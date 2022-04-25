Вечер выходного дня - страница 11
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Я посмотрел какие варианты имеются для торговли на ФОРТС. С мт5 вариантов пракически нет. С мт4 есть один, приемлимый. Остальное другие платформы. Соответственно, у меня желане пропало даже заниматься этим. Если торговать акциями, нужно торговать через что-то другое.
Такого не может быть!
МТ5 и МТ4 ничем не отличаются. Рынок он и в Африке рынок.
Если у вас есть проблемы восприятия рынка, могу перевести любую стратегию на МТ5.
*** можно кидать идеи?) Их есть у нас.
Попробуйте. Посмотрим, подумаем ...
Есть кто , или уже все спят? ...
Спят, а когда проснутся, будут есть)
Энтузиазм угас или можно кидать идеи?) Их есть у нас.
Кидайте, но возможны последствия.
Вот например - торговая система "Два шага":
Есть шаг - параметр Step. Открываем позицию BUY (#1). На следующем баре ожидаем пока цена не превысит два шага от цены открытия (#1). Как только цена превысит два шага открываем BUY (#2.1.) и выставляем Stop loss на один шаг ниже цены открытия (#2.2.).
Кидайте, но возможны последствия.
Какие?)
Какое "открытие рынка"? Вы сейчас о бирже или о форекс?
Лично я о бирже, но и на форексе тоже можно ночь пропускать, или торговать в какую-то конкретную сессию например)