Вечер выходного дня - страница 60
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Не компилируется ошибки я не знаю почему. скачал нажал кнопку компилировать больше не делал нечего.
запятую у последней записи enum убери.
и впредь ошибки просматривай и исправляй сверху-вниз. Те что сверху - основные. Что снизу - скорее "наведёнки"
запятую у последней записи enum убери.
и впредь ошибки просматривай и исправляй сверху-вниз. Те что сверху - основные. Что снизу - скорее "наведёнки"
Я не Умею это делать, и поэтому не понял где убрать запятую и как затем сохранить изменения. Если Укажите как это сделать подробно, Желательно и скрин я сделаю.
Версия 1.004.
И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh
Версия 1.004.
И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh
Ок
Версия 1.004.
И нужно положить файл 'CheckGroupKVN.mqh' в [data folder]\MQL5\Include\Controls\CheckGroupKVN.mqh
Всё работает, позиции видит, Если сам тейк профит руками выставляешь то при нажатии на кнопку "Delete TP" тейк профит у нужной (выбранной галочкой позиции) удаляет. Но сама панель тейк профит не выставляет не важно отмечена галочкой позиция или нет . Или я что-то не понял - как это должно работать.
Всё работает, позиции видит, Если сам тейк профит руками выставляешь то при нажатии на кнопку "Delete TP" тейк профит у нужной (выбранной галочкой позиции) удаляет. Но сама панель тейк профит не выставляет не важно отмечена галочкой позиция или нет . Или я что-то не понял - как это должно работать.
Владимир, Доброго времени, что-то не получается с этим выставлением тейк профитов? Просто от Вас нет ответа. (Я так то вроде обдумал как можно сделать применив вашу задумку с панелью) чтоб получить нужный результат по выставлению тейк профита на верхнюю (ие) позицию. У нас же об этом шёл разговор - Я так понимаю Вы для этого разработали данную панель, или я ошибаюсь?
Владимир, Доброго времени, что-то не получается с этим выставлением тейк профитов? Просто от Вас нет ответа. (Я так то вроде обдумал как можно сделать применив вашу задумку с панелью) чтоб получить нужный результат по выставлению тейк профита на верхнюю (ие). позицию. У нас же об этом шёл разговор - Я так понимаю Вы для этого разработали данную панель, или я ошибаюсь?
Пока кнопка не добавлялась. Добавлю кнопку - будет выставлять для всех выделенных единый Тейк Профит. В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены. Как-то не очень красиво. Нужно подумать.
Пока кнопка не добавлялась. Добавлю кнопку - будет выставлять для всех выделенных единый Тейк Профит. В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены. Как-то не очень красиво. Нужно подумать.
"В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены". Я не понял этого выражения как это но это пока-что не важно.
Давайте я опишу как вижу применение и работу данной панели для той цели о которой я говорил тоесть выставление тейкпрофита на верхние позиции может это вам как-то поможет или даст идею.
"В таком случае тейк профит нужно задавать в виде цены". Я не понял этого выражения как это но это пока-что не важно.
Давайте я опишу как вижу применение и работу данной панели для той цели о которой я говорил тоесть выставление тейкпрофита на верхние позиции может это вам как-то поможет или даст идею.
Такие кнопки:
При клике добавляют выделенным позициям Тейк профит (в Points). Добавлять будет от ЦЕНЫ ОТКРЫТИЯ позиции.
Или вот так: чтобы понятнее было