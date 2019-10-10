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Advisor Mild Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник получает сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). С шагом (который может увеличиваться по мере увеличения позиций) открываются однотипные позиции. После первой позиции в сетке открывается одна противоположная позиция. Можно запускать как на таймфрейме M5, так и на таймфрейме H1.
Позиции выводятся в безубыток общим Тейк профитом.
Торговые сигналы:
Бар #0 - соответствует самому правому бару на графике, который Вы видите в терминале. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.
Сигнал на открытие позиции BUY:
Close #1 > Close #2 && RSI #1 > RSI#2 && RSI #1 > RSI Lelev Minimum
Сигнал на открытие позиции SELL:
Close #1 < Close #2 && RSI #1< RSI#2 && RSI #1 < RSI Lelev Maximum
Входные параметры:
- Profit starting position, if there is no first position - прибыль первой (стартовой) позиции, но только если эта позиция пока одна
- RSI Lelev Minimum - минимальный уровень индикатора RSI
- RSI Lelev Maximum - максимальный уровень индикатора RSI
- The number of the position after which the grid step increases - если в сетке позиций больше указанного, то шаг сетки начинает увеличиваться
- Gain increment size after position "InpStepPlusNumber" - на сколько будет увеличиваться шаг сетки
- Minimum grid step - минимальный шаг сетки
- The maximum number of positions in the grid - ограничение на максимальное количество позиций в сетке
- Lot multiplier for the next grid step - увеличение лота, если в сетке позиций больше указанного
- Number of bars for determining grid spacing - количество баров для определения высоты сетки
- Grid step divisor per period - на сколько делить найденную высоту сетки
- Lots - начальный лот
- Greed Profit - добавка к точке безубытка (выставляется через модификацию Тейк профита позиции) (в данной версии этот параметр отключён)
- Insurance: minimum profit - защита, минимальная прибыль в деньгах
Советник-утилита: закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number если эта позиция убыточна на N- pointsPending orders UP DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.
Открытие позиций на определённом расстоянии (два шага) с наращиванием объёмов и переносом Стоп лосс (один шаг)Percolator Multicurrency
Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток