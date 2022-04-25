Вечер выходного дня - страница 18

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Советник IeNTri.mq5

version   "1.000"


Две iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR). 

В данной версии (если выставить Close opposite в "true") сигнал к открытию BUY является одновременно сигналом к закрытию SELL и наоборот: сигнал к открытию SELL является сигналом к закрытия BUY.

Генерация сигналов:

BUY:

  • MA "One" #0 < MA "Two" #0 И
  • MA "One" #1 < SAR #1 И
  • MA "One" #0 > SAR #0 И
  • Open #0         < MA "One" #0

IeNTri BUY

SELL:

    • MA "One" #0 > MA "Two" #0 И
    • MA "One" #1 > SAR #1 И
    • MA "One" #0 < SAR #0 И
    • Open #0         > MA "One" #0

IeNTri SELL

Более подробно о параметрах:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке может быть открыта только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
    Файлы:
    IeNTri.mq5  83 kb
    [Удален]  
    Ого, глобальная работа! Спасибо, надеюсь людям понравится. А я вот такой способ закрытия не догадался сделать, намного выгоднее будет
     
    Vladimir Baskakov:
    Ого, глобальная работа! Спасибо, надеюсь людям понравится. А я вот такой способ закрытия не догадался сделать, намного выгоднее будет

    Было бы интересно пронаблюдать удачные и неудачные входы. Возможно появятся мысли по дополнительным фильтрам.

    [Удален]  
    Vladimir Karputov:

    Было бы интересно пронаблюдать удачные и неудачные входы. Возможно появятся мысли по дополнительным фильтрам.

    Да, надо посмотреть соотношение
     

    Система сигналов построена на пересечении МА с младшего ТФ, а старший выступает в роли фильтра тренда, к примеру если тренд на старшем ТФ восходящий, то продажи запрещены. Но так как разворот глобального тренда в любом случае вначале происходит на младшем ТФ, то что бы не пропустить этот момент и разрешить сделку против глобального тренда, можно добавить какое нибудь условие.

    К примеру разрешать сделки против него, только если глобальный тренд сменился N баров назад - то есть если МА старшего ТФ пересеклись больше чем N баров назад, то сделки разрешены; или как вариант добавить стандартные или пользовательские MACD или Awesome Oscillator с возможностью отслеживать дивергенции, можно на младшем и(или) старшем ТФ - если она есть, то сделки против глобального треда разрешены. Или оба варианта вместе - отсчет N баров и дивергенция. 

    В настройках хотелось бы видеть настройки младшего и старшего ТФ, параметры МА; Если будет отслеживаться дивергенция, то возможность настройки соответствующего индикатора; все необходимые настройки манименеджмента.

    Возможность торговли на нэттинговом счете.

     
    Vladimir Baskakov:
    Да, надо посмотреть соотношение

    Таймфрейм ниже H1 не стоит смотреть. Пример на AUDUSD, H1:

    IeNTri.mq5 AUDUSD, H1

    [Удален]  
    Vladimir Karputov:

    Таймфрейм ниже H1 не стоит смотреть. Пример на AUDUSD, H1:


    Я думаю Н4 - оптимальный вариант
     
    Vitaly Muzichenko:

    Очень странно, но её у вас почему-то нет 

    P.S. Зашёл с оперы, и у меня кнопка есть. Может статус у вас мелкий для выкладывания изображений)

    Единственное разумное объяснение которое приходит на ум. 

    Alexandr Saprykin:
    Через хром зайдите на форум. Есть кнопка?

    Нет, уже писал об этом.

    Ладно, будем считать что не судьба :)

    [Удален]  
    Здравствуйте! Есть идея для безиндикаторного советника. Стратегия такая: 

    Buy
    Low2<Low26
    Low1>Low26


    Sell
    High2>High26
    High1<High26

    Это разворотная модель, может чем - то ещё дополнить. 

     
    Vladimir Baskakov:
    Здравствуйте! Есть идея для безиндикаторного советника. Стратегия такая: 

    Buy
    Low2<Low26
    Low1>Low26


    Sell
    High2>High26
    High1<High26

    Это разворотная модель, может чем - то ещё дополнить. 

    Цифры - это номера баров?

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