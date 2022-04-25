Вечер выходного дня - страница 50

Новый комментарий
 

1. Выполнено\\Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные

Two_Symbols_iRSI_EA - мультисимвольный советник, запускаться может на символе (назовём условно его 'Символ 3'), а торговля ведётся на двух заданных символах ('0: RSI symbol' и '1: RSI symbol'). Никаких глобальных переменных - ненавижу их. 


2. Выполнено\\Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.

( Коммент. Задача не корректно поставлена. Для чего тогда обмениваться данными о сделке, если tp берется по отдельности? Должно быть условие, что если по обеим парам прибыль, то закрываются все позиции, берется tp.)

Параметр 'Profit target, in deposit money' отслеживается на уровне главного советника (Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.


3. Не выполнено. \\Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.

( Коммент.Не целесообразно, с учетом реализации усреднения на обеих парах. По результатам усреднения должен быть общий tp для обеих пар )

Не реализовано.


4. Выполнено. Стопы для каждой пары по отдельности. \\Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке. 

( Коммент. Не корректно, т.к. прибыль считаем одновременно по обеим парам, соответственно стоп считать нужно по убытку одновременно двух пар., т.е. 2 пары - это корзина и для нее tp и sl)

Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинг - задаются индивидуально для каждого символа и работают независимо (каждый из этих трёх параметров можно включить/выключить для каждого символа)

 

Логично сделать так же для убытка, добавишь?

//(Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.

 
Valentin Petukhov:

Логично сделать так же для убытка, добавишь?

//(Two_Symbols_iRSI_EA) - отслеживает общую прибыль: прибыль по символу 0 + прибыль по символу 1.

Да, добавлю.


1.004. Добавлен параметр 'Maximum loss'.

 
Vladimir Karputov:

Да, добавлю.

1.004. Добавлен параметр 'Maximum loss'.

Тестирую.

1. Как поменять валюту, например gpbusd eurusd, посмотреть хочется коррелирующие  валюты.

2. Сделаем усреднение, когда примерно ожидать?

3. Сделаем фильтр К корреляции на открытие ордеров. Например условие: если недельная корреляция >90, а дневная <90, то открываем ордера. (Идея в том, что в этом случае открываем противоположные ордера по валютам, тем самым хеджируя большие движения и зарабатывая на малых трендах и на расхождениях валют от своего обычного поведения.)

 
Valentin Petukhov:

Тестирую.

1. Как поменять валюту, например gpbusd eurusd, посмотреть хочется коррелирующие  валюты.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

Vladimir Karputov, 2020.04.18 10:06

Two_Symbols_iRSI_EA - мультисимвольный советник, запускаться может на символе (назовём условно его 'Символ 3'), а торговля ведётся на двух заданных символах ('0: RSI symbol' и '1: RSI symbol'). Никаких глобальных переменных - ненавижу их. 


Вечер выходного дня
Вечер выходного дня
  • 2020.04.18
  • www.mql5.com
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника...
 
Valentin Petukhov:

2. Сделаем усреднение, когда примерно ожидать?

Я насчёт усреднения растекался мыслью по древу в посте  - и пока нет виденья как именно сделать усреднение.

Вечер выходного дня
Вечер выходного дня
  • 2020.04.07
  • www.mql5.com
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника...
 
Vladimir Karputov:

Я насчёт усреднения растекался мыслью по древу в посте  - и пока нет виденья как именно сделать усреднение.

1. Усреднение. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена прошла больше Step, то открывает следующую сделку по новому сигналу на by.

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.


2. Хеджирование. Предлагаю добавить режим хеджирования, сделать открытие сделок и усреднение по одной паре, а на второй паре будут открываться противоположные сделки по сигналам первой пары , при определенных значениях К корреляции 

Т.е. Хеджируем однозначно все сделки и получаем прибыль за счет изменений К корелляции, т.е. на расхождениях двух валют.


3. К-корелляции. Важно реализовать контроль К корелляции на разных ТF, это ключевая история при торговле на нескольких парах. Пример для mt5 https://www.mql5.com/ru/code/22339 , для mt4 https://www.mql5.com/ru/code/27011

Correlation table (Pearson)
Correlation table (Pearson)
  • www.mql5.com
Строим таблицу корреляций символов отображённых в обзоре рынка. Метод расчёта по Пирсону. Есть возможность выделить цветом положительную, отрицательную корреляцию либо её отсутствие; изменить цвета, размер шрифта, ячеек таблицы. Есть...
 
Valentin Petukhov:

1. Усреднение. Если цена не дошла до TP и поступил новый сигнал на buy, то советник проверяет уровень текущей цены и, если цена прошла больше Step, то открывает следующую сделку по новому сигналу на by.

TP обоих сделок усредняется и выставляется от точки их суммарного безубытка. Так же происходит и с позициями на продажу.


2. Хеджирование. Предлагаю добавить режим хеджирования, сделать открытие сделок и усреднение по одной паре, а на второй паре будут открываться противоположные сделки по сигналам первой пары , при определенных значениях К корреляции 

Т.е. Хеджируем однозначно все сделки и получаем прибыль за счет изменений К корелляции, т.е. на расхождениях двух валют.


3. К-корелляции. Важно реализовать контроль К корелляции на разных ТF, это ключевая история при торговле на нескольких парах. Пример для mt5 https://www.mql5.com/ru/code/22339 , для mt4 https://www.mql5.com/ru/code/27011

Лучше не делать усреднение, это очень больно при затяжном тренде. Сделать вместо усреднения хеджирование, перед этим отобрав наиболее подходящую пару, здесь не страшен затяжной тренд

 
Vitaly Muzichenko:

Лучше не делать усреднение, это очень больно при затяжном тренде. Сделать вместо усреднения хеджирование, перед этим отобрав наиболее подходящую пару, здесь не страшен затяжной тренд

если не нравится усреднять , не усредняйте, поставите 1 лот.  Торгуйте, как считаете лучше, главное функционал, что бы позволял не только вам это делать))

 
Valentin Petukhov:

если не нравится усреднять , не усредняйте, поставите 1 лот.  Важе предложение не про то, как советник , а про то, как торговать. Торгуйте, как считаете лучше, главное функционал, что бы позволял не только вам это делать))

Ну Я как-бы предложил ту ТС, что проверена на практике, и заметьте, просто предложил, а не указал.

1...434445464748495051525354555657...67
Новый комментарий