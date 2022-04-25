Вечер выходного дня - страница 45
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Панель с кнопками имхо не нужна. Полезно лишь иметь индикатор горящий под ней показывающий величину убытка/прибыли и в скобках число открытых ордеров в каждую сторону он показывает в минусе или в плюсе в данный момент советник по результату открытых сделок.
И было бы здорово видеть текстовую информацию . То есть Минимальный начальный лот, множитель лота, шаг в пунктах между ордерами, через сколько пунктов откроется следующий ордер, что такое ATR я не понял, а Баланс - сколько всего денег на счету, второе похоже то что МТ пишет как просто "Средства" под сделками и третье похоже свободная маржа. Статус - тоже не обязателен, показывает включен или выключен советник.
Пока в версию "1.001" добавил пункт "страховка: минимальная прибыль в деньгах".
Значения по-умолчанию на EURUSD M5:
Вот натолкнулся на такую ситуацию: имеем две позиции SELL и одну BUY
Когда была возможность общий Тейк профит для обоих SELL позиций не смог установится (причины могут быть разные - на этом участке просто позиции оказались очень близко и был запрет на модификацию). А могут быть например такие причины: пропал свет и компьютер отключился ...
Я подумаю как в таких ситуациях выбираться ...
Из того, что я видел на МТ4, советник после перерыва в работе увидит свои ордера по мэджикам и скорректирует свою работу - если надо откроет новые ордера (если цена ушла далеко от цены открытия открытых ордеров) или подкорректирует старые (если нужно) ордера. Конечно желательно его ставить на круглосуточную работу. Но перерывы как правило не смертельны.
И с того что я видел на МТ4, советник после перерыва в работе увидит свои ордера по мэджикам и скорректирует свою работу - если надо откроет новые ордера (если цена ушла далеко от цены открытия открытых ордеров) или подкорректирует старые (если нужно) ордера. Конечно желательно его ставить на круглосуточную работу. Но перерывы как правило не смертельны.
Нет не подхватит в такой ситуации - в логике нет обработки такого момента. В общем в версии 1.001 я просто добавил защиту - прибыль всех позиций в деньгах: как только она будет достигнута закрываем сетку.
Advisor Mild Martingale
Теперь показывает служебную информацию: прибыль, количество позиций, шаг ...
Нет не подхватит в такой ситуации - в логике нет обработки такого момента. В общем в версии 1.001 я просто добавил защиту - прибыль всех позиций в деньгах: как только она будет достигнута закрываем сетку.
Должен по идее. Скажу больше. Его можно "заставить вытаскивать" счет если мы своими действиями его загнали в просадку. К примеру продал я gpbusd и залез в убыток. Чтобы исправить ситуацию - ставлю на график советника. В настройках исправляю переменную MagicSell со 111 на 0 и стартую советника. Теперь он начинает учитывать мой убыточный ордер и пытатся, работая как обычно, просадку превратить в прибыль. См. скриншот ниже. К сожалению на версии для Мт5 мне не удаётся повторить этот алгоритм.
Затем советник открывает ещё одну сделку чтобы нивилировать мою убуточную сделку:
Должен по идее. Скажу больше. Его можно "заставить вытаскивать" счет если мы своими действиями его загнали в просадку. К примеру продал я gpbusd и залез в убыток. Чтобы исправить ситуацию - ставлю на график советника. В настройках исправляю переменную MagicSell со 111 на 0 и стартую советника. Теперь он начинает учитывать мой убыточный ордер и пытатся, работая как обычно, просадку превратить в прибыль. См. скриншот ниже. К сожалению на версии для Мт5 мне не удаётся повторить этот алгоритм.
Затем советник открывает ещё одну сделку чтобы нивилировать мою убуточную сделку:
С того момента я выпустил версию 1.004 (Advisor Mild Martingale). В чём отличие от 1.002 уже не помню.
С того момента я выпустил версию 1.004 (Advisor Mild Martingale). В чём отличие от 1.002 уже не помню.
Что-то ссылка не открывается.
Что-то ссылка не открывается.
Я поправил ссылку выше - теперь она открывается.
Владимир, здравствуйте.
Можно немного доделать Pure Fractals - индикатор для MetaTrader 5?
Необходимо чтоб на одном графике было видно, на каких еще тайм фреймах совпадает индикатор....
И чтоб в меню можно было выбрать, какие тайм фреймы отображать.