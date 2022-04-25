Вечер выходного дня - страница 42
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Да, в чем вопрос?
Как они считаются.
И что, знаю, от меня то что нужно?
Мне вообще ничего не нужно. Это был просто вопрос. Без какого либо подвоха или намёка. Если OsMA есть разница гистограммы и сигнальной линии MACD, то зачем так заморачиваться и брать два индикатора если проще воспользоваться арифметическим действием.
Как найдёте скажите ...
Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).
Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).
Да, можно. Необходимо два параметра: как часто проверять расстояние (и соответственно подтягивать) и шаг подтягивания (аналог трейлинга)
Да, можно. Необходимо два параметра: как часто проверять расстояние (и соответственно подтягивать) и шаг подтягивания (аналог трейлинга)
Спасибо! за ответ. А не могли бы вы - реализовать что не будь такое ? Заранее Спасибо!
Спасибо! за ответ. А не могли бы вы - реализовать что не будь такое ? Заранее Спасибо!
Не сразу. Вероятно к вечеру. Здесь главное концепцию - за уровни цен отвечают две переменные объявленные на глобальном программном уровне советника (по простому - в "шапке"). Именно эти переменные рассчитываются, а линии уже двигаются на основании этих переменных. То есть линии - это второстепенное, только для отображения информации.
Не сразу. Вероятно к вечеру. Здесь главное концепцию - за уровни цен отвечают две переменные объявленные на глобальном программном уровне советника (по простому - в "шапке"). Именно эти переменные рассчитываются, а линии уже двигаются на основании этих переменных. То есть линии - это второстепенное, только для отображения информации.
Спасибо ! что реализуете. когда вам будет удобно.
Весь день провозился - так у меня нечего и не получилось.
правда не много понял где копать. скрипт: - Объект с именем к текущей цене липнет .