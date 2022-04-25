Вечер выходного дня - страница 22
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Здравствуйте, можно ли сделать ВВ Болинджер с ограничением по количеству последних баров (подчас совершенно не нужна вся его суть, а лишь последние бары) ***
В чём суть ограничение? И вообще, Вы определяете начало и конец с левой стороны графика или с правой?
***и еще хорошо бы среднюю линию продолжить наложенной прямой, чтоб можно было определить тангенс наклона и в зависимости от его градуса и приближения к границам строить прогноз или ТС... С уважением СК..
Наложение на что? Наложение на сколько баров?
В чём суть ограничение? И вообще, Вы определяете начало и конец с левой стороны графика или с правой?
Наложение на что? Наложение на сколько баров?
Последний бар нулевой и достаточно было бы последних 50 -10 баров
наложение типа шифт по желанию на 4 или там 18 баров, ну или на МА наложить, без разницы лишь было какое-то предвидение хотя бы на несколько баров вперед...если сильно туплю то извините не профи в программировании...))
Последний бар нулевой и достаточно было бы последних 50 -10 баров
***
Не вижу никакого смысла ограничивать количество баров. Неприемлемо.
***
наложение типа шифт по желанию на 4 или там 18 баров, ну или на МА наложить, без разницы лишь было какое-то предвидение хотя бы на несколько баров вперед...если сильно туплю то извините не профи в программировании...))
До сих пор не ясно, что есть "наложение".
Не вижу никакого смысла ограничивать количество баров. Неприемлемо.
До сих пор не ясно, что есть "наложение".
Наложить или как бы продолжить среднюю МА чтоб она ходила с хвостом т.е. окончанием машки и можно было отнести этот отрезок на шифт назад для удобства и подбора оптимального соответствия...уже и не знаю как сказать, но был похожий индикатор на МТ4
Наложить или кк бы продолжить среднюю МА чтоб она ходила с хвостом т.е. окончанием машки и можно было отнести этот отрезок на шифт назад для удобства и подбора оптимального соответствия...уже и не знаю как сказать, но был похожий индикатор МТ4
Моя твоя непонимай.
Моя твоя непонимай.
Да я сам толком не понимаю как это сделать...знал бы сам бы сделал...))
Да я сам толком не понимаю как это сделать...знал бы сам бы сделал...))
Вот такой индикатор на МТ4...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советники: MA_TrendLine_01
Evgeniy Inkov, 2012.11.13 03:51
Цель выкладывания советника - как и всего, что есть на этом сайте - дать возможность использовать свои наработки другим.
Кстати, лично я не очень доволен этим советником, т.к. он чаще "тусуется" на одном месте (в смысле прибыли) и достаточно редко зарабатывает. Но идея использовать МА как Тредовую Линию мне понравилась, поэтому и дал на обсужление этот вариант.
Советник, я тестировал только в тестере. Вобще, этот вариант значительно урезан, по сравнению с тем, что в этом советнике было, оставлена только самая доходная часть. Сейчас на нем сам торгую в реале. Советник работает на 4-х знаках. Если нужно для 5-ти знака, доработаю.
На синтетике не пробовал, но была задумка сделать такой вариант.
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Нумерация баров как обычно - назад от текущего. При образованиии нулевого бара, анализируем первый бар. И если он выше ТЛ, а второй бар коснулся (или ниже) ТЛ, то открываем отложенный BuyStop по цене High первого бара + Otstup_pr_prob, стоп-лосс ордера ставим на Low первого бара минус Otstup_SL_prob. Тейк-профит устанавливаем равным TP_prob (из входных переменных).
С уважением, Евгений .
только я его хотел бы на ВВ применить для большей наглядности...
так надо?
так надо?
Тоже вариант..))).только слишком явный и не вполне адекватный, а нужно всего лишь небольшое продолжение как бы примерно дающее направление тренда, но очень вероятное хотя бы на 5пп.
Тоже вариант..))).только слишком явный и не вполне адекватный, а нужно всего лишь небольшое продолжение как бы примерно дающее направление тренда, но очень вероятное хотя бы на 5пп.
Насчет слишком явный не согласен.
А адекватный "по вашему" видел в кодобазе.