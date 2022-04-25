Вечер выходного дня - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не помню. Лучше написать отдельный советник который двигает отложенный ордер выставленный вручную.
нет можно и авто установить отложку а дальше трал отложка ловит цену
В таком случае принято определять время (ЧЧ:ММ) старта выставления отложенных ордеров и время (ЧЧ:ММ) окончания - после которого все отложенные ордера удаляются.
спасибо что поддерживаете идею - а вдруг что то интересное получится …. а это ваш эксперт только там немножко - что то химичил не знаю может что то подскажет в идею
спасибо что поддерживаете идею - а вдруг что то интересное получится …. а это ваш эксперт только там немножко - что то химичил не знаю может что то подскажет в идею
https://www.mql5.com/ru/code/25160 здесь у вас удаляется отложка -- а если б он тралился за следом. вдруг будет лучше
В общем необходимо определится по какому принципу выставлять отложенные ордера на нулевом цикле - (нулевой цикл - когда в рынке нет ни позиций ни отложенных ордеров) :
https://www.mql5.com/ru/code/25160
добавил функцию из вашего Советника и если вас не затруднит -гляньте пожалуйста. там видно как поступать отложенному тралу
У меня сайт не отображает стили. Я ничего не вижу.
Я наверное вас уже достал - извините. просто нечем заняться - пытаюсь чему не будь научится. правда я ноль в этом деле.
Начните изучать с малого: поставьте сначала простую задачу. Ищите пути её решения.
К Вашим услугам Документация, Статьи.
Ещё практикуется обучение через сервис Фриланс - есть специальный вид работ: Консультация по программированию или трейдингу
Начните изучать с малого: поставьте сначала простую задачу. Ищите пути её решения.
К Вашим услугам Документация, Статьи.
Ещё практикуется обучение через сервис Фриланс - есть специальный вид работ: Консультация по программированию или трейдингу