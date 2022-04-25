Вечер выходного дня - страница 43
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Здравствуйте Владимир!
Помогите решить проблему.
Заранее извиняюсь, что создал ветку. https://www.mql5.com/ru/forum/322264
Здравствуйте Владимир!
Помогите решить проблему.
Заранее извиняюсь, что создал ветку. https://www.mql5.com/ru/forum/322264
Идея ЕА:
Весь день провозился - так у меня нечего и не получилось.
правда не много понял где копать. скрипт: - Объект с именем к текущей цене липнет .
Я помню и постараюсь ответить вечером или завтра.
Спасибо! хороших выходных.
Пока Вы Позицию называете «ордер» я ничем Вам не могу помочь. К сожалению.
Прошу прощения. Надеюсь у вас найдется время помочь.
Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).
Двигает два объекта - горизонтальные линии
Двигает два объекта - горизонтальные линии
Огромное Спасибо! Владимир Здоровья вам и вашим близким!
добавил вашу функцию в советник и в вашу утилиту Trade command.mq5
Мультивалютный советник только на одном ордере со стоп-лоссом и тейк-профитом.
Описание советника VPBB для неттинговых счетов МТ5 без хеджирования.
1.1. Советник одновременно торгует инструментами из параметра Simbols (напр., EURUSD, GBPUSD и USDCHF). Советник устанавливается на график одного инстумента из Simbols (напр., EURUSD) на периоде Time Frame (напр., Н1).
1.2. Пример сигнала на открытие позиции. Если после закрытия свечи на периоде Time Frame цена открытия текущего дня инструмента из Simbols (напр., EURUSD) выше его максимальных VP за предыдущий день (может быть несколько максимальных VP: самый длинный отрезок/отрезки);
...
4. При Close Position Time "23:00" после 23:00 текущих суток (в т.ч. в следующие дни) рыночным ордером закрыть позицию если есть прибыль в пунктах больше Close Position Time Profit (напр., 10). При Close Position Time "00:00" функция отключена.
5. При Max DD "75" все сделки закрываются, когда после закрытия свечи М1 уровень просадки счета (разница между Балансом и Эквити) достигнет 75%. При Max DD "0" функция отключена.
6.1. При Deposit "50" размер депозита в валюте счета 50 долларов, на который приходится объем позиции Lots (напр., 0,01 лота). Увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса: если Deposit "50" и Lots "0,01", то шаг увеличения объема позиции 0,01 лота; если Deposit "500" и Lots "0,1" то шаг увеличения объема позиции 0,1 лота и т.д. Если баланс на счете меньше, установленного Deposit, то это не является ограничением для торговли (напр., если Deposit "50" и Lots "0,01", а баланс на счете 30 долларов, то начинать торговлю с объемом не меньше, чем указанный объем Lots, т.е. 0,01 лота). При Deposit "0" функция отключена.
6.2. При Step Deposit "M1" увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса разрешается по истечении каждой минуты и соблюдения условий по п. 9.1. Всего может быть указан 21 вариант временных периодов (от М1 до MN - стандартно для МТ5). Напр., при Step Deposit "MN" увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса разрешается после начала нового месяца и соблюдения условий по п. 9.1.
7. Параметры индикаторов VP, ВВ и Fractals по умолчанию как на скриншотах (не выносить во внешние параметры). Интегрировать VP в код советника при компилировании. Сигналы на открытие и закрытие позиции, установку лимитного ордера, стоп-лосса, тейк-профита и т.п. должны быть выполнены обязательно. Советник автоматически должен работать с валютными парами с любыми суффиксами (напр., ".1" и т.п.) и любыми методами исполнения ордеров.
8. Выполнить работы по "восстановлению" работы советника после различных сбоев (пропадание советника с графика, пропадание графика с советником, зависание терминала или компьютера, сбой связи, отключение электричества и т.п.). Чтобы после любого сбоя можно было на новый график установить копию советника с теми же настройками и советник "узнал" свою позицию и продолжил работу с ней.
9. Открытый код советника. Логи советника во вкладке Эксперты и Журнал по-английски. Счетчик свободной маржи для открытия сделки. Текущая версия советника 1.0.
Список внешних параметров советника с настройками для примера (сохранить порядок переменных).
1. TimeFrame - H1
2. Simbols - EURUSD,GBPUSD,USDCHF
3. Deposit - 50
4. Lots - 0,01
5. OpenPendingOrders - true
6. LimitSignals - 2
7. LimitPositionsDay - 1
8. VirtStopLoss - 10
9. VirtTakeProfit - 100
10. TakeProfit - 150
11. TakeProfitNextDay - 20
12. TakeProfitNextDayTime - 00:15
13. ClosePositionTime - 23:00
14. ClosePositionTimeProfit - 10
15. MaxDD - 75
16. StepDeposit - MN
17. Deviation - 25
18. OrderID - 12345