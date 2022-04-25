Вечер выходного дня - страница 23

Новый комментарий
 
Sergey Chalyshev:

Насчет слишком явный не согласен. 

А адекватный "по вашему" видел в кодобазе.

В смысле, что видел в кодобазе тоже не совсем адекватный... в моем варианте хоть что-то понятно, а в вышей загогулине только желаемое, но невозможное...считаю так для насмешки изобразили что-то...)))

 
Сергей Криушин:


Что-то вроде этого?

BB TREND

 
Vladimir Karputov:

Что-то вроде этого?


ДА да точно...100%... красава - видно же что предполагает, куда к какому берегу пойдет в первую очередь, еще нужна возможность отнести назад для настройки, потому как если просмотреть на истории, то выходит больше, когда несколько назад на шифт отнесен...

 
Сергей Криушин:

ДА да точно...100%... красава видно же что предполагает куда к какому берегу пойдет в первую очередь, еще нужна возможность отнести назад для настройки, потому как если просмотреть на истории то выходит больше когда несколько назад на шифт отнесен...

Возможно shift будет уместен - в анимации выше я использовал самый правый бар и его соседа слева (аналог shift 0 или shift 1).

Вот думаю ещё добавить такие-же линии и для верхнего и для нижнего индикаторного буфера. Вот это будет цветомузыка :)


Добавлено:

BB TREND

 
Vladimir Karputov:

Возможно shift будет уместен - в анимации выше я использовал самый правый бар и его соседа слева (аналог shift 0 или shift 1).

Вот думаю ещё добавить такие-же линии и для верхнего и для нижнего индикаторного буфера. Вот это будет цветомузыка :)


Добавлено:


как-то веер Ганна может быть пригодился бы...видел скрин с веером на оконце, но только как ни крутил так и не понял в чем его смысл...

добавлю: еще разных цветов для полного эффекта...вот они сходятся - тоже сильное наблюдение на сужение ВВ, а без продолжения и не поймешь...конечно надо анализировать опытом наблюдений, что конкретно будет прогнозить...

Спасибо

 
Сергей Криушин:

как-то веер Ганна может быть пригодился бы...видел скрин с веером на оконце, но только как ни крутил так и не понял в чем его смысл...

Не, не будем сильно усложнять. Завтра подумаю ещё и выложу код.

 
Vladimir Karputov:

Не, не будем сильно усложнять. Завтра подумаю ещё и выложу код.

Спасибо большое, я значит не совсем безнадежен еще...

 
Сергей Криушин:

Спасибо большое, я значит не совсем безнадежен еще...

Вот, пожалуйста: BB TREND

[Удален]  
Шаблонный советник по отложенным ордерам, по свечам (барам). Все тики. Суть в том, чтобы выставлять ордера не на расстоянии от текущей цены, а на OHLC бара , на выбор.
Искал в CodeBase, не нашел похожего .
 
Vladimir Baskakov:
Шаблонный советник по отложенным ордерам, по свечам (барам). Все тики. Суть в том, чтобы выставлять ордера не на расстоянии от текущей цены, а на OHLC бара , на выбор.
Искал в CodeBase, не нашел похожего .

Ху из "шаблонный"? 

1...161718192021222324252627282930...67
Новый комментарий