоже то что МТ пишет как просто "Средства" под сделками и третье похоже свободная маржа. Статус - тоже не обязателен, показывает включен или выключен советник.

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