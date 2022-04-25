Вечер выходного дня - страница 17

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Alexandr Saprykin:

У всех кроме Вас работает.

Вы еще скажите, что я это виноват что нет кнопки. Прикрепленный файл.
Файлы:
xxa_w607mh.png  561 kb
 

Очень странно, но её у вас почему-то нет 

P.S. Зашёл с оперы, и у меня кнопка есть. Может статус у вас мелкий для выкладывания изображений)

 
aperiked1:
Вы еще скажите, что я это виноват что нет кнопки. Прикрепленный файл.
Через хром зайдите на форум. Есть кнопка?
 

Всем привет! С Новыи Годом!

Кто напишет експерта по 2 ЕМА,Rsioma,Solar?

А также индикатор мультичарт.

 
Maralka2001:

Всем привет! С Новыи Годом!

Кто напишет експерта по 2 ЕМА,Rsioma,Solar?

А также индикатор мультичарт.

Здесь тема только для MQL5.

[Удален]  
Здравствуйте! Разрешите предложить алгоритм ЕА на SAR & 2 MA.
Входные параметры:
Parabolic SAR- стандарт;
МА13 - 13;
МА26 - 26;

Buy, если:
МА13[0]<МА26[0] && МА13[1]<SAR[1] && MA13[0]>SAR[0] && Open[0]<МА13[0]

Close buy:
MA13[1]<MA26[1] && МА13[0]>МА26[0] && Open[0]>MA13[0]

С продажей все то же, только меняются знаки.
 
Vladimir Baskakov:
Здравствуйте! Разрешите предложить алгоритм ЕА на SAR & 2 MA.
Входные параметры:
Parabolic SAR- стандарт;
МА13 - 13;
МА26 - 26;

Buy, если:
МА13[0]<МА26[0] && МА13[1]>SAR[1] && MA13[0]>SAR[0] && Open[0]<МА13[0]

Close buy:
MA13[1]<MA26[1] && МА13[0]>МА26[0]

С продажей все то же, только меняются знаки.

Название для будущего MQL5 советника: IeNTri.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Название для будущего MQL5 советника: IeNTri.

Спасибо
 
Vladimir Baskakov:
Спасибо

Завтра (в субботу) утром думаю будет готов код.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Завтра (в субботу) утром думаю будет готов код.

Ок, рад, что на мою идею откликнулись
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