Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам (26895 1 2 3 4 5 ... 2689 2690)
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти на MQL5 - языки очень похожи. Здесь можно будет обсудить задачи, алгоритмы их решения, да и впрочем, любые вопросы, так или иначе касающиеся
Рассмотрим результаты тестов на одном и нескольких символах. Тесты будем проводить в режиме Все тики . Вы можете использовать для воспроизведения проблемы свои схемы мультисимвольных экспертов и делиться своими результатами. Обозначим проблему. Например, при тесте одного символа время теста занимает
В нашем технологически продвинутом мире программирование и информатика стали преобразующими дисциплинами, которые стимулируют инновации и формируют общество. Программирование, как форма искусства, сочетает в себе творчество, логику и решение проблем для создания элегантных и эффективных решений
Каждый, кто знакомится с темой автоматической торговли, начинает с написания простых торговых роботов. По мере накопления навыков программирования усложняются алгоритмы торговли - появляются такие понятия как Stop Loss, Take Profit и так далее. В общем, опыт показывает, что написать эксперта и...
В статье Мастер MQL5: Новая версия объясняются принципы работы советников, созданных автоматически: Статья описывает возможности, появившиеся в новой версии Мастера MQL5. Изменения в архитектуре сигналов позволяют теперь создавать торговые роботы на основе комбинации различных рыночных моделей. На...
Подскажите пожалуйста, такой показатель тестера в жизни реален? И хороший это или плохой результат за год с депо 3000$
Запрашивает ли Webrequest данные из кеша? Недавно я столкнулся с интересной ситуацией: один из доменов оказался на парковке, а робот продолжает запрашивать информацию с этого сайта. Уже несколько дней прошло, но у некоторых пользователей робот всё ещё получает страницу о парковке домена, хотя в
Новички, с какими трудностями в программировании на MQL вы сталкиваетесь в 2025 году? (213 1 2 3 4 5 ... 21 22)
Я по-прежнему не понимаю как реализовать свою идею на MQL5/MQL4, Код, который я пишу, не компилируется или работает не так как я задумал, Синтаксис языка слишком обширный и сложный. Большая часть языка, вроде ООП точно не для меня, Статьи для новичков не помогают, содержат не то что мне нужно, Укажу
Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта у элементов ? Надо каждый элемент менять ? Можно както один размер поставить и все остальные его подхватят ? Точнее не получается изменить у ComboBox и CheckBox
Здравствуйте! При тестировании эксперта столкнулся с проблемой. Вероятно, есть ограничение на размера файла tkc. При запуске тестера стратегий он скачивает необходимые исторические данные. Всё работало хорошо, пока в октябре 2025 года по паре XAU/USD не прошёл большой тиковый объём - более 16,5
Тестер врёт (21 1 2 3)
Спустя месяцы тестов сотен советников в тестере и на демо счетах, прихожу к грустному выводу - тестер смысла не имеет. Именно тесты в тестере на несколько лет , чтобы увидеть прибыль или убыток. Абсолютно разное поведение советников. Почти ни один советник который показал хорошие результаты в
Здравствуйте, столкнулся с ситуацией, когда чтобы закрыть позицию с прибылью, я должен знать какую Commission берет брокер. Однако //+------------------------------------------------------------------+ //| Get the property value "POSITION_COMMISSION" |
Есть ли какая то возможность передать в dll callback функцию? Что то вроде: std::function< bool (wchar_t* some_string)> callback; extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall set_callback(std::function< bool (wchar_t* some_string)> handle) { callback = handle; } void some_alert_fuction() {
Почитал справку и статьи, везде описывается как запустить МТ5 из Python и выполнять из Python команды MQL5. Мы с ИИ сделали на Python прототип стратегии и задача обратная - как запустить этот скрипт или его отдельные функции из MQL5 и получить ответные данные? Это вообще возможно? Пока я нашел
Раздражающая ошибка .... Кто-нибудь может подсказать по MetaEditor? При тестировании на исторических данных часто возникает ошибка отсутствия исторических данных на любом символе и на любую дату... Например, EURUSD: no history data from 2025.01.23 00:00 to 2025.11.01, Тестирую, все хорошо, потом
В справке смотрим пример по historydealgetinteger: void OnTrade() { //--- получим тикет последней сделки из истории торговли за неделю ulong last_deal=GetLastDealTicket(); if(HistoryDealSelect(last_deal)) { //--- время совершения сделки в миллисекундах от 01.01.1970 long...
