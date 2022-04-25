Вечер выходного дня - страница 15
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Предлагаю идею: по RSI или ROC, для кросс-курсов.
Сделаю. Выложу.Имя: XL7R7s.mq5
Предлагаю идею: по RSI или ROC, для кросс-курсов.
XL7R7s.mq5
version "1.000"
Два RSI на двух символах. Символ для RSI #1 используется основной - то есть тот символ на котором запущен советник. Символ для второго индикатора (RSI #2) можно задавать.
Если есть сигнал - то открывается позиция по основному символу.
Не нашел в сети ни одного индикатора для МТ5, который умеет показывать момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд (с выбором N одинаковых свечей подряд). Так же нет индикатора для МТ5, который умеет показывать когда было несколько разнонаправленных свечей подряд (с выбором N разнонаправленных свечей подряд). Для МТ4 такие есть, например, индикатор "candle" или "7Seven-ElevenPro". Но для моих целей, нужен индикатор для МТ5, который сможет работать с индексами.
Эксперт "N candles" в данном случае мне не подойдет, так как нужен более сложный алгоритм для открытия сделок. Для начала нужен просто для анализа индикатор, который умеет показывать однонаправленные свечи подряд и желательно еще разнонаправленные. Наверно не совсем по теме, но был бы благодарен за помощь.
Не нашел в сети ни одного индикатора для МТ5, который умеет показывать момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд (с выбором N одинаковых свечей подряд). Так же нет индикатора для МТ5, который умеет показывать когда было несколько разнонаправленных свечей подряд (с выбором N разнонаправленных свечей подряд). Для МТ4 такие есть, например, индикатор "candle" или "7Seven-ElevenPro". Но для моих целей, нужен индикатор для МТ5, который сможет работать с индексами.
Эксперт "N candles" в данном случае мне не подойдет, так как нужен более сложный алгоритм для открытия сделок. Для начала нужен просто для анализа индикатор, который умеет показывать однонаправленные свечи подряд и желательно еще разнонаправленные. Наверно не совсем по теме, но был бы благодарен за помощь.
Серия "N candles" имеет несколько версий:
Серия "N candles" имеет несколько версий:
А можно сделать простой индикатор для МТ5, который показывает N разнонаправленных свечей подряд?
Взял все доступные в терминале стандартные осцилляторы, сбросил им все параметры и теперь просто смотрю:
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
XL7R7s.mq5
version "1.000"
Два RSI на двух символах. Символ для RSI #1 используется основной - то есть тот символ на котором запущен советник. Символ для второго индикатора (RSI #2) можно задавать.
Если есть сигнал - то открывается позиция по основному символу.
Спасибо, не ожидал уже
Так неделю назад было готово :)
Так неделю назад было готово :)