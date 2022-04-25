Вечер выходного дня - страница 5
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2018.03.31 13:16
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника".
Я оставляю за собой право как согласится сделать советника так и отказать :)
В случае появления советника его код В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет опубликован В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.
Примечание: термин выходные - ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, ВСЯ СУББОТА и ВСЁ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Здравствуйте.
Техническое задание.
Для хедж и неттинг счетов.
Условие открытия позиции.
Высота тела текущей свечи на “а_” процентов больше средней высоты за “b_” количества свечей. Вход за “c_” секунд до закрытия сигнальной свечи в направлении свечи, либо в противоположном направлении при “revers”=true. После открытия позиции в направлении свечи (при “revers”=false) установить усредняющий лимитный ордер, объёмом равным, лот предыдущей сделки, умноженный на коэффициент “koef”, на расстоянии от цены сделки, ”d” процентов высоты текущей свечи.
При активации лимитного ордера, установить лимитный ордер на том же расстоянии от цены последней сделки, что и расстояние между открытием первых сделок. Ограничить количеств установок лимитного ордера “е_” раз. При “revers”=true, усредняющий ордер не устанавливать.
Взятие прибыли.
Лимитный ордер вместо Т\П.
Установить лимитный ордер, после открытия позиции, на расстоянии “tp_”. Если цена идёт против позиции и активирует усредняющий ордер, то переставить лимитный ордер на расстояние “tp_” от средней цены сделок и увеличить его объём в соответствии с объемом позиции. Если при активации ордера “tp_” позиция незакрыта в полном объёме, оставшийся объём закрыть по рынку.
Перевод в Б.У., трал.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “f_” процентов высоты сигнальной свечи, установить стоп ордер соответствующим лотом на цену безубытка с учётом накопленного свопа и комиссии. По мере накопления свопа цену ордера корректировать.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “g_” процентов высоты сигнальной свечи, передвинуть стоп ордер на расстояние “h_” от текущей цены, подтягивать стоп ордер, если цена изменилась на шаг = “i_” пунктов.
Стоп лосс – “sl_”, по умолчанию нуль, не устанавливать. Если больше нуля, то установить стоп ордер на расстоянии “sl_” пунктов от цены сделки, если открыты больше одной сделки, то от средней цены сделок. Закрыть по рынку, если объём стоп ордера весь не исполнен.
Во внешние настройки вынести лот “lots_” фиксированный или процент от депо и все параметры из задания “а_”, “b_” и т.д.
Здравствуйте.
Техническое задание.
Для хедж и неттинг счетов.
Условие открытия позиции.
Высота тела текущей свечи на “а_” процентов больше средней высоты за “b_” количества свечей. Вход за “c_” секунд до закрытия сигнальной свечи в направлении свечи, либо в противоположном направлении при “revers”=true. После открытия позиции в направлении свечи (при “revers”=false) установить усредняющий лимитный ордер, объёмом равным, лот предыдущей сделки, умноженный на коэффициент “koef”, на расстоянии от цены сделки, ”d” процентов высоты текущей свечи.
При активации лимитного ордера, установить лимитный ордер на том же расстоянии от цены последней сделки, что и расстояние между открытием первых сделок. Ограничить количеств установок лимитного ордера “е_” раз. При “revers”=true, усредняющий ордер не устанавливать.
Взятие прибыли.
Лимитный ордер вместо Т\П.
Установить лимитный ордер, после открытия позиции, на расстоянии “tp_”. Если цена идёт против позиции и активирует усредняющий ордер, то переставить лимитный ордер на расстояние “tp_” от средней цены сделок и увеличить его объём в соответствии с объемом позиции. Если при активации ордера “tp_” позиция незакрыта в полном объёме, оставшийся объём закрыть по рынку.
Перевод в Б.У., трал.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “f_” процентов высоты сигнальной свечи, установить стоп ордер соответствующим лотом на цену безубытка с учётом накопленного свопа и комиссии. По мере накопления свопа цену ордера корректировать.
Если текущая цена больше чем цена позиции плюс “g_” процентов высоты сигнальной свечи, передвинуть стоп ордер на расстояние “h_” от текущей цены, подтягивать стоп ордер, если цена изменилась на шаг = “i_” пунктов.
Стоп лосс – “sl_”, по умолчанию нуль, не устанавливать. Если больше нуля, то установить стоп ордер на расстоянии “sl_” пунктов от цены сделки, если открыты больше одной сделки, то от средней цены сделок. Закрыть по рынку, если объём стоп ордера весь не исполнен.
Во внешние настройки вынести лот “lots_” фиксированный или процент от депо и все параметры из задания “а_”, “b_” и т.д.
Замечание 1: или неттинг или хедж. Винегрет не поддерживается. Выбор будет за хедж. Все кто торгует на неттинге и на бирже - пролетают со скоростью фанеры над Парижем (по крайней мере пока Биржа не откроет мне доступ).
Здравствуйте!
Есть индикатор для маркет-нейтральной торговли корзинами. Код закрыт. Торговать по нему можно например индексом против входящих в состав инструментов, следя за корреляцией и входя вручную. Но для эффективности и точного быстрого входа в реальном времени нет советника, чтобы он совершал покупку одновременно всех инструментов по сигналу - достижению линиями определенного значения, и наоборот - продавал все (или переворачивался) при обратном сигнале.
Может у кого есть такой в готовом виде? Или может есть желание сделать интересного робота на таком принципе?
Здравствуйте!
Есть индикатор для маркет-нейтральной торговли корзинами. Код закрыт. Торговать по нему можно например индексом против входящих в состав инструментов, следя за корреляцией и входя вручную. Но для эффективности и точного быстрого входа в реальном времени нет советника, чтобы он совершал покупку одновременно всех инструментов по сигналу - достижению линиями определенного значения, и наоборот - продавал все (или переворачивался) при обратном сигнале.
Может у кого есть такой в готовом виде? Или может есть желание сделать интересного робота на таком принципе?
Эту ТС как-раз таки нужно торговать руками, робот вам не дас плюсов - будет много ложных входов. Я это писал и проверял, робот не дал результат, а вот ручками очень хорошо получается.
Замечание 1: или неттинг или хедж.
В таком случае неттинг.
В таком случае неттинг.
Неттинг Форекс или неттинг Биржа?
Неттинг Биржа.
Неттинг Биржа.