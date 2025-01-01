ФорумРазделы

Эксперты Форекс, торговые роботы и советники

Artyom Trishkin
  Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам  (26895   1 2 3 4 5 ... 2689 2690)
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти на MQL5 - языки очень похожи. Здесь можно будет обсудить задачи, алгоритмы их решения, да и впрочем, любые вопросы, так или иначе касающиеся
Anatoli Kazharski
  Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5  (206   1 2 3 4 5 ... 20 21)
Рассмотрим результаты тестов на одном и нескольких символах. Тесты будем проводить в режиме Все тики . Вы можете использовать для воспроизведения проблемы свои схемы мультисимвольных экспертов и делиться своими результатами. Обозначим проблему. Например, при тесте одного символа время теста занимает
MetaQuotes
  Учебники по программированию  (180   1 2 3 4 5 ... 17 18)
В нашем технологически продвинутом мире программирование и информатика стали преобразующими дисциплинами, которые стимулируют инновации и формируют общество. Программирование, как форма искусства, сочетает в себе творчество, логику и решение проблем для создания элегантных и эффективных решений
MetaQuotes
  Как написать робастного эксперта  (255   1 2 3 4 5 ... 25 26)
Каждый, кто знакомится с темой автоматической торговли, начинает с написания простых торговых роботов. По мере накопления навыков программирования усложняются алгоритмы торговли - появляются такие понятия как Stop Loss, Take Profit и так далее. В общем, опыт показывает, что написать эксперта и...
MetaQuotes
  Подборка публикаций по Мастеру MQL5  (2)
В статье Мастер MQL5: Новая версия объясняются принципы работы советников, созданных автоматически: Статья описывает возможности, появившиеся в новой версии Мастера MQL5. Изменения в архитектуре сигналов позволяют теперь создавать торговые роботы на основе комбинации различных рыночных моделей. На...
alph
  Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5  (15958   1 2 3 4 5 ... 1595 1596)
Подскажите пожалуйста, такой показатель тестера в жизни реален? И хороший это или плохой результат за год с депо 3000$
Alexandr Gavrilin
  Webrequst кеширование, проблема в МТ5
Запрашивает ли Webrequest данные из кеша? Недавно я столкнулся с интересной ситуацией: один из доменов оказался на парковке, а робот продолжает запрашивать информацию с этого сайта. Уже несколько дней прошло, но у некоторых пользователей робот всё ещё получает страницу о парковке домена, хотя в
Vasiliy Sokolov
  Новички, с какими трудностями в программировании на MQL вы сталкиваетесь в 2025 году?  (213   1 2 3 4 5 ... 21 22)
Я по-прежнему не понимаю как реализовать свою идею на MQL5/MQL4, Код, который я пишу, не компилируется или работает не так как я задумал, Синтаксис языка слишком обширный и сложный. Большая часть языка, вроде ООП точно не для меня, Статьи для новичков не помогают, содержат не то что мне нужно, Укажу
Andres Lume
  Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта ?
Как в стандартной библиотеке менять размер шрифта у элементов ? Надо каждый элемент менять ? Можно както один размер поставить и все остальные его подхватят ? Точнее не получается изменить у ComboBox и CheckBox
ilya-ch
  Ограничения на размер файлов *.tkc  (8)
Здравствуйте! При тестировании эксперта столкнулся с проблемой. Вероятно, есть ограничение на размера файла tkc. При запуске тестера стратегий он скачивает необходимые исторические данные. Всё работало хорошо, пока в октябре 2025 года по паре XAU/USD не прошёл большой тиковый объём - более 16,5
Andres Lume
  Тестер врёт  (21   1 2 3)
Спустя месяцы тестов сотен советников в тестере и на демо счетах, прихожу к грустному выводу - тестер смысла не имеет. Именно тесты в тестере на несколько лет , чтобы увидеть прибыль или убыток. Абсолютно разное поведение советников. Почти ни один советник который показал хорошие результаты в
Aleksander Gladkov
  Commission для открытой позиции  (24   1 2 3)
Здравствуйте, столкнулся с ситуацией, когда чтобы закрыть позицию с прибылью, я должен знать какую Commission берет брокер. Однако //+------------------------------------------------------------------+ //| Get the property value "POSITION_COMMISSION" |
DrSky
  Передача указателя на функцию mql5 в dll.  (8)
Есть ли какая то возможность передать в dll callback функцию? Что то вроде: std::function< bool (wchar_t* some_string)> callback; extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall set_callback(std::function< bool (wchar_t* some_string)> handle) { callback = handle; } void some_alert_fuction() {
Alexey Volchanskiy
  Как запустить скрипт Python из MQL5?  (26   1 2 3)
Почитал справку и статьи, везде описывается как запустить МТ5 из Python и выполнять из Python команды MQL5. Мы с ИИ сделали на Python прототип стратегии и задача обратная - как запустить этот скрипт или его отдельные функции из MQL5 и получить ответные данные? Это вообще возможно? Пока я нашел
Evgenii Goncharov
  EURUSD: no history data from 2025.01.01 00:00 to 2025.11.03
Раздражающая ошибка .... Кто-нибудь может подсказать по MetaEditor? При тестировании на исторических данных часто возникает ошибка отсутствия исторических данных на любом символе и на любую дату... Например, EURUSD: no history data from 2025.01.23 00:00 to 2025.11.01, Тестирую, все хорошо, потом
Dmitry Fedoseev
  Работа с историей ордеров и сделок. В чем смысл?  (1)
В справке смотрим пример по historydealgetinteger: void OnTrade()   { //--- получим тикет последней сделки из истории торговли за неделю    ulong last_deal=GetLastDealTicket();    if(HistoryDealSelect(last_deal))      {       //--- время совершения сделки в миллисекундах от 01.01.1970       long...
ilmir2902
  Результаты торговли не совпадают с результатами тестирования  (1)
Добрый день. У меня результат торговли, порядок открытия сделок в реальном режиме совершенно не совпадает с результатами тестирования в режиме реального времени. В реале результат гораздо хуже, чем в режиме тестирования на всех инструментах и на всех брокерах. Тестирование я проводил по ценам
ilmir2902
  Советник не открывает сделок у брокера FxPro  (4)
Добрый вечер. У меня есть группа схожих советников, которые показывают результат у всех брокеров, которых я до этого знал. Недавно решил протестировать их у брокера FxPro, оказалось ни одной открытой сделки, причем по всем инструментам. Причем результатов нет даже в режиме оптимизации параметров на
Sergey Vasilev
  Не работает указатель на функцию  (7)
Привет всем! У меня есть класс UI, который отвечает за UI и один из его элементов - кнопка. Так же есть класс Controller, который содержит публичный метод bool Trade(void) Этот метод вызывается при одном из событий: 1) нажата клавиша space; 2) при нажатии на кнопку UI. Этот метод привязан к кнопке
Andres Lume
  Индикаторы работают в другом потоке ?  (1)
Все индикаторы работают каждый в своем потоке ? Я могу запустить 10 индикаторов в принципе и распределять любые работы по ним ? Например если надо обработать 10 стратегий торговых разных. Каждый индюк свою стратегию и просто дает результат - входить, не входит
Andres Lume
  Так какже определить ретест горизонтального уровня ?  (2)
Сложнее задача - ретест. надо во первых определить уровень, во вторых , что он был пробит и в третьих, что опять к нему подошло. Уровни можно определять на ходу, а тут их надо запоминать , что уровень был и потом его пробили. А без этого можно ? Получить 100 баров и с ходу нати что текущий бар - это
Andres Lume
  Так какже нарисовать линии уровней и тренда.  (3)
Надо чтоб советник находил линии тренда и линии уровней, по минимум 2м вершининам. Возможно принцип один и для горизонтальных и наклонных уровней ? Горизонтанльные - надо еще определить являются ли они горизонтальным уровнем, т.е. нет наклона. И потом надо нарисовать линию
Alain Verleyen
  Все о MQL5 Wizard: создавайте роботов без программирования.  (107   1 2 3 4 5 ... 10 11)
Что такое MQL5 Wizard : The MetaTrader 5 Trading Platform includes the MQL5 Wizard , which allows to quickly generate code of an Expert Advisor (Expert Advisor builder). With MQL5 Wizard, knowledge of programming languages is no longer a prerequisite for creating trading robots . In the past, it
Mickey Moose
  Мне на днях скинули индикатор который рисует на основе данных 28 других индикаторов  (8)
Интересно. А кто то пробовал обьединить все что есть в терминале в один супериндикатор
Евгений Бунтов
  Синяя шапка у советника  (6)
Добрый трейдерам! Не пойму че не так. По просьбе чела делаю советник Конечно же с нейросетью ) Советник имеет синюю шапку Для теста демо счет в альпари Но везде пишут что шапка должна быть зеленая МТ5 Ладно был бы баг в коде, но другие советники МТ5 так же синюю шапку имеют Нейросеть не дала ответа
Александр
  Ошибка при работе терминала МТ5, брокер Финам  (2)
Добрый день! Недавно появилась странная вещь. Ставлю советник на график. Работает он в этом графике, всё верно, но при этом в меню по ПКМ этот же советник появляется во всех открытых графиках . Раньше такого не замечал. Возможно появилось после последнего обновления. На всех графиках становится
Maksim Golovin
  конструктор советников metaeditor 5  (11   1 2)
Здравствуйте, какой индикатор добавить в робот советник чтобы стоп лосс закрывался в + ? в конструкторе роботов советников metaeditor 5
Seneg
  Советники на VPS от MQL5 - не заключают сделки.  (9)
Здравствуйте. Загрузил несколько советников на VPS который предоставляет MQL5, но они будучи загруженными на этот VPS не заключают сделки. Хотя отображается, что советники размещены на VPS. Что делать
Алексей Исаев
  Несколько Moving Average в окне WPR / Как получить значения в советнике?  (7)
Как-то я совсем "на пень наступил"! Как мне в советнике получить значение нескольких MA, прикрепленных к окну индикатора WPR и не перепутать их
Wilfried Tiani
  MT5 с несколькими счетами и инстансами в Kubernetes перестал подключаться  (2)
Конечно, вот перевод на русский язык: Всем привет, Я хочу поделиться ситуацией, с которой столкнулся за последние 48 часов в моей архитектуре MT5. Я создал архитектуру для автоматической торговли на MT5, которую развернул в среде Kubernetes. Я одновременно запускаю 3 счета, каждый на 7 серверных