Вечер выходного дня - страница 27
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Спасибо что вы есть - вот по вашим советникам пытаюсь изучать как это работает.
Изучайте: Простой советник. Проверка размера бара. Покупка/продажа
Изучайте: Простой советник. Проверка размера бара. Покупка/продажа
https://www.mql5.com/ru/code/20424 Нашёл я наконец-то. Спасибо вам большое - Здоровья и всех благ!
Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
вроде слепил из разных ваших Советников - интересное получилось с трал-отложкой. - тралит всё подряд
Stop loss Take profit.mq5
TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition).mq5
Jims Close Positions(barabashkakvn's edition).mq5
ASCV 3.mq5
Stairs.mq5
Universal 1.64(barabashkakvn's edition).mq5
из этих Советников весь материал - получился АВТО-РУЧНОЙ. Советник - CodeBase Karputov.mq5
Добрый вечер. Можно написать простого советника для МТ5.
Суть такова. При попадании на график робот ждет открытого вручную ордера. При его обнаружении он выставляет прописанный в параметрах ТП (на определенное количество пунктов от цены открытия). Далее следит за ценой. Если она пошла не в нашу пользу, то на расстоянии указанном в параметре (пунктах) робот открывает очередной ордер в сторону предыдущего. Лотность нового ордера увеличивается на коэффициент указанный в параметре. Далее бот высчитывает общую точку безубытка, прибавляет к ней указанный размер ТП и выставляет ТП для каждого ордера. Далее цикл повторяется. Цена прошла не в нашу пользу определенное расстояние, снова открывается ордер, высчитывается безубыток для все сетки, прибавляется ТП и выставляется ТП для каждого ордера и так далее. При этом также учитывается спред.
Получается робот следящий за открытой вручную сделкой. Простой усреднитель.
Добрый вечер. Можно написать простого советника для МТ5.
Суть такова. При попадании на график робот ждет открытого вручную ордера. При его обнаружении он выставляет прописанный в параметрах ТП (на определенное количество пунктов от цены открытия). Далее следит за ценой. Если она пошла не в нашу пользу, то на расстоянии указанном в параметре (пунктах) робот открывает очередной ордер в сторону предыдущего. Лотность нового ордера увеличивается на коэффициент указанный в параметре. Далее бот высчитывает общую точку безубытка, прибавляет к ней указанный размер ТП и выставляет ТП для каждого ордера. Далее цикл повторяется. Цена прошла не в нашу пользу определенное расстояние, снова открывается ордер, высчитывается безубыток для все сетки, прибавляется ТП и выставляется ТП для каждого ордера и так далее. При этом также учитывается спред.
Получается робот следящий за открытой вручную сделкой. Простой усреднитель.
По выставлению Тейк профит на уровень безубытка - каким образом для позиции BUY #1 выставить Тейк Профит на уровень безубытка?
По выставлению Тейк профит на уровень безубытка - каким образом для позиции BUY #1 выставить Тейк Профит на уровень безубытка?
Я имею ввиду следующее. Открылся (точнее я его открыл вручную) ордер на покупку по цене 1000. Робот ставит ТП = 1000 + спред + 20 (это уровень ТП который я указал в параметрах) = 1020 (спред писать не буду, чтобы не запутаться). Далее цена ушла на уровень 900 (допустим расстояние на котором от предыдущего ордера открывается новый я указал 100). Робот открывает новый ордер. Высчитывает точку безубытка для обоих ордеров (допустим она будет на цене 950) и добавляет к ней 20, т.е. ТП = 950+20=970.
Предлагаю одно ограничение: на текущем символе выставлена одна позиция вручную. И всё. Дальше торгует советник. Больше вручную вмешиваться нельзя.
Предлагаю одно ограничение: на текущем символе выставлена одна позиция вручную. И всё. Дальше торгует советник. Больше вручную вмешиваться нельзя.
Вполне логичная мысль. Мне такой сов нужен именно для контроля за открытой позицией. Бывает выставишь, вроде должна пойти в мою сторону, а она немного в другую идет. Я работаю малыми ТП, но постоянно сидеть за компом не всегда получается. Поэтому нужна подстраховка.
ДЛя визуализации линии безубытка предлагаю использовать индикатор Calculation Net Price Indicator:
Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL.
Пример работы, когда сначала открыты четыре позиции BUY, а потом добавляется ещё одна позиция BUY:
Хотя он и отображает три линии, но реально будет видна только одна линия - линия безубытка.
ДЛя визуализации линии безубытка предлагаю использовать индикатор Calculation Net Price Indicator:
Хотя он и отображает три линии, но реально будет видна только одна линия - линия безубытка.