Добрый день. У меня результат торговли, порядок открытия сделок в реальном режиме совершенно не совпадает с результатами тестирования в режиме реального времени. В реале результат гораздо хуже, чем в режиме тестирования на всех инструментах и на всех брокерах. Тестирование я проводил по ценам
Добрый вечер. У меня есть группа схожих советников, которые показывают результат у всех брокеров, которых я до этого знал. Недавно решил протестировать их у брокера FxPro, оказалось ни одной открытой сделки, причем по всем инструментам. Причем результатов нет даже в режиме оптимизации параметров на
Привет всем! У меня есть класс UI, который отвечает за UI и один из его элементов - кнопка. Так же есть класс Controller, который содержит публичный метод bool Trade(void) Этот метод вызывается при одном из событий: 1) нажата клавиша space; 2) при нажатии на кнопку UI. Этот метод привязан к кнопке
Все индикаторы работают каждый в своем потоке ? Я могу запустить 10 индикаторов в принципе и распределять любые работы по ним ? Например если надо обработать 10 стратегий торговых разных. Каждый индюк свою стратегию и просто дает результат - входить, не входит
Сложнее задача - ретест. надо во первых определить уровень, во вторых , что он был пробит и в третьих, что опять к нему подошло. Уровни можно определять на ходу, а тут их надо запоминать , что уровень был и потом его пробили. А без этого можно ? Получить 100 баров и с ходу нати что текущий бар - это
Надо чтоб советник находил линии тренда и линии уровней, по минимум 2м вершининам. Возможно принцип один и для горизонтальных и наклонных уровней ? Горизонтанльные - надо еще определить являются ли они горизонтальным уровнем, т.е. нет наклона. И потом надо нарисовать линию
Что такое MQL5 Wizard : The MetaTrader 5 Trading Platform includes the MQL5 Wizard , which allows to quickly generate code of an Expert Advisor (Expert Advisor builder). With MQL5 Wizard, knowledge of programming languages is no longer a prerequisite for creating trading robots . In the past, it
Интересно. А кто то пробовал обьединить все что есть в терминале в один супериндикатор
Добрый трейдерам! Не пойму че не так. По просьбе чела делаю советник Конечно же с нейросетью ) Советник имеет синюю шапку Для теста демо счет в альпари Но везде пишут что шапка должна быть зеленая МТ5 Ладно был бы баг в коде, но другие советники МТ5 так же синюю шапку имеют Нейросеть не дала ответа
Добрый день! Недавно появилась странная вещь. Ставлю советник на график. Работает он в этом графике, всё верно, но при этом в меню по ПКМ этот же советник появляется во всех открытых графиках . Раньше такого не замечал. Возможно появилось после последнего обновления. На всех графиках становится
Здравствуйте, какой индикатор добавить в робот советник чтобы стоп лосс закрывался в + ? в конструкторе роботов советников metaeditor 5
Здравствуйте. Загрузил несколько советников на VPS который предоставляет MQL5, но они будучи загруженными на этот VPS не заключают сделки. Хотя отображается, что советники размещены на VPS. Что делать
Как-то я совсем "на пень наступил"! Как мне в советнике получить значение нескольких MA, прикрепленных к окну индикатора WPR и не перепутать их
Конечно, вот перевод на русский язык: Всем привет, Я хочу поделиться ситуацией, с которой столкнулся за последние 48 часов в моей архитектуре MT5. Я создал архитектуру для автоматической торговли на MT5, которую развернул в среде Kubernetes. Я одновременно запускаю 3 счета, каждый на 7 серверных
