Вечер выходного дня - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, Владимир! Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за работу, которую Вы выполняете очень достойно, и которая вызывает к Вам большое уважение. Ваши советники с отложенными ордерами неплохо работают на реале. Если возможно, то сделайте, пожалуйста, модификацию советника Avalanche SB, а именно: 1) советник ищет на истории диапазон в X баров и Y пунктов и, в случае нахождения, открывает два противоположных стопордера на расстоянии Indent от границ диапазона (настройки времени торговли - часы, минуты); 2) выбор настроек возможного трала: по equity или по пунктам - с возможностью выбора уровня безубытка. Остальные настройки - без изменений. Боюсь показать все желаемые дополнения, т.к. это, может, поставит под бОльшую угрозу выполнение моей просьбы. С большим уважением, Виктор.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
mattew, 2019.08.06 13:14
Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.
Здравствуйте, Владимир! Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за работу, которую Вы выполняете очень достойно, и которая вызывает к Вам большое уважение. Ваши советники с отложенными ордерами неплохо работают на реале. Если возможно, то сделайте, пожалуйста, модификацию советника Avalanche SB, а именно: 1) советник ищет на истории диапазон в X баров и Y пунктов и, в случае нахождения, открывает два противоположных стопордера на расстоянии Indent от границ диапазона (настройки времени торговли - часы, минуты); 2) выбор настроек возможного трала: по equity или по пунктам - с возможностью выбора уровня безубытка. Остальные настройки - без изменений. Боюсь показать все желаемые дополнения, т.к. это, может, поставит под бОльшую угрозу выполнение моей просьбы. С большим уважением, Виктор.
Не понятно, что есть "граница диапазона"? Нарисуйте пожалуйста в виде картинки.
Здравствуйте, Владимир!
Заинтересует ли вас задачка по написанию трендового советника на базе 6 индикаторов.
ТЗ и индикаторы цепляю в архиве. Ну и картинка красочная для наглядности, что бы было понятно что хотелось видеть в итоге.
Здравствуйте, Владимир!
Заинтересует ли вас задачка по написанию трендового советника на базе 6 индикаторов.
ТЗ и индикаторы цепляю в архиве. Ну и картинка красочная для наглядности, что бы было понятно что хотелось видеть в итоге.
Нет, не интересно.
Не понятно, что есть "граница диапазона"? Нарисуйте пожалуйста в виде картинки.
Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.
Если в настройках X=21, Y=30, то это значит, что сигналом для выставления ордеров будет появление диапазона шириной 21 свечи и высотой меньше или равно, но не более 30 пунктов. От максимума и минимума этого промежутка (границ диапазона) плюс indent и выставляются отложенники.
Хотите участок флета отловить?
Хотите участок флета отловить?
Что за индикатор рисует уровни фракталов? Resistance and Support?
Что за индикатор рисует уровни фракталов? Resistance and Support?
Типа такого. Только картинки эти с МТ4.
Точки уменьшены до минимума.
Типа такого. Только картинки эти с МТ4.
Итак буду выполнять по-шагам.
Название даю "Trading area". Индикаторы: iMA (Moving Average, MA) и пользовательский индикатор Resistance and Support .
Так как торговля это больше ручная - значит оба индикатора будут визуализироваться - то есть отображаться на графике.