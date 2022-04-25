Вечер выходного дня - страница 22

Новый комментарий
 
Сергей Криушин:
Здравствуйте, можно ли сделать ВВ Болинджер с ограничением по количеству последних баров (подчас совершенно не нужна вся его суть, а лишь последние бары) ***

В чём суть ограничение? И вообще, Вы определяете начало и конец с левой стороны графика или с правой?

Сергей Криушин:
***и еще хорошо бы среднюю линию продолжить наложенной прямой, чтоб можно было определить тангенс наклона и в зависимости от его градуса и приближения к границам строить прогноз или ТС... С уважением СК..

Наложение на что? Наложение на сколько баров?

 
Vladimir Karputov:

В чём суть ограничение? И вообще, Вы определяете начало и конец с левой стороны графика или с правой?

Наложение на что? Наложение на сколько баров?

Последний бар нулевой и достаточно было бы последних 50 -10 баров 

наложение типа шифт по желанию на 4  или там 18 баров, ну или на МА наложить, без разницы лишь было какое-то предвидение хотя бы на несколько баров вперед...если сильно туплю то извините не профи в программировании...))

 
Сергей Криушин:

Последний бар нулевой и достаточно было бы последних 50 -10 баров 

***

Не вижу никакого смысла ограничивать количество баров. Неприемлемо.

Сергей Криушин:

***

наложение типа шифт по желанию на 4  или там 18 баров, ну или на МА наложить, без разницы лишь было какое-то предвидение хотя бы на несколько баров вперед...если сильно туплю то извините не профи в программировании...))

До сих пор не ясно, что есть "наложение".

 
Vladimir Karputov:

Не вижу никакого смысла ограничивать количество баров. Неприемлемо.

До сих пор не ясно, что есть "наложение".

Наложить или как бы продолжить среднюю МА чтоб она ходила с хвостом  т.е. окончанием машки и можно было отнести этот отрезок на шифт назад для удобства и подбора оптимального соответствия...уже и не знаю как сказать, но был похожий индикатор на МТ4 

 
Сергей Криушин:

Наложить или кк бы продолжить среднюю МА чтоб она ходила с хвостом  т.е. окончанием машки и можно было отнести этот отрезок на шифт назад для удобства и подбора оптимального соответствия...уже и не знаю как сказать, но был похожий индикатор МТ4 

Моя твоя непонимай. 

 
Vladimir Karputov:

Моя твоя непонимай. 

Да я сам толком не понимаю как это сделать...знал бы сам бы сделал...))

 
Сергей Криушин:

Да я сам толком не понимаю как это сделать...знал бы сам бы сделал...))

Вот такой индикатор на МТ4...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советники: MA_TrendLine_01

Evgeniy Inkov, 2012.11.13 03:51

 Цель выкладывания советника - как и всего, что есть на этом сайте - дать возможность использовать свои наработки другим.

Кстати, лично я не очень доволен этим советником, т.к. он чаще "тусуется" на одном месте (в смысле прибыли) и достаточно редко зарабатывает. Но идея использовать МА как Тредовую Линию мне понравилась, поэтому и дал на обсужление этот вариант. 

Советник, я тестировал только в тестере.  Вобще, этот вариант значительно урезан, по сравнению с тем, что в этом советнике было, оставлена только самая доходная часть. Сейчас на нем сам торгую в реале. Советник работает на 4-х знаках. Если нужно для 5-ти знака, доработаю.

На синтетике не пробовал, но была задумка  сделать такой вариант.

-----------------------

 

 

Нумерация баров как обычно - назад от текущего.  При образованиии нулевого бара, анализируем первый бар. И если он выше ТЛ, а второй бар коснулся (или ниже) ТЛ, то открываем отложенный BuyStop по цене High  первого бара + Otstup_pr_prob, стоп-лосс ордера ставим на Low первого бара минус Otstup_SL_prob. Тейк-профит устанавливаем равным TP_prob (из входных переменных).

С уважением, Евгений .


только я его хотел бы на ВВ применить для большей наглядности...

 

так надо?

 
Sergey Chalyshev:

так надо?

Тоже вариант..))).только слишком явный и не вполне адекватный, а нужно всего лишь небольшое продолжение как бы примерно дающее направление тренда, но очень вероятное хотя бы на 5пп.

 
Сергей Криушин:

Тоже вариант..))).только слишком явный и не вполне адекватный, а нужно всего лишь небольшое продолжение как бы примерно дающее направление тренда, но очень вероятное хотя бы на 5пп.

Насчет слишком явный не согласен. 

А адекватный "по вашему" видел в кодобазе.

1...151617181920212223242526272829...67
Новый комментарий