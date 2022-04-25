Вечер выходного дня - страница 23
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Насчет слишком явный не согласен.
А адекватный "по вашему" видел в кодобазе.
В смысле, что видел в кодобазе тоже не совсем адекватный... в моем варианте хоть что-то понятно, а в вышей загогулине только желаемое, но невозможное...считаю так для насмешки изобразили что-то...)))
Что-то вроде этого?
Что-то вроде этого?
ДА да точно...100%... красава - видно же что предполагает, куда к какому берегу пойдет в первую очередь, еще нужна возможность отнести назад для настройки, потому как если просмотреть на истории, то выходит больше, когда несколько назад на шифт отнесен...
ДА да точно...100%... красава видно же что предполагает куда к какому берегу пойдет в первую очередь, еще нужна возможность отнести назад для настройки, потому как если просмотреть на истории то выходит больше когда несколько назад на шифт отнесен...
Возможно shift будет уместен - в анимации выше я использовал самый правый бар и его соседа слева (аналог shift 0 или shift 1).
Вот думаю ещё добавить такие-же линии и для верхнего и для нижнего индикаторного буфера. Вот это будет цветомузыка :)
Добавлено:
Возможно shift будет уместен - в анимации выше я использовал самый правый бар и его соседа слева (аналог shift 0 или shift 1).
Вот думаю ещё добавить такие-же линии и для верхнего и для нижнего индикаторного буфера. Вот это будет цветомузыка :)
Добавлено:
как-то веер Ганна может быть пригодился бы...видел скрин с веером на оконце, но только как ни крутил так и не понял в чем его смысл...
добавлю: еще разных цветов для полного эффекта...вот они сходятся - тоже сильное наблюдение на сужение ВВ, а без продолжения и не поймешь...конечно надо анализировать опытом наблюдений, что конкретно будет прогнозить...
Спасибо
как-то веер Ганна может быть пригодился бы...видел скрин с веером на оконце, но только как ни крутил так и не понял в чем его смысл...
Не, не будем сильно усложнять. Завтра подумаю ещё и выложу код.
Не, не будем сильно усложнять. Завтра подумаю ещё и выложу код.
Спасибо большое, я значит не совсем безнадежен еще...
Спасибо большое, я значит не совсем безнадежен еще...
Вот, пожалуйста: BB TREND
Шаблонный советник по отложенным ордерам, по свечам (барам). Все тики. Суть в том, чтобы выставлять ордера не на расстоянии от текущей цены, а на OHLC бара , на выбор.
Ху из "шаблонный"?