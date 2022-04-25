Вечер выходного дня - страница 30

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Здравствуйте, Владимир! Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за работу, которую Вы выполняете очень достойно, и которая вызывает к Вам большое уважение. Ваши советники с отложенными ордерами неплохо работают на реале. Если возможно, то сделайте, пожалуйста, модификацию советника Avalanche SB, а именно: 1) советник ищет на истории диапазон в X баров и Y пунктов и, в случае нахождения, открывает два противоположных стопордера на расстоянии Indent от границ диапазона (настройки времени торговли - часы, минуты); 2) выбор настроек возможного трала: по equity или по пунктам - с возможностью выбора уровня безубытка. Остальные настройки - без изменений. Боюсь показать все желаемые дополнения, т.к. это, может, поставит под бОльшую угрозу выполнение моей просьбы. С большим уважением, Виктор.

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Вечер выходного дня

mattew, 2019.08.06 13:14

  

Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.


 
mattew:
Здравствуйте, Владимир! Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за работу, которую Вы выполняете очень достойно, и которая вызывает к Вам большое уважение. Ваши советники с отложенными ордерами неплохо работают на реале. Если возможно, то сделайте, пожалуйста, модификацию советника Avalanche SB, а именно: 1) советник ищет на истории диапазон в X баров и Y пунктов и, в случае нахождения, открывает два противоположных стопордера на расстоянии Indent от границ диапазона (настройки времени торговли - часы, минуты); 2) выбор настроек возможного трала: по equity или по пунктам - с возможностью выбора уровня безубытка. Остальные настройки - без изменений. Боюсь показать все желаемые дополнения, т.к. это, может, поставит под бОльшую угрозу выполнение моей просьбы. С большим уважением, Виктор.

Не понятно, что есть "граница диапазона"? Нарисуйте пожалуйста в виде картинки.

 

Здравствуйте, Владимир!

Заинтересует ли вас задачка по написанию трендового советника на базе 6 индикаторов.

ТЗ и индикаторы цепляю в архиве. Ну и картинка красочная для наглядности, что бы было понятно что хотелось видеть в итоге.

Файлы:
arch.zip  8 kb
screen.PNG  65 kb
 
s1kora:

Здравствуйте, Владимир!

Заинтересует ли вас задачка по написанию трендового советника на базе 6 индикаторов.

ТЗ и индикаторы цепляю в архиве. Ну и картинка красочная для наглядности, что бы было понятно что хотелось видеть в итоге.

Нет, не интересно.

 
Vladimir Karputov:

Не понятно, что есть "граница диапазона"? Нарисуйте пожалуйста в виде картинки.

  

Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.

 
mattew:

  

Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.

Хотите участок флета отловить?

 
Vladimir Karputov:

Хотите участок флета отловить?

Именно так. И в зависимости от настроения рынка и конкретных инструментов можно подстраивать свой коридор и indent.
 
azas111:


Что за индикатор рисует уровни фракталов? Resistance and Support?

 
Vladimir Karputov:

Что за индикатор рисует уровни фракталов? Resistance and Support?

Типа такого. Только картинки эти с МТ4.

Точки уменьшены до минимума.

 
azas111:
Типа такого. Только картинки эти с МТ4.

Итак буду выполнять по-шагам.

Название даю "Trading area". Индикаторы: iMA (Moving Average, MA) и пользовательский индикатор Resistance and Support

Так как торговля это больше ручная - значит оба индикатора будут визуализироваться - то есть отображаться на графике.

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