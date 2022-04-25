Вечер выходного дня - страница 55
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Добрый вечер!)
Владимир! Может быть Вы пробывали сделать такого советника (для установки общего тейк профита начиная со второй сделки) в валюте депозита можно и в пунктах не имеет значения. (речь идёт о мартингейле).
1. Допустим у нас есть сделка на бай магик 1 у неё тейкпрофит 100 пунктов
2. Затем у нас появилась новая сделка на бай с магиком 2 и так далее тоесть у нас появилась сетка ордеров с разными магиками и все на бай но при этом я не нашёл такую программу которая бы пересчитывала и выставляла им автоматически общий тейк профит.
Идёт конкретно разговор о разделении ордеров раздельно бай и раздельно на сел тоесть по тейкпрофиту закроются только все ордера которые стоят на бай, если стоят ордера на сел то они не будут закрыты пока не сработает их тейкпрофит). (Один инструмент)
3 И самый важный и интересный момент дело в том что у нас первый ордер имеет тейкпрофит 100 пунктов (Пусть даже этот тейкпрофит установлен нами в ручную или экспертом не имеет значения) но как запустилась сетка начиная со 2 ордера нам уже нет смысла эти сто пунктов держать тоесть нам достаточно общей прибыли допустим 10 пунктов чтоб быстрее закрыть все ордера. То есть начиная со второй однонаправленной сделки тейк профит на общюю прибыль станет 10 пунктов.
4 Можно конечно туда и комиссию для расчёта прописать) но не обязательно.
5 То есть я не нашёл такого эксперта который бы выставил общий тейк профит со специально заданными значениями начиная со второго ордера и толко для ордеров на "бай" или только для ордеров на сел.
Дело в том что сделки могут быть установлены разными экспертами с разными магиками и в разное время хотелось бы ка кто их объединить общим тейкпрофитом. Расчёт данного тейкпрофита начнёт работать со второго однонаправленного ордера.
6 Если у Вас нет в арсенале такого эксперта, может Вы сможете его написать?)))
Добрый вечер!)
Владимир! Может быть Вы пробывали сделать такого советника (для установки общего тейк профита начиная со второй сделки) в валюте депозита можно и в пунктах не имеет значения. (речь идёт о мартингейле).
1. Допустим у нас есть сделка на бай магик 1 у неё тейкпрофит 100 пунктов
2. Затем у нас появилась новая сделка на бай с магиком 2 и так далее тоесть у нас появилась сетка ордеров с разными магиками и все на бай но при этом я не нашёл такую программу которая бы пересчитывала и выставляла им автоматически общий тейк профит.
Идёт конкретно разговор о разделении ордеров раздельно бай и раздельно на сел тоесть по тейкпрофиту закроются только все ордера которые стоят на бай, если стоят ордера на сел то они не будут закрыты пока не сработает их тейкпрофит). (Один инструмент)
3 И самый важный и интересный момент дело в том что у нас первый ордер имеет тейкпрофит 100 пунктов (Пусть даже этот тейкпрофит установлен нами в ручную или экспертом не имеет значения) но как запустилась сетка начиная со 2 ордера нам уже нет смысла эти сто пунктов держать тоесть нам достаточно общей прибыли допустим 10 пунктов чтоб быстрее закрыть все ордера. То есть начиная со второй однонаправленной сделки тейк профит на общюю прибыль станет 10 пунктов.
4 Можно конечно туда и комиссию для расчёта прописать) но не обязательно.
5 То есть я не нашёл такого эксперта который бы выставил общий тейк профит со специально заданными значениями начиная со второго ордера и толко для ордеров на "бай" или только для ордеров на сел.
Дело в том что сделки могут быть установлены разными экспертами с разными магиками и в разное время хотелось бы ка кто их объединить общим тейкпрофитом. Расчёт данного тейкпрофита начнёт работать со второго однонаправленного ордера.
6 Если у Вас нет в арсенале такого эксперта, может Вы сможете его написать?)))
Не вижу логики. Вы хотите иметь 10 пунктов, но при этом первая позиция уже имеет 100 пунктов. Вопрос: ЗАЧЕМ в таком случае СЕТКА???
