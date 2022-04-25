Вечер выходного дня - страница 33
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Да, теперь понял - что именно Вы хотите.
Объясняю: так просто не выйдет - потому что советник не использует индикаторы нанесённые на график, а сам создаёт эти индикаторы и отображает их на графике. Почему именно так: представим ситуацию: пользователь не нанёс индикатор на график - как советнику получить данные с индикатора? А никак!
Я нашёл выход именно для Вас: ОТКЛЮЧАЕТЕ КНОПКУ АВТОРГОВЛЯ и на чистый график на носите эксперт и в нём аккуратно ставите два параметра:
ВНИМАНИЕ: советник прикрепится, но индикаторы будут скрыты.
Сохраняете шаблон под своим именем.
Можете применять шаблон на другом графике, НО ПОСЛЕ применения ставите параметр Use indicator visualization -> true. То есть сначала применили шаблон, потом Use indicator visualization -> true.
Сделал. На терминале показывает два шаблона под одним именем
рис 33
а в пвпке шаблонов показывает один шаблон.
рис 22
На каждом графике показывает по два установленных советника с
Use indicator visualization -> false
arrow code (Wingdings font's symbol codes) -> 158
и при переходе потом на Use indicator visualization -> true
индикаторы не видны.
Сделал. На терминале показывает два шаблона под одним именем
рис 33
а в пвпке шаблонов показывает один шаблон.
рис 22
На каждом графике показывает по два установленных советника с
Use indicator visualization -> false
arrow code (Wingdings font's symbol codes) -> 158
и при переходе потом на Use indicator visualization -> true
индикаторы не видны.
Удалите шаблоны (из терминала). Перезагрузите терминал. Дальше по шагам как я описал.
Удалите шаблоны (из терминала). Перезагрузите терминал. Дальше по шагам как я описал.
Сделал. Посмотрел, на графике один советник.
Перенес шаблон на другой чистый график, на нем видны два советника.
Вернулся на первый график, на нем уже два советника.
Добавление: открываю шаблон на третьем графике, на нем три советника, на четвертом графике - четыре,
на пятом - пять.
Вернулся на самый первый, на нем - пять.
Сделал. Посмотрел, на графике один советник.
Перенес шаблон на другой чистый график, на нем видны два советника.
Вернулся на первый график, на нем уже два советника.
Добавление: открываю шаблон на третьем графике, на нем три советника, на четвертом графике - четыре,
на пятом - пять.
Удалите шаблон "default.tpl" - в нём у Вас явно что-то лишнее.А также читать и перечитывать инструкцию по шагам.
Удалите шаблон "default.tpl" - в нём у Вас явно что-то лишнее.
Нет такого.
Сделал. Посмотрел, на графике один советник.
Перенес шаблон на другой чистый график, на нем видны два советника.
Вернулся на первый график, на нем уже два советника.
Добавление: открываю шаблон на третьем графике, на нем три советника, на четвертом графике - четыре,
на пятом - пять.
Вернулся на самый первый, на нем - пять.
А теперь внимательно смотрите - сколько советником на каждом графике?
Задание: научится различать слова "График" и "Графики". Научится считать сколько советником НА ОДНОМ ГРАФИКЕ (а на одном ГРАФИКЕ не может быть более одного советника).
А теперь внимательно смотрите - сколько советником на каждом графике?
Задание: научится различать слова "График" и "Графики". Научится считать сколько советником НА ОДНОМ ГРАФИКЕ (а на одном ГРАФИКЕ не может быть более одного советника).
Виноват, лоханулся по незнанию.
На МТ4 такого нет.
Здесь он пишет на каких парах и таймфреймах он стоит.
Всё появилось.
"Trading area.mq5"
version "1.001"
Теперь рисует прямоугольники. Время начала и окончания прямоугольников задаётся в Rectangle: Start Hour и Rectangle: End Hour
Resistance and Support
Открываю этот шаблон на другом графике, там этих индикаторов два. Одинаковые.
Как в первом, так и во втором советнике.
Возвращаюсь на первый график, там уже их два.
Так нужно ?
Меняю цвет Lime на Blue, не сохраняется.
Ставлю советник на график, сохраняю шаблон, на графике стоит один индикатор
Resistance and Support
Открываю этот шаблон на другом графике, там этих индикаторов два. Одинаковые.
Как в первом, так и во втором советнике.
Возвращаюсь на первый график, там уже их два.
Так нужно ?
Меняю цвет Lime на Blue, не сохраняется.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2019.08.08 09:32
Да, теперь понял - что именно Вы хотите.
Объясняю: так просто не выйдет - потому что советник не использует индикаторы нанесённые на график, а сам создаёт эти индикаторы и отображает их на графике. Почему именно так: представим ситуацию: пользователь не нанёс индикатор на график - как советнику получить данные с индикатора? А никак!
Я нашёл выход именно для Вас: ОТКЛЮЧАЕТЕ КНОПКУ АВТОРГОВЛЯ и на чистый график на носите эксперт и в нём аккуратно ставите два параметра:
ВНИМАНИЕ: советник прикрепится, но индикаторы будут скрыты.
Сохраняете шаблон под своим именем.
Можете применять шаблон на другом графике, НО ПОСЛЕ применения ставите параметр Use indicator visualization -> true. То есть сначала применили шаблон, потом Use indicator visualization -> true.