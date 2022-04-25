Вечер выходного дня - страница 16

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Vladimir Karputov:
Можно. Необходимо уточнить что есть «N разнонаправленных свечей подряд». 

Советник ищет однонаправленные (одинаковые) свечи, только бычьи или только медвежьи.

Здесь наоборот. Когда чередуются бычьи и медвежьи свечи подряд. Чтобы в индикаторе можно было выставить количество разнонаправленных свечей подряд.

 
aperiked1:

Советник ищет однонаправленные (одинаковые) свечи, только бычьи или только медвежьи.

Здесь наоборот. Когда чередуются бычьи и медвежьи свечи подряд. Чтобы в индикаторе можно было выставить количество разнонаправленных свечей подряд.

Вы так и не дали формулировки. К сожалению.
 
Vladimir Karputov:
Вы так и не дали формулировки. К сожалению.

Индикатор должен показывать на графике стрелками чередование из сменяющихся бычьих и медвежьих свечей подряд. Когда после бычьей свечи идет медвежья, то цена закрытия у медвежьей свечи "ниже" (меньше) чем у бычьей свечи. Когда после медвежьей свечи идет бычья, то цена закрытия у бычьей свечи, выше (больше) чем у медвежьей свечи. Индикатор ищет и показывает стрелками количество N чередования медвежьих и бычьих (не важно какая свеча первая бычья или медвежья) свечей подряд. 

С Новым годом! Всего самого хорошего в новом году!

Файлы:
image5.png  6 kb
image7.png  6 kb
 
aperiked1:

Индикатор должен показывать на графике стрелками чередование из сменяющихся бычьих и медвежьих свечей подряд. Когда после бычьей свечи идет медвежья, то цена закрытия у медвежьей свечи "ниже" (меньше) чем у бычьей свечи. Когда после медвежьей свечи идет бычья, то цена закрытия у бычьей свечи, выше (больше) чем у медвежьей свечи. Индикатор ищет и показывает стрелками количество N чередования медвежьих и бычьих (не важно какая свеча первая бычья или медвежья) свечей подряд. 

С Новым годом! Всего самого хорошего в новом году!

Ну теперь на Ваших рисунках отобразите стрелки. И пожалуйста, вставляйте рисунки в сообщение, а не прикрепляйте. Я не смотрю рисунки, которые прикреплены к сообщению.

 
aperiked1:

Индикатор должен показывать на графике стрелками чередование из сменяющихся бычьих и медвежьих свечей подряд. Когда после бычьей свечи идет медвежья, то цена закрытия у медвежьей свечи "ниже" (меньше) чем у бычьей свечи. Когда после медвежьей свечи идет бычья, то цена закрытия у бычьей свечи, выше (больше) чем у медвежьей свечи. Индикатор ищет и показывает стрелками количество N чередования медвежьих и бычьих (не важно какая свеча первая бычья или медвежья) свечей подряд. 


Тут я неправильно сформулировал. Цена закрытия одной свечи не всегда совпадает с ценой открытия следующей свечи. Поэтому правильно будет так:

Индикатор должен искать и показывать чередование бычьих и медвежьих свечей подряд. Где бычья свеча - это свеча, у которой цена открытия меньше чем цена закрытия, а медвежья свеча - это свеча, у которой цена открытия больше чем цена закрытия.

Vladimir Karputov:

Ну теперь на Ваших рисунках отобразите стрелки. И пожалуйста, вставляйте рисунки в сообщение, а не прикрепляйте. Я не смотрю рисунки, которые прикреплены к сообщению.

Не знаю почему, но у меня нет кнопки для вставки картинки в сообщение. Комбинация клавиш (Ctrl+Alt+I) тоже не работает. Пробовал в браузерах Google Chrome и Opera. Придется снова прикрепить файл.

Если в настройках поставить чередование 3 и более бычьих и медвежьих свечей, то выглядеть это будет примерно так (первая стрелка показывает чередование 3 свечей, рядом вторая стрелка показывает чередование 4 свечей и т.д.):

Файлы:
EURUSDDaily.png  37 kb
 

Пример картинки:

Как вставлять картинку

 
Vladimir Karputov:

Пример картинки:


Я понял где должна быть эта кнопка для вставки картинки в сообщение. Даже прочитал  памятку пользователя как это сделать: https://www.mql5.com/ru/articles/24

Но у меня нет этой кнопки и комбинация клавиш не работает. Я не знаю почему, все остальные кнопки есть, а этой кнопки для вставки картинки в сообщение нет.

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aperiked1:

Я понял где должна быть эта кнопка для вставки картинки в сообщение. Даже прочитал  памятку пользователя как это сделать: https://www.mql5.com/ru/articles/24

Но у меня нет этой кнопки и комбинация клавиш не работает. Я не знаю почему, все остальные кнопки есть, а этой кнопки для вставки картинки в сообщение нет.

Ну нет, так нет. На нет и суда нет :)
Значит не судьба.

 
Vladimir Karputov:

Ну нет, так нет. На нет и суда нет :)
Значит не судьба.

Хорошая отмазка. Мало того что на форуме не работает функция вставки картинок у всех пользователей. Еще и время потратил впустую на подробнейшие объяснения очевидного. Сделайте большую надпись, у кого не работает кнопка вставки картинки в сообщение, ничего не просите.
 
aperiked1:
Хорошая отмазка. Мало того что на форуме не работает функция вставки картинок у всех пользователей. Еще и время потратил впустую на подробнейшие объяснения очевидного. Сделайте большую надпись, у кого не работает кнопка вставки картинки в сообщение, ничего не просите.

У всех кроме Вас работает.

У меня все работает

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