Не вижу логики. Вы хотите иметь 10 пунктов, но при этом первая позиция уже имеет 100 пунктов. Вопрос: ЗАЧЕМ в таком случае СЕТКА???
Владимир, (Вы меня наверное не правильно поняли первая позиция не имеет сто пунктов а изначальный тейк профит установлен на 100 пунктов )
смотрите десять пунктов не для того чтобы заработать а чтобы быстрее закрыть убыточные сделки (компенсируя убыток прибыльной). Так как мы зашли в сделку и хотели получить 100 пунктов но мы не угадали. Такая ситуация возникает очень часто Такая ситуация возникает и не только в сделках на 100 пунктов она возникает и в сделках на 500 и 1000 пунктов.
Допустим:
мы вошли в сделку установили тейк профит тысячу пунктов но сделка пошла против нас и провалилась минус 1000 пунктов у нас включился мартингейл тоесть мы получили сетку из двух ордеров между ними 1000 пунктов оба они допустим 0.1 лот .
Так вот! нет уже смысла держать первую убыточную сделку и ловить своп (и ждать когда она выйдет в плюс и поднимится от второй на 1500 пунктов) проще её закрыть на откате от второй пусть даже с небольшой прибылью да даже в общий ноль так как в плюс она первая сделка уже может в течении месяца и двух и не выйти.
Это можно использовать и на коротких сделках по 20 пунктов с сеткой 20-30 пунктов евро бакс.
Смысл в том чтоб быстрее выйти из убыточной сделки при этом эти откаты (стрелы) бывают мгновенные сам их не успеваешь поймать и за этим уследить, да и закалёбывает это постоянно изменять тейк профит. Поэтому предлагаю начиная со второй сделки делать другой тейкпрофит, чтоб быстрее закрывать убыточные позиции.
Кроме того как я уже говорил смысл ещё в том чтоб объединить общим тейк профитом однонаправленные ордера с разными магиками!
И ещё полагаю Вы так и не посмотрели настройки эксперта которые я скинул вам в личку приложу скриншот сюда Все сделки в плюс не одной убыточной.
с Уважением.
Не вижу логики. Вы хотите иметь 10 пунктов, но при этом первая позиция уже имеет 100 пунктов. Вопрос: ЗАЧЕМ в таком случае СЕТКА???
В общем приложил картинку чтоб было более понятно.
В общем приложил картинку чтоб было более понятно.
Если итоговый Тейк Профит будет НИЖЕ текущей цены какой-либо позиции BUY - такой Тейк Профит выставить НЕЛЬЗЯ. В общем так: идея с одним Тейк Профитом или Стоп лоссом для нескольких позиций имеет ограничения и не всегда применима.
Если итоговый Тейк Профит будет НИЖЕ текущей цены какой-либо позиции BUY - такой Тейк Профит выставить НЕЛЬЗЯ. В общем так: идея с одним Тейк Профитом или Стоп лоссом для нескольких позиций имеет ограничения и не всегда применима.
Вы меня не правильно поняли .
Понятно что тейкпрофит нельзя выставлять сразу вместе с первой сделкой тоесть ниже её (это будет называться стоплоссом). Но когда включится вторая сделка общий тейпрофит выставить можно что я и предлагаю сделать. Тоесть (три действия) ставим
1 первую сделку 2 ниже неё ставим вторую 3 устанавливаем общий тейк профит
Я предлагаю сделать обычный тейк профит для сетки однонаправленных ордеров, Но его особенность в том что он начнёт работать только со второй однонапрвленной сделки нечего особенного я не придумал Такие тейк профиты ставятся всеми программами (И вы такие тейк профиты много сделали) и всё это допустимо разница лиж в том что он начнёт работать только со второй сделки а не с первой. И будет учитывать и закрывать все однонаправленные ордера в независимости от их магика тоесть его магик будет = О . при этом можно сделать в валюте депозита.
Вы меня не правильно поняли .
Понятно что тейкпрофит нельзя выставлять сразу вместе с первой сделкой тоесть ниже её (это будет называться стоплоссом). Но когда включится вторая сделка общий тейпрофит выставить можно что я и предлагаю сделать. Тоесть (три действия) ставим
1 первую сделку 2 ниже неё ставим вторую 3 устанавливаем общий тейк профит
Я предлагаю сделать обычный тейк профит для сетки однонаправленных ордеров, Но его особенность в том что он начнёт работать только со второй однонапрвленной сделки нечего особенного я не придумал Такие тейк профиты ставятся всеми программами (И вы такие тейк профиты много сделали) и всё это допустимо разница лиж в том что он начнёт работать только со второй сделки а не с первой. И будет учитывать и закрывать все однонаправленные ордера в независимости от их магика тоесть его магик будет = О . при этом можно сделать в валюте депозита.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Как я понял судя из Вашей картинки да Вы меня правильно поняли, тоесть смысл тот же. (Обычный общий тек профит но начиная со второй однонаправленной сделки у него изменяется дистанция - "параметр").
То есть у него два разных параметра тейк профита. (тейк профит конечно всегда будет один).
1 первый параметр, когда одна сделка, допустим тейк профит 200 пунктов -- назовём его "одиночный" . (первый тейкпрофит (на одиночную сделку) в данном эксперте может вообще отсутствовать так как он не обязателен, потому что в основном его ставит другой эксперт)
2 второй параметр, когда две сделки и более - назовём такой тейк профит "общий" - допустим он 10 пунктов на общюю прибыль (другими словами когда включится общий тейк профит он будет иметь другие параметры и они будут отличаться от "одиночного" если "одиночный" будет в данном эксперте)
Тейк профит всегда один, но два разных параметра, для одиночной сделки свой параметр и для общих однонаправленных сделок параметр свой и это логично!)
Так просто быстрее выбираться из просадки.
Как я понял судя из Вашей картинки да Вы меня правильно поняли, тоесть смысл тот же. (Обычный общий тек профит но начиная со второй однонаправленной сделки у него изменяется дистанция - "параметр").
То есть у него два разных параметра тейк профита. (тейк профит конечно всегда будет один).
1 первый параметр, когда одна сделка, допустим тейк профит 200 пунктов -- назовём его "одиночный" . (первый тейкпрофит (на одиночную сделку) в данном эксперте может вообще отсутствовать так как он не обязателен, потому что в основном его ставит другой эксперт)
2 второй параметр, когда две сделки и более - назовём такой тейк профит "общий" - допустим он 10 пунктов на общюю прибыль (другими словами когда включится общий тейк профит он будет иметь другие параметры и они будут отличаться от "одиночного" если "одиночный" будет в данном эксперте)
Тейк профит всегда один, но два разных параметра, для одиночной сделки свой параметр и для общих однонаправленных сделок параметр свой и это логично!)
Так просто быстрее выбираться из просадки.
Вот:
NetPrice TakeProfit:
Советник-утилита
Советник работает по текущему символу, но при этом не принимает в расчёт никакой Magic Number. Задача советника отследить, когда появится БОЛЕЕ одной позиции в каком-либо направлении и после этого советник рассчитывает цену позиций для каждого направления. К расчетной цене добавляется (для BUY) 'Take Profit' или отнимается (для SELL) 'Take Profit' - полученная цена будет расчетным Тейк профитом для всех позиций одного направления.
Чтобы легче понять работу кода, в советник встроен функционал специально для режима "Визуальное тестирование" - можно открывать три позиции, каждая в заданное время и заданным объёмом.
Рис. 1. NetPrice TakeProfit
Вот:
NetPrice TakeProfit:
Советник-утилита
Советник работает по текущему символу, но при этом не принимает в расчёт никакой Magic Number. Задача советника отследить, когда появится БОЛЕЕ одной позиции в каком-либо направлении и после этого советник рассчитывает цену позиций для каждого направления. К расчетной цене добавляется (для BUY) 'Take Profit' или отнимается (для SELL) 'Take Profit' - полученная цена будет расчетным Тейк профитом для всех позиций одного направления.
Чтобы легче понять работу кода, в советник встроен функционал специально для режима "Визуальное тестирование" - можно открывать три позиции, каждая в заданное время и заданным объёмом.
Рис. 1. NetPrice TakeProfit
Спасибо! всё проверю Завтра и отпишусь.!