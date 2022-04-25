Вечер выходного дня - страница 43

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Vladimir Karputov:


Здравствуйте Владимир!

Помогите решить проблему.

Заранее извиняюсь, что создал ветку. https://www.mql5.com/ru/forum/322264

Трал и Стоп MQL5. Help.
Трал и Стоп MQL5. Help.
  • 2019.09.14
  • www.mql5.com
Помогите пожалуйста с тралом и стопом. Работает только для 1 позиции. Что может быть не так...
[Удален]  
Идея ЕА:
Находим сжатие рынка по фракталам (на 15-20 последних барах).
Fr1_up<Fr2_up && Fr1_down1>Fr2_down.
Далее подключаем какой-либо осциллятор:
DeMarker>0.5 buy
DeMarker<0.5 sell
Работа ЕА по открытию бара
 
forex_neforex:

Здравствуйте Владимир!

Помогите решить проблему.

Заранее извиняюсь, что создал ветку. https://www.mql5.com/ru/forum/322264

Пока Вы Позицию называете «ордер» я ничем Вам не могу помочь. К сожалению.
 
Vladimir Baskakov:
Идея ЕА:
Находим сжатие рынка по фракталам (на 15-20 последних барах).
Fr1_up<Fr2_up && Fr1_down1>Fr2_down.
Далее подключаем какой-либо осциллятор:
DeMarker>0.5 buy
DeMarker<0.5 sell
Работа ЕА по открытию бара
Извините, на интересно. Обратись в сервис Флиранс.
 
Aleksandr Klapatyuk:

Весь день провозился - так у меня нечего и не получилось.

правда не много понял где копать.  скрипт: - Объект с именем к текущей цене липнет .

Я помню и постараюсь ответить вечером или завтра.
[Удален]  
Vladimir Karputov:
Я помню и постараюсь ответить вечером или завтра.

Спасибо! хороших выходных. 

 
Vladimir Karputov:
Пока Вы Позицию называете «ордер» я ничем Вам не могу помочь. К сожалению.

Прошу прощения. Надеюсь у вас найдется время помочь.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Здравствуйте Владимир. подскажите пожалуйста - такое возможно реализовать в индикаторе? или в эксперте ?
что бы (объект с именем двигался за ценой).


Двигает два объекта - горизонтальные линии

Trailing Objects

Файлы:
Trailing_Objects.mq5  13 kb
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Двигает два объекта - горизонтальные линии

Огромное Спасибо! Владимир Здоровья вам и вашим близким!

добавил вашу функцию в советник и в вашу утилиту   Trade command.mq5 

input string   t8="------ NAME Open ------";          //
input string   InpHLineBUY          = "(- ВНИЗУ -)";  // Name open buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineSELL         = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name open sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse01         = false;          // Reverse Open - переворот торгового сигнала
input string   short_name           = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input string   t9="------ NAME Close ------";         //
input string   InpHLineCloseBUY     = "(- ВНИЗУ -)";  // Name Close buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineCloseSELL    = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name Close sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse10         = false;          // Reverse Close - переворот торгового сигнала
input string   short_name0          = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input bool     Inpres               = false;          // Delete All Indicators
input string   t10="------ Trailing Obj:Line ------"; //
input string   InpObjDownName       = "(- ВНИЗУ -)";  // Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input string   InpObjUpName         = "(- ВВЕРХУ -)"; // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input ushort   InpObjTrailingStop   = 15;             // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep   = 5;              // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Hand_HLine_Objects.zip  25 kb
Obj_Trade_command.mq5  118 kb
 

Мультивалютный советник только на одном ордере со стоп-лоссом и тейк-профитом.

Описание советника VPBB для неттинговых счетов МТ5 без хеджирования.

1.1. Советник одновременно торгует инструментами из параметра Simbols (напр., EURUSD, GBPUSD и USDCHF). Советник устанавливается на график одного инстумента из Simbols (напр., EURUSD) на периоде Time Frame (напр., Н1).
1.2. Пример сигнала на открытие позиции. Если после закрытия свечи на периоде Time Frame цена открытия текущего дня инструмента из Simbols (напр., EURUSD) выше его максимальных VP за предыдущий день (может быть несколько максимальных VP: самый длинный отрезок/отрезки);

...

4. При Close Position Time "23:00" после 23:00 текущих суток (в т.ч. в следующие дни) рыночным ордером закрыть позицию если есть прибыль в пунктах больше Close Position Time Profit (напр., 10). При Close Position Time "00:00" функция отключена.
5. При Max DD "75" все сделки закрываются, когда после закрытия свечи М1 уровень просадки счета (разница между Балансом и Эквити) достигнет 75%. При Max DD "0" функция отключена.
6.1. При Deposit "50" размер депозита в валюте счета 50 долларов, на который приходится объем позиции Lots (напр., 0,01 лота). Увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса: если Deposit "50" и Lots "0,01", то шаг увеличения объема позиции 0,01 лота; если Deposit "500" и Lots "0,1" то шаг увеличения объема позиции 0,1 лота и т.д. Если баланс на счете меньше, установленного Deposit, то это не является ограничением для торговли (напр., если Deposit "50" и Lots "0,01", а баланс на счете 30 долларов, то начинать торговлю с объемом не меньше, чем указанный объем Lots, т.е. 0,01 лота). При Deposit "0" функция отключена.
6.2. При Step Deposit "M1" увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса разрешается по истечении каждой минуты и соблюдения условий по п. 9.1. Всего может быть указан 21 вариант временных периодов (от М1 до MN - стандартно для МТ5). Напр., при Step Deposit "MN" увеличивать объем Lots на 100% при более чем 100% увеличении баланса разрешается после начала нового месяца и соблюдения условий по п. 9.1.   
7. Параметры индикаторов VP, ВВ и Fractals по умолчанию как на скриншотах (не выносить во внешние параметры). Интегрировать VP в код советника при компилировании. Сигналы на открытие и закрытие позиции, установку лимитного ордера, стоп-лосса, тейк-профита и т.п. должны быть выполнены обязательно. Советник автоматически должен работать с валютными парами с любыми суффиксами (напр., ".1" и т.п.) и любыми методами исполнения ордеров.
8. Выполнить работы по "восстановлению" работы советника после различных сбоев (пропадание советника с графика, пропадание графика с советником, зависание терминала или компьютера, сбой связи, отключение электричества и т.п.). Чтобы после любого сбоя можно было на новый график установить копию советника с теми же настройками и советник "узнал" свою позицию и продолжил работу с ней.
9. Открытый код советника. Логи советника во вкладке Эксперты и Журнал по-английски. Счетчик свободной маржи для открытия сделки. Текущая версия советника 1.0.

Список внешних параметров советника с настройками для примера (сохранить порядок переменных).

1. TimeFrame - H1
2. Simbols - EURUSD,GBPUSD,USDCHF
3. Deposit - 50
4. Lots - 0,01
5. OpenPendingOrders - true
6. LimitSignals - 2
7. LimitPositionsDay - 1
8. VirtStopLoss - 10
9. VirtTakeProfit - 100
10. TakeProfit - 150
11. TakeProfitNextDay - 20
12. TakeProfitNextDayTime - 00:15
13. ClosePositionTime - 23:00
14. ClosePositionTimeProfit - 10   
15. MaxDD - 75
16. StepDeposit - MN
17. Deviation - 25
18. OrderID - 12345

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