Вечер выходного дня - страница 15

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Sprut112:
Предлагаю идею: по RSI или ROC, для кросс-курсов. 
Eurgbp для примера.
Buy: _rsi_eurusd[1]<_rsi_gbpusd[1] && 
         _rsi_eurusd[0]>_rsi_gbpusd[0]
Sell: _rsi_gbpusd[1] < _rsi_eurusd[1] &&
         _rsi_gbpusd[0] > _rsi_eurusd[0]
Период - 26

Сделаю. Выложу.

Имя: XL7R7s.mq5
 
Sprut112:
Предлагаю идею: по RSI или ROC, для кросс-курсов. 
Eurgbp для примера.
Buy: _rsi_eurusd[1]<_rsi_gbpusd[1] && 
         _rsi_eurusd[0]>_rsi_gbpusd[0]
Sell: _rsi_gbpusd[1] < _rsi_eurusd[1] &&
         _rsi_gbpusd[0] > _rsi_eurusd[0]
Период - 26

XL7R7s.mq5

version   "1.000"

Два RSI на двух символах. Символ для RSI #1 используется основной - то есть тот символ на котором запущен советник. Символ для второго индикатора (RSI #2) можно задавать.

Если есть сигнал - то открывается позиция по основному символу.

Файлы:
XL7R7s.mq5  77 kb
 

Не нашел в сети ни одного индикатора для МТ5, который умеет показывать момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд (с выбором N одинаковых свечей подряд). Так же нет индикатора для МТ5, который умеет показывать когда было несколько разнонаправленных свечей подряд (с выбором N разнонаправленных свечей подряд). Для МТ4 такие есть, например, индикатор  "candle" или "7Seven-ElevenPro". Но для моих целей, нужен индикатор для МТ5, который сможет работать с индексами. 

Эксперт "N candles" в данном случае мне не подойдет, так как нужен более сложный алгоритм для открытия сделок. Для начала нужен просто для анализа индикатор, который умеет показывать однонаправленные свечи подряд и желательно еще разнонаправленные. Наверно не совсем по теме, но был бы благодарен за помощь.

 
aperiked1:

Не нашел в сети ни одного индикатора для МТ5, который умеет показывать момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд (с выбором N одинаковых свечей подряд). Так же нет индикатора для МТ5, который умеет показывать когда было несколько разнонаправленных свечей подряд (с выбором N разнонаправленных свечей подряд). Для МТ4 такие есть, например, индикатор  "candle" или "7Seven-ElevenPro". Но для моих целей, нужен индикатор для МТ5, который сможет работать с индексами. 

Эксперт "N candles" в данном случае мне не подойдет, так как нужен более сложный алгоритм для открытия сделок. Для начала нужен просто для анализа индикатор, который умеет показывать однонаправленные свечи подряд и желательно еще разнонаправленные. Наверно не совсем по теме, но был бы благодарен за помощь.

Серия "N candles" имеет несколько версий:

