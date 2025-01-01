MetaQuotes Учебники по программированию 180 1 2 3 4 5 ... 17 18) В нашем технологически продвинутом мире программирование и информатика стали преобразующими дисциплинами, которые стимулируют инновации и формируют общество. Программирование, как форма искусства, сочетает в себе творчество, логику и решение проблем для создания элегантных и эффективных решений

MetaQuotes Как написать робастного эксперта 255 1 2 3 4 5 ... 25 26) Каждый, кто знакомится с темой автоматической торговли, начинает с написания простых торговых роботов. По мере накопления навыков программирования усложняются алгоритмы торговли - появляются такие понятия как Stop Loss, Take Profit и так далее. В общем, опыт показывает, что написать эксперта и...

MetaQuotes Подборка публикаций по Мастеру MQL5 ( 2 ) В статье Мастер MQL5: Новая версия объясняются принципы работы советников, созданных автоматически: Статья описывает возможности, появившиеся в новой версии Мастера MQL5. Изменения в архитектуре сигналов позволяют теперь создавать торговые роботы на основе комбинации различных рыночных моделей. На...

Alexandr Gavrilin Webrequst кеширование, проблема в МТ5 Запрашивает ли Webrequest данные из кеша? Недавно я столкнулся с интересной ситуацией: один из доменов оказался на парковке, а робот продолжает запрашивать информацию с этого сайта. Уже несколько дней прошло, но у некоторых пользователей робот всё ещё получает страницу о парковке домена, хотя в

Andres Lume Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта ? Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта у элементов ? Надо каждый элемент менять ? Можно както один размер поставить и все остальные его подхватят ? Точнее не получается изменить у ComboBox и CheckBox

ilya-ch Ограничения на размер файлов *.tkc ( 8 ) Здравствуйте! При тестировании эксперта столкнулся с проблемой. Вероятно, есть ограничение на размера файла tkc. При запуске тестера стратегий он скачивает необходимые исторические данные. Всё работало хорошо, пока в октябре 2025 года по паре XAU/USD не прошёл большой тиковый объём - более 16,5

Andres Lume Тестер врёт 21 1 2 3) Спустя месяцы тестов сотен советников в тестере и на демо счетах, прихожу к грустному выводу - тестер смысла не имеет. Именно тесты в тестере на несколько лет , чтобы увидеть прибыль или убыток. Абсолютно разное поведение советников. Почти ни один советник который показал хорошие результаты в

Aleksander Gladkov Commission для открытой позиции 24 1 2 3) Здравствуйте, столкнулся с ситуацией, когда чтобы закрыть позицию с прибылью, я должен знать какую Commission берет брокер. Однако //+------------------------------------------------------------------+ //| Get the property value "POSITION_COMMISSION" |

DrSky Передача указателя на функцию mql5 в dll. ( 8 ) Есть ли какая то возможность передать в dll callback функцию? Что то вроде: std::function< bool (wchar_t* some_string)> callback; extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall set_callback(std::function< bool (wchar_t* some_string)> handle) { callback = handle; } void some_alert_fuction() {

Alexey Volchanskiy Как запустить скрипт Python из MQL5? 26 1 2 3) Почитал справку и статьи, везде описывается как запустить МТ5 из Python и выполнять из Python команды MQL5. Мы с ИИ сделали на Python прототип стратегии и задача обратная - как запустить этот скрипт или его отдельные функции из MQL5 и получить ответные данные? Это вообще возможно? Пока я нашел

Evgenii Goncharov EURUSD: no history data from 2025.01.01 00:00 to 2025.11.03 Раздражающая ошибка .... Кто-нибудь может подсказать по MetaEditor? При тестировании на исторических данных часто возникает ошибка отсутствия исторических данных на любом символе и на любую дату... Например, EURUSD: no history data from 2025.01.23 00:00 to 2025.11.01, Тестирую, все хорошо, потом

Dmitry Fedoseev Работа с историей ордеров и сделок. В чем смысл? ( 1 ) В справке смотрим пример по historydealgetinteger: void OnTrade() { //--- получим тикет последней сделки из истории торговли за неделю ulong last_deal=GetLastDealTicket(); if(HistoryDealSelect(last_deal)) { //--- время совершения сделки в миллисекундах от 01.01.1970 long...

ilmir2902 Результаты торговли не совпадают с результатами тестирования ( 1 ) Добрый день. У меня результат торговли, порядок открытия сделок в реальном режиме совершенно не совпадает с результатами тестирования в режиме реального времени. В реале результат гораздо хуже, чем в режиме тестирования на всех инструментах и на всех брокерах. Тестирование я проводил по ценам

ilmir2902 Советник не открывает сделок у брокера FxPro ( 4 ) Добрый вечер. У меня есть группа схожих советников, которые показывают результат у всех брокеров, которых я до этого знал. Недавно решил протестировать их у брокера FxPro, оказалось ни одной открытой сделки, причем по всем инструментам. Причем результатов нет даже в режиме оптимизации параметров на

Sergey Vasilev Не работает указатель на функцию ( 7 ) Привет всем! У меня есть класс UI, который отвечает за UI и один из его элементов - кнопка. Так же есть класс Controller, который содержит публичный метод bool Trade(void) Этот метод вызывается при одном из событий: 1) нажата клавиша space; 2) при нажатии на кнопку UI. Этот метод привязан к кнопке

Andres Lume Индикаторы работают в другом потоке ? ( 1 ) Все индикаторы работают каждый в своем потоке ? Я могу запустить 10 индикаторов в принципе и распределять любые работы по ним ? Например если надо обработать 10 стратегий торговых разных. Каждый индюк свою стратегию и просто дает результат - входить, не входит

Andres Lume Так какже определить ретест горизонтального уровня ? ( 2 ) Сложнее задача - ретест. надо во первых определить уровень, во вторых , что он был пробит и в третьих, что опять к нему подошло. Уровни можно определять на ходу, а тут их надо запоминать , что уровень был и потом его пробили. А без этого можно ? Получить 100 баров и с ходу нати что текущий бар - это

Andres Lume Так какже нарисовать линии уровней и тренда. ( 3 ) Надо чтоб советник находил линии тренда и линии уровней, по минимум 2м вершининам. Возможно принцип один и для горизонтальных и наклонных уровней ? Горизонтанльные - надо еще определить являются ли они горизонтальным уровнем, т.е. нет наклона. И потом надо нарисовать линию

Mickey Moose Мне на днях скинули индикатор который рисует на основе данных 28 других индикаторов ( 8 ) Интересно. А кто то пробовал обьединить все что есть в терминале в один супериндикатор

Евгений Бунтов Синяя шапка у советника ( 6 ) Добрый трейдерам! Не пойму че не так. По просьбе чела делаю советник Конечно же с нейросетью ) Советник имеет синюю шапку Для теста демо счет в альпари Но везде пишут что шапка должна быть зеленая МТ5 Ладно был бы баг в коде, но другие советники МТ5 так же синюю шапку имеют Нейросеть не дала ответа

Александр Ошибка при работе терминала МТ5, брокер Финам ( 2 ) Добрый день! Недавно появилась странная вещь. Ставлю советник на график. Работает он в этом графике, всё верно, но при этом в меню по ПКМ этот же советник появляется во всех открытых графиках . Раньше такого не замечал. Возможно появилось после последнего обновления. На всех графиках становится

Maksim Golovin конструктор советников metaeditor 5 11 1 2) Здравствуйте, какой индикатор добавить в робот советник чтобы стоп лосс закрывался в + ? в конструкторе роботов советников metaeditor 5

Seneg Советники на VPS от MQL5 - не заключают сделки. ( 9 ) Здравствуйте. Загрузил несколько советников на VPS который предоставляет MQL5, но они будучи загруженными на этот VPS не заключают сделки. Хотя отображается, что советники размещены на VPS. Что делать

Алексей Исаев Несколько Moving Average в окне WPR / Как получить значения в советнике? ( 7 ) Как-то я совсем "на пень наступил"! Как мне в советнике получить значение нескольких MA, прикрепленных к окну индикатора WPR и не перепутать их