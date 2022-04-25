Вечер выходного дня - страница 11

Новый комментарий
 
Viktar Dzemikhau:

Я посмотрел какие варианты имеются для торговли на ФОРТС. С мт5 вариантов пракически нет. С мт4 есть один, приемлимый. Остальное другие платформы. Соответственно, у меня желане пропало даже заниматься этим. Если торговать акциями, нужно торговать через что-то другое.

Такого не может быть!

МТ5 и МТ4 ничем не отличаются. Рынок он и в Африке рынок.

Если у вас есть проблемы восприятия рынка, могу перевести любую стратегию на МТ5.

 
Энтузиазм угас или можно кидать идеи?) Их есть у нас.
 
ottenand:
*** можно кидать идеи?) Их есть у нас.

Попробуйте. Посмотрим, подумаем ...

 
Есть кто , или уже все спят? ...
 
Oleg Mamchenko:
Есть кто , или уже все спят? ...

Спят, а когда проснутся, будут есть) 

 
ottenand:
Энтузиазм угас или можно кидать идеи?) Их есть у нас.

Кидайте, но возможны последствия. 

 

Вот например - торговая система "Два шага":

Trading system "Two steps"

Есть шаг - параметр Step. Открываем позицию BUY (#1). На следующем баре ожидаем пока цена не превысит два шага от цены открытия (#1). Как только цена превысит два шага открываем BUY (#2.1.) и выставляем Stop loss на один шаг ниже цены открытия (#2.2.).

 
Алексей Тарабанов:

Кидайте, но возможны последствия. 

Какие?)

 
Какое "открытие рынка"? Вы сейчас о бирже или о форекс?
 
Vladimir Karputov:
Какое "открытие рынка"? Вы сейчас о бирже или о форекс?

Лично я о бирже, но и на форексе тоже можно ночь пропускать, или торговать в какую-то конкретную сессию например)

1...456789101112131415161718...67
Новый комментарий