N Candles v6
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo. Версия 1 N Candles; Версия 2 N Candles v2; Версия 3 N Candles v3; Версия 4 N Candles v4; Версия 5 N Candles v5. Новое в версии 6 Добавлены типы закрытия при встрече 'паршивой овцы ': Закрытие всех позиций; Закрытие позиций, которые противоположны 'паршивой овце '; Закрытие позиций, которые имеют то же направление, что и 'паршивая овца '. 'Паршивая овца ' Допустим, советник ищет 5 одинаковых свечей. Как только он их обнаруживает, например, это будут пять бычьих свечей, будет открыта BUY позиция. Если после открытия позиции следующая свеча окажется не бычья - эта свеча и есть т.н. 'паршивая овца '. Входные параметры N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей в ряду; Lot - объем открываемой позиции; Take Profit - тейк профит, если...
CodeBase | 2018.02.13 14:01 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
N Candles v5
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo. Версия 1: N candles; Версия 2: N Candles v2; Версия 3: N Candles v3; Версия 4: N Candles v4. Новое в версии 5: введен параметр 'рабочее время ' - задается начальный час торговли и конечный час торговли. В пределах 'рабочего времени ' советник торгует, вне 'рабочего времени ' советник ничего не делает. Входные параметры N identical candles which go in a row - количество одинаковых свечей подряд; Lot - объем позиции; Take Profit - тейк профит; Stop Loss - стоп лосс; Trailing Stop ( '0 ' -> not trailing) - трейлинг; Trailing Step (use if Trailing Stop >0) - шаг трейлинга; Max positions certain direction (only for hedging) - максимальное количество позиций (только для хеджинг-счетов); Max position volume (only for netting) - максимальный объем позиции...
CodeBase | 2017.11.29 12:27 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
N Candles v4
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учет типа торгового счета: неттинг или хеджинг. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo, CAccountInfo. Версия 1: N Candles. Версия 2: N Candles v2. Версия 3: N Candles v3. Новое в версии 4: для неттинговых счетов вместо параметра 'максимальное количество позиций ' вводится параметр 'максимальный объем позиции '. Входные параметры N одинаковых свечей в ряду; Lot; Take Profit (в пипсах); Stop Loss (в пипсах); Trailing Stop ( '0 ' → без трейлинга); Trailing Step (используется, если трейлинг-стоп >0); Max positions certain direction (только для режима хеджинга); Max position volume (только для режима неттинга); Мэджик; Проскальзывание. Пример работы на неттинговом счете:
CodeBase | 2017.06.21 08:59 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
N Candles v3
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих продажа. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo. Версия 1: N Candles. Версия 2: N Candles v2. Новое в версии 3: Входные параметры N идентичных свечей, входящих в искомый ряд; Лот; Тейк-профит (в пипсах); Стоп-лосс (в пипсах); Трейлинг стоп ( '0 ' -> без трейлинга); Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0); Мэджик ордера; Проскальзывание. Пример поиска, на N=3:
CodeBase | 2017.06.16 09:41 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
N Candles v2
Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи покупаем, если медвежьи продаем. Новое в версии 2: введены тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп. Входные параметры: N идентичных свечей, входящих в искомый ряд Лот Тейк-профит (в пипсах) Стоп-лосс (в пипсах) Трейлинг стоп ( '0 ' -> без трейлинга) Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0) Мэджик ордера Проскальзывание Пример поиска, на N=3:
CodeBase | 2017.05.02 16:05 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
N Candles
Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи покупаем, если медвежьи значит продаём. Настройки N одинаковых свечей, идущих подряд; Размер лота; Мэджик; Проскальзывание. Пример поиска, при N=3:
CodeBase | 2017.04.03 12:58 | Vladimir Karputov | Советники | MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov:

Серия "N candles" имеет несколько версий:


А можно сделать простой индикатор для МТ5, который показывает N разнонаправленных свечей подряд?
 
aperiked1:
А можно сделать простой индикатор для МТ5, который показывает N разнонаправленных свечей подряд?
Можно. Необходимо уточнить что есть «N разнонаправленных свечей подряд». 
 

Взял все доступные в терминале стандартные осцилляторы, сбросил им все параметры и теперь просто смотрю:

USDCADDaily 1.png

Рис. 1

USDCADDaily 2.png

Рис. 2

USDCADDaily 3.png

Рис. 3

[Удален]  
Vladimir Karputov:

XL7R7s.mq5

version   "1.000"

Два RSI на двух символах. Символ для RSI #1 используется основной - то есть тот символ на котором запущен советник. Символ для второго индикатора (RSI #2) можно задавать.

Если есть сигнал - то открывается позиция по основному символу.

Спасибо, не ожидал уже
 
Sprut112:
Спасибо, не ожидал уже

Так неделю назад было готово :)

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Так неделю назад было готово :)

Праздник и , однако)
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