Вечер выходного дня - страница 17
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Очень странно, но её у вас почему-то нет
P.S. Зашёл с оперы, и у меня кнопка есть. Может статус у вас мелкий для выкладывания изображений)
Вы еще скажите, что я это виноват что нет кнопки. Прикрепленный файл.
Всем привет! С Новыи Годом!
Кто напишет експерта по 2 ЕМА,Rsioma,Solar?
А также индикатор мультичарт.
Всем привет! С Новыи Годом!
Кто напишет експерта по 2 ЕМА,Rsioma,Solar?
А также индикатор мультичарт.
Здесь тема только для MQL5.
Здравствуйте! Разрешите предложить алгоритм ЕА на SAR & 2 MA.
Название для будущего MQL5 советника: IeNTri.
Название для будущего MQL5 советника: IeNTri.
Спасибо
Завтра (в субботу) утром думаю будет готов код.
Завтра (в субботу) утром думаю будет готов код.