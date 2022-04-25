Вечер выходного дня - страница 18
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Советник IeNTri.mq5
version "1.000"
Две iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR).
В данной версии (если выставить Close opposite в "true") сигнал к открытию BUY является одновременно сигналом к закрытию SELL и наоборот: сигнал к открытию SELL является сигналом к закрытия BUY.
Генерация сигналов:
BUY:
SELL:
Более подробно о параметрах:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
Ого, глобальная работа! Спасибо, надеюсь людям понравится. А я вот такой способ закрытия не догадался сделать, намного выгоднее будет
Было бы интересно пронаблюдать удачные и неудачные входы. Возможно появятся мысли по дополнительным фильтрам.
Было бы интересно пронаблюдать удачные и неудачные входы. Возможно появятся мысли по дополнительным фильтрам.
Система сигналов построена на пересечении МА с младшего ТФ, а старший выступает в роли фильтра тренда, к примеру если тренд на старшем ТФ восходящий, то продажи запрещены. Но так как разворот глобального тренда в любом случае вначале происходит на младшем ТФ, то что бы не пропустить этот момент и разрешить сделку против глобального тренда, можно добавить какое нибудь условие.
К примеру разрешать сделки против него, только если глобальный тренд сменился N баров назад - то есть если МА старшего ТФ пересеклись больше чем N баров назад, то сделки разрешены; или как вариант добавить стандартные или пользовательские MACD или Awesome Oscillator с возможностью отслеживать дивергенции, можно на младшем и(или) старшем ТФ - если она есть, то сделки против глобального треда разрешены. Или оба варианта вместе - отсчет N баров и дивергенция.
В настройках хотелось бы видеть настройки младшего и старшего ТФ, параметры МА; Если будет отслеживаться дивергенция, то возможность настройки соответствующего индикатора; все необходимые настройки манименеджмента.
Возможность торговли на нэттинговом счете.
Да, надо посмотреть соотношение
Таймфрейм ниже H1 не стоит смотреть. Пример на AUDUSD, H1:
Таймфрейм ниже H1 не стоит смотреть. Пример на AUDUSD, H1:
Очень странно, но её у вас почему-то нет
P.S. Зашёл с оперы, и у меня кнопка есть. Может статус у вас мелкий для выкладывания изображений)
Единственное разумное объяснение которое приходит на ум.
Через хром зайдите на форум. Есть кнопка?
Нет, уже писал об этом.
Ладно, будем считать что не судьба :)
Здравствуйте! Есть идея для безиндикаторного советника. Стратегия такая:
Цифры - это номера баров?