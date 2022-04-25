Вечер выходного дня - страница 44
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Здравствуйте Владимир. Интересна ли Вам к реализации следующая торговая идея?. Открывать сделки на валютной паре, при пересечении индекса базовой валюты с индексом котируемой валюты. Закрытие позиции и одновременный вход в противоположнонаправленную сделку осуществляется при обратном пересечении индексов. Параметры: 1. Валютные пары которые участвуют в торговле. 2. Количество пунктов, при котором выставляем Безубыток. 3. Трейлинг стоп. 4. Временной интервал внутри дня, когда сделки не открываем из-за низкой волатильности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро расчет идексов GBP, CHF, CAD, AUD, JPY проводится по аналогии с EUR.
Здравствуйте Владимир. Интересна ли Вам к реализации следующая торговая идея?. Открывать сделки на валютной паре, при пересечении индекса базовой валюты с индексом котируемой валюты. Закрытие позиции и одновременный вход в противоположнонаправленную сделку осуществляется при обратном пересечении индексов. Параметры: 1. Валютные пары которые участвуют в торговле. 2. Количество пунктов, при котором выставляем Безубыток. 3. Трейлинг стоп. 4. Временной интервал внутри дня, когда сделки не открываем из-за низкой волатильности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_доллара
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_евро расчет идексов GBP, CHF, CAD, AUD, JPY проводится по аналогии с EUR.
Индексы имеют разные значения и не пересекаются.
Индексы имеют разные значения и не пересекаются.
Владимир, забыл сказать, что точку совмещения индексов предлагаю вынести в переменные, например 8.00ч. есть индикатор на эту тему. на скрине выше, пересекающиеся кривые двух индексов.
Спасибо, синтетика у меня реализована.
Здравствуйте, Владимир!
Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах
Характеристики советника
Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD
Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно
Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).
Стратегия советника
Советник использует принцип мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.
Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.
Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.
Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.
Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.
Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .
В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах.
Здравствуйте, Владимир!
Интересует портирование советника с МТ4 на МТ5. Готов быть тестером. Исходный код во вложении к этому сообщению. Нашел его на просторах
Характеристики советника
Платформа: MT4
Валютные пары: Предпочтительны EURUSD, GBPUSD
Таймфрейм: M5
Время работы: круглосуточно
Принципиально важный момент — советник торгует в покупки и продажи одновременно. Кроме того, советник имеет прописанные разные магические ордера в настройках — таким образом пользователю ничего менять не надо (разные магические номера нужны, чтобы бот правильно сопровождал ордера для продаж и ордера для покупок — без путаницы).
Стратегия советника
Советник использует принцип мартингейла. Он торгует одновременно в покупки и продажи с одного графика инструмента. Для входа в сделку учитываются показания осциллятора RSI (как я понимаю, опирается на значения переменных в коде RsiMinimum и RsiMaximum). После установки советника и разрешения торговать — через некоторое время (может минут через 15 после запуска, иногда почти сразу) он открывает пару ордеров на покупку и продажу.
Если день окажется очень флетовым — не будет какого-то явного движения в ту или иную сторону — и цена не достигнет уровня, указанного в настройках для открытия следующего ордера (переменная StepMin ) — то пара ордеров на покупку и продажу провисят весь день.
Важной особенностью является то, что первоначально у ордеров нет приказов стоп лосс и тейк профит. Дальше, в зависимости от того, куда будет движение на рынке — вверх или вниз — советник начинает открывать новые ордера против тренда — если движение вверх — то советник продаёт, если движение вниз — то советник покупает — тут все, как и у всех мартингейлов, без исключений. И уже в этом случае (со второго ордера, открытого против тренда) появляется приказ тейк профит. Далее — как только произойдёт откат цены — советником будет закрыт ордер (ордера) согласно тейк профиту, и у него опять останется в рынке пара ордеров на покупку и продажу без стоп приказа и тейк профит приказа.
Дальше советник повторит на новом тренде все свои действия, описанные выше.
Обратите внимание, что после закрытия сетки ордеров советником шаг между бай-селл ордерами увеличился. И так будет происходить каждый раз после закрытия сетки. Разбег меж ордерами зависит от волатильности на рынке — он может достигать и 50-70 пунктов. И дальше, что бы «раскачать» советник — придётся ожидать большей волатильности.
Увеличивать лот советник начинает с третьего ордера, а первый и второй ордера идут с заданным в настройках лотом (переменная Lots )— что является весьма важной деталью .
В советнике реализована опция по переменному шагу между ордерами. Пользователь кроме того, что задал дистанцию от открытия одного ордера до открытия следующего, может выбрать ордер, и указать, сколько пунктов нужно добавлять к уже принятому шагу между ордерами — опция очень нужная и полезная особенно при сильных безоткатах.
Принято. Будет называться "Advisor mild martingale" - Советник. Мягкий мартингейл.
Принято. Будет называться "Advisor mild martingale" - Советник. Мягкий мартингейл.
Вот первые результаты на EURUSD, H1:
Осталось прикрутить панель с кнопками ...
Отлично!
Поставил на демо-счет у брокера Alpari, 5 знаков после запятой. Прошел 1 час - полёт нормальный. Проблем пока не выявлено.
Отлично!
Отлично то отлично, но только Мартингейл до добра не доводит :)
Кстати, нужно приделывать панельку с кнопками? И если нужно то с какими?
Вот натолкнулся на такую ситуацию: имеем две позиции SELL и одну BUY
Когда была возможность общий Тейк профит для обоих SELL позиций не смог установится (причины могут быть разные - на этом участке просто позиции оказались очень близко и был запрет на модификацию). А могут быть например такие причины: пропал свет и компьютер отключился ...
Я подумаю как в таких ситуациях выбираться ...
И было бы здорово видеть текстовую информацию . То есть Минимальный начальный лот, множитель лота, шаг в пунктах между ордерами, через сколько пунктов откроется следующий ордер, что такое ATR я не понял, а Баланс - сколько всего денег на счету, второе похоже то что МТ пишет как просто "Средства" под сделками и третье похоже свободная маржа. Статус - тоже не обязателен, показывает включен или выключен советник.