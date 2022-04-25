Вечер выходного дня - страница 26

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Vladimir Karputov:
Не помню. Лучше написать отдельный советник который двигает отложенный ордер выставленный вручную.

То есть предполагается, что на данном символе будет работать советник и ждать, когда пользователь вручную разместит отложенный ордер на данном символе. 
нет можно и авто установить отложку а дальше трал отложка ловит цену . у меня выставляется по индикатору отложка ,а вот , затралить бы ещё. может что то интересное получится 
 
Aleksandr Klapatyuk:
нет можно и авто установить отложку а дальше трал отложка ловит цену
В таком случае принято определять время (ЧЧ:ММ) старта выставления отложенных ордеров и время (ЧЧ:ММ) окончания - после которого все отложенные ордера удаляются. 

А можно по другому: как только один из отложенных ордеров сработал - оставшиеся удаляют и ждём когда позиция будет закрыта. Затем всё заново повторяется.
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Vladimir Karputov:
В таком случае принято определять время (ЧЧ:ММ) старта выставления отложенных ордеров и время (ЧЧ:ММ) окончания - после которого все отложенные ордера удаляются. 

А можно по другому: как только один из отложенных ордеров сработал - оставшиеся удаляют и ждём когда позиция будет закрыта. Затем всё заново повторяется.

спасибо что поддерживаете идею - а вдруг что то интересное получится …. а это ваш эксперт только там немножко - что то химичил не знаю может что то подскажет в идею 

Файлы:
proba01.mq5  156 kb
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33Aleksandr Klapatyuk:

спасибо что поддерживаете идею - а вдруг что то интересное получится …. а это ваш эксперт только там немножко - что то химичил не знаю может что то подскажет в идею 

а вот можно с этим индикатором это от индикатора   ZigzagColor и braintrend1sig
Файлы:
ZigParabolic.mq5  15 kb
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https://www.mql5.com/ru/code/25160  здесь у вас удаляется отложка -- а если б он тралился за следом. вдруг будет лучше
Stairs
Stairs
  • www.mql5.com
Советник работает на пробой - выставляет отложенные Stop ордера. Когда нет открытых позиций и не отложенных ордеров выставляются Buy Stop и Sell stop так, что они образуют канал шириной Channel. Как только сработает отложенный ордер - оставшийся удаляется и сразу...
 
Aleksandr Klapatyuk:
https://www.mql5.com/ru/code/25160  здесь у вас удаляется отложка -- а если б он тралился за следом. вдруг будет лучше

В общем необходимо определится по какому принципу выставлять отложенные ордера на нулевом цикле - (нулевой цикл - когда в рынке нет ни позиций ни отложенных ордеров) :

  • по индикатору
  • по времени
  • или вообще отложенные ордера выставляться вручную
и только потом можно думать над реализацией трейлинга отложенных ордеров.

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нулевой наверное лучше - так как потом его можно будет смастерить с любым экспертом 
 
Aleksandr Klapatyuk:

https://www.mql5.com/ru/code/25160 

добавил функцию из вашего Советника и если вас не затруднит -гляньте пожалуйста. там видно как поступать отложенному тралу   

У меня сайт не отображает стили. Я ничего не вижу.

 
Aleksandr Klapatyuk:
Я наверное вас уже достал - извините. просто нечем заняться - пытаюсь чему не будь научится. правда я ноль в этом деле.    

Начните изучать с малого: поставьте сначала простую задачу. Ищите пути её решения.

К Вашим услугам Документация, Статьи.

Ещё практикуется обучение через сервис Фриланс - есть специальный вид работ: Консультация по программированию или трейдингу

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Vladimir Karputov:

Начните изучать с малого: поставьте сначала простую задачу. Ищите пути её решения.

К Вашим услугам Документация, Статьи.

Ещё практикуется обучение через сервис Фриланс - есть специальный вид работ: Консультация по программированию или трейдингу

Спасибо что вы есть - вот по вашим советникам пытаюсь изучать как это работает. 
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