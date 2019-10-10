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Advisor Mild Martingale - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3703
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Советник получает сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). С шагом (который может увеличиваться по мере увеличения позиций) открываются однотипные позиции. После первой позиции в сетке открывается одна противоположная позиция. Можно запускать как на таймфрейме M5, так и на таймфрейме H1.

Позиции выводятся в безубыток общим Тейк профитом.

Торговые сигналы:

Бар #0 - соответствует самому правому бару на графике, который Вы видите в терминале. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.

Сигнал на открытие позиции BUY: 

Close #1 > Close #2 && RSI #1 > RSI#2 && RSI #1 > RSI Lelev Minimum

Сигнал на открытие позиции SELL: 

Close #1 < Close #2 && RSI #1< RSI#2 && RSI #1 < RSI Lelev Maximum

Входные параметры:

  • Profit starting position, if there is no first position - прибыль первой (стартовой) позиции, но только если эта позиция пока одна
  • RSI Lelev Minimum - минимальный уровень индикатора RSI
  • RSI Lelev Maximum - максимальный уровень индикатора RSI
  • The number of the position after which the grid step increases - если в сетке позиций больше указанного, то шаг сетки начинает увеличиваться
  • Gain increment size after position "InpStepPlusNumber" - на сколько