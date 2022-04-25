Вечер выходного дня - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Выполнено\\Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные.
Two_Symbols_iRSI_EA - мультисимвольный советник, запускаться может на символе (назовём условно его 'Символ 3'), а торговля ведётся на двух заданных символах ('0: RSI symbol' и '1: RSI symbol'). Никаких глобальных переменных - ненавижу их.
2. Выполнено\\Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.
( Коммент. Задача не корректно поставлена. Для чего тогда обмениваться данными о сделке, если tp берется по отдельности? Должно быть условие, что если по обеим парам прибыль, то закрываются все позиции, берется tp.)
Параметр 'Profit target, in deposit money' отслеживается на уровне главного советника (Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.
3. Не выполнено. \\Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.
( Коммент.Не целесообразно, с учетом реализации усреднения на обеих парах. По результатам усреднения должен быть общий tp для обеих пар )
Не реализовано.
4. Выполнено. Стопы для каждой пары по отдельности. \\Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке.
( Коммент. Не корректно, т.к. прибыль считаем одновременно по обеим парам, соответственно стоп считать нужно по убытку одновременно двух пар., т.е. 2 пары - это корзина и для нее tp и sl)
Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинг - задаются индивидуально для каждого символа и работают независимо (каждый из этих трёх параметров можно включить/выключить для каждого символа)
Логично сделать так же для убытка, добавишь?
//(Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.
Логично сделать так же для убытка, добавишь?
//(Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.
Да, добавлю.
1.004. Добавлен параметр 'Maximum loss'.
Да, добавлю.
1.004. Добавлен параметр 'Maximum loss'.
Тестирую.
1. Как поменять валюту, например gpbusd eurusd, посмотреть хочется коррелирующие валюты.
2. Сделаем усреднение, когда примерно ожидать?
3. Сделаем фильтр К корреляции на открытие ордеров. Например условие: если недельная корреляция >90, а дневная <90, то открываем ордера. (Идея в том, что в этом случае открываем противоположные ордера по валютам, тем самым хеджируя большие движения и зарабатывая на малых трендах и на расхождениях валют от своего обычного поведения.)
Тестирую.
1. Как поменять валюту, например gpbusd eurusd, посмотреть хочется коррелирующие валюты.
#491
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2020.04.18 10:06
Two_Symbols_iRSI_EA - мультисимвольный советник, запускаться может на символе (назовём условно его 'Символ 3'), а торговля ведётся на двух заданных символах ('0: RSI symbol' и '1: RSI symbol'). Никаких глобальных переменных - ненавижу их.
2. Сделаем усреднение, когда примерно ожидать?
Я насчёт усреднения растекался мыслью по древу в посте #480 - и пока нет виденья как именно сделать усреднение.
Я насчёт усреднения растекался мыслью по древу в посте #480 - и пока нет виденья как именно сделать усреднение.
1. Усреднение. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена прошла больше Step, то открывает следующую сделку по новому сигналу на by.
TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.
2. Хеджирование. Предлагаю добавить режим хеджирования, сделать открытие сделок и усреднение по одной паре, а на второй паре будут открываться противоположные сделки по сигналам первой пары , при определенных значениях К корреляции
Т.е. Хеджируем однозначно все сделки и получаем прибыль за счет изменений К корелляции, т.е. на расхождениях двух валют.
3. К-корелляции. Важно реализовать контроль К корелляции на разных ТF, это ключевая история при торговле на нескольких парах. Пример для mt5 https://www.mql5.com/ru/code/22339 , для mt4 https://www.mql5.com/ru/code/27011
1. Усреднение. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена прошла больше Step, то открывает следующую сделку по новому сигналу на by.
TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.
2. Хеджирование. Предлагаю добавить режим хеджирования, сделать открытие сделок и усреднение по одной паре, а на второй паре будут открываться противоположные сделки по сигналам первой пары , при определенных значениях К корреляции
Т.е. Хеджируем однозначно все сделки и получаем прибыль за счет изменений К корелляции, т.е. на расхождениях двух валют.
3. К-корелляции. Важно реализовать контроль К корелляции на разных ТF, это ключевая история при торговле на нескольких парах. Пример для mt5 https://www.mql5.com/ru/code/22339 , для mt4 https://www.mql5.com/ru/code/27011
Лучше не делать усреднение, это очень больно при затяжном тренде. Сделать вместо усреднения хеджирование, перед этим отобрав наиболее подходящую пару, здесь не страшен затяжной тренд
Лучше не делать усреднение, это очень больно при затяжном тренде. Сделать вместо усреднения хеджирование, перед этим отобрав наиболее подходящую пару, здесь не страшен затяжной тренд
если не нравится усреднять , не усредняйте, поставите 1 лот. Торгуйте, как считаете лучше, главное функционал, что бы позволял не только вам это делать))
если не нравится усреднять , не усредняйте, поставите 1 лот. Важе предложение не про то, как советник , а про то, как торговать. Торгуйте, как считаете лучше, главное функционал, что бы позволял не только вам это делать))
Ну Я как-бы предложил ту ТС, что проверена на практике, и заметьте, просто предложил, а не указал.