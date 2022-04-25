Вечер выходного дня - страница 42

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Vladimir Baskakov:
Да, в чем вопрос?
Как они считаются.
[Удален]  
Alexey Viktorov:
Как они считаются.
И что,  знаю, от меня то что нужно?
 
Vladimir Baskakov:
И что,  знаю, от меня то что нужно?

Мне вообще ничего не нужно. Это был просто вопрос. Без какого либо подвоха или намёка. Если OsMA есть разница гистограммы и сигнальной линии MACD, то зачем так заморачиваться и брать два индикатора если проще воспользоваться арифметическим действием.

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Vladimir Karputov:

Как найдёте скажите ...

https://www.mql5.com/ru/code/26580
Спасибо @Alexey Viktorov
MACD OsMA
MACD OsMA
  • www.mql5.com
Индикаторы MACD и OsMA в одном окне
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Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).

input ushort   InpTrailingStop      = 25;          // Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips
input ushort   InpTrailingStep      = 5;           // Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).


Да, можно. Необходимо два параметра: как часто проверять расстояние (и соответственно подтягивать) и шаг подтягивания (аналог трейлинга)

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Vladimir Karputov:

Да, можно. Необходимо два параметра: как часто проверять расстояние (и соответственно подтягивать) и шаг подтягивания (аналог трейлинга)

Спасибо! за ответ. А не могли бы вы - реализовать что не будь такое ? Заранее Спасибо! 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо! за ответ. А не могли бы вы - реализовать что не будь такое ? Заранее Спасибо! 

Не сразу. Вероятно к вечеру. Здесь главное концепцию - за уровни цен отвечают две переменные объявленные на глобальном программном уровне советника (по простому - в "шапке"). Именно эти переменные рассчитываются, а линии уже двигаются на основании этих переменных. То есть линии - это второстепенное, только для отображения информации.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Не сразу. Вероятно к вечеру. Здесь главное концепцию - за уровни цен отвечают две переменные объявленные на глобальном программном уровне советника (по простому - в "шапке"). Именно эти переменные рассчитываются, а линии уже двигаются на основании этих переменных. То есть линии - это второстепенное, только для отображения информации.

Спасибо ! что реализуете. когда вам будет удобно. 

[Удален]  

Весь день провозился - так у меня нечего и не получилось.

правда не много понял где копать.  скрипт: - Объект с именем к текущей цене липнет .

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2018, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string   InpFont              = "Text"; //
input ushort   InpTrailingStop      = 25;     // Trailing Stop
//---
datetime time    = 0;
double   price   = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   if(!ObjectMove(0,InpFont,0,time,price))
      return;
//--- перерисуем график
   ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
   Sleep(50);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
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