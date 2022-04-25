Вечер выходного дня - страница 12
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Лично я о бирже, но и на форексе тоже можно ночь пропускать, или торговать в какую-то конкретную сессию например)
Биржа неприемлема. Тестировать негде.
Биржа неприемлема. Тестировать негде.
Какие сложности будут в данном случае применительно к бирже? Я просто не понимаю что именно там не так. Дополнительные сложности с выставлением заявок?
Какие сложности будут в данном случае применительно к бирже? Я просто не понимаю что именно там не так. Дополнительные сложности с выставлением заявок?
Проверка результата торгового запроса на бирже имеет специфику и это нельзя проверить на демо-счёте, это можно проверить только не реал-счёте.
Проверка результата торгового запроса на бирже имеет специфику и это нельзя проверить на демо-счёте, это можно проверить только не реал-счёте.
Они же (метаквоты) давали инфо как правильно делать это в коде для фортса чтобы не было проблем, могу поискать. Я не программист, но хорошо помню, что они давали не один раз эту инфу после вопросов к ним.
Советник по Советник по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) - erYPetiNCeBU.mq5
Основное: начинаем работу только если есть "Движение" (Movement) - линии iAlligator (Alligator) не пересечены.
Дальше работает правило:
В момент начала движения (хоть вверх хоть вниз) : Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.
В течение направленного вверх:
Для верхней ленты: знание на свече два больше чем на свече три. Текущее значение больше, чем на свече 2.
Нижняя может вести себя по разному.
В течение направленного движения вниз:
Для нижней: значение на свече 2 меньше, чем значение на свече 3. Текущее меньше, чем на свече 2.
Верхняя может вести себя по разному.
Во время окончания движения ленты сходятся.
(Картинки будут позже ...)
Два индикатора добавлены. Можно визуализировать.
erYPetiNCeBU.mq5
#property version "1.000"
erYPetiNCeBU.mq5
version 1.001
Теперь пересечение Аллигатора ищется на последних 100 барах. Там где пересечение - туда переносится вертикальная линия. Так сказать визуализация начала "Движения" (в этой версии iBands (Bollinger Bands, BB) отключён, чтобы не загромождать график).
erYPetiNCeBU.mq5
version 1.001
Теперь пересечение Аллигатора ищется на последних 100 барах. Там где пересечение - туда переносится вертикальная линия. Так сказать визуализация начала "Движения" (в этой версии iBands (Bollinger Bands, BB) отключён, чтобы не загромождать график).
Может стоит в коде писать пояснение на русском, это же русскоязычная часть форума.
Согласитесь, было бы странно писать пояснение к коду на русском в английской части форума.
version "1.002"
Добавлен информационный объект OBJ_LABEL - пока в нём выводится дата обнаруженного пересечения:
Теперь, при выводе информационного сообщения, учитывается параметр "N-bar intersection back" - если пересечение произошло не далее "N-bar intersection back" баров назад - можно работать.