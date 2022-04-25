Вечер выходного дня - страница 60

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ai1111 #:

Не компилируется ошибки я не знаю почему.  скачал нажал кнопку компилировать больше не делал нечего.

запятую у последней записи enum убери.

и впредь ошибки просматривай и исправляй сверху-вниз. Те что сверху - основные. Что снизу - скорее "наведёнки"

 
Maxim Kuznetsov #:

запятую у последней записи enum убери.

и впредь ошибки просматривай и исправляй сверху-вниз. Те что сверху - основные. Что снизу - скорее "наведёнки"

Я не Умею это делать, и поэтому не понял где убрать запятую и как затем сохранить изменения. Если Укажите как это сделать подробно, Желательно и скрин  я сделаю.

 

Версия 1.004.

И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh

 
Vladimir Karputov #:

Версия 1.004.

И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh

Ок

 
Vladimir Karputov #:

Версия 1.004.

И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh

Всё работает, позиции видит, Если сам тейк профит руками выставляешь  то при нажатии на кнопку  "Delete TP"   тейк профит у нужной  (выбранной галочкой позиции)  удаляет.      Но  сама панель тейк профит не выставляет не важно отмечена галочкой позиция или нет . Или я что-то не понял - как это должно работать.

Файлы:
1.jpg  452 kb
 
ai1111 #:

Всё работает, позиции видит, Если сам тейк профит руками выставляешь  то при нажатии на кнопку  "Delete TP"   тейк профит у нужной  (выбранной галочкой позиции)  удаляет.      Но  сама панель тейк профит не выставляет не важно отмечена галочкой позиция или нет . Или я что-то не понял - как это должно работать.

Владимир, Доброго времени, что-то не получается  с этим выставлением тейк профитов? Просто от Вас нет ответа.  (Я так то вроде обдумал как можно сделать применив вашу задумку с панелью) чтоб получить нужный результат по выставлению тейк профита на верхнюю (ие) позицию.  У нас же об этом шёл разговор -  Я так понимаю  Вы для этого разработали данную панель,  или я ошибаюсь?

 
ai1111 #:

Владимир, Доброго времени, что-то не получается  с этим выставлением тейк профитов? Просто от Вас нет ответа.  (Я так то вроде обдумал как можно сделать применив вашу задумку с панелью) чтоб получить нужный результат по выставлению тейк профита на верхнюю (ие). позицию.  У нас же об этом шёл разговор -  Я так понимаю  Вы для этого разработали данную панель,  или я ошибаюсь?

Пока кнопка не добавлялась. Добавлю кнопку - будет выставлять для всех выделенных единый Тейк Профит. В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены. Как-то не очень красиво. Нужно подумать.

 
Vladimir Karputov #:

Пока кнопка не добавлялась. Добавлю кнопку - будет выставлять для всех выделенных единый Тейк Профит. В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены. Как-то не очень красиво. Нужно подумать.

"В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены".  Я не понял этого выражения как это но это пока-что не важно.

Давайте я опишу как вижу применение и работу данной панели для той цели о которой я  говорил  тоесть выставление тейкпрофита на верхние позиции  может это вам как-то поможет или даст идею.

 
ai1111 #:

"В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены".  Я не понял этого выражения как это но это пока-что не важно.

Давайте я опишу как вижу применение и работу данной панели для той цели о которой я  говорил  тоесть выставление тейкпрофита на верхние позиции  может это вам как-то поможет или даст идею.

Такие кнопки:

При клике добавляют выделенным позициям Тейк профит (в Points). Добавлять будет от ЦЕНЫ ОТКРЫТИЯ позиции.

 

Или вот так: чтобы понятнее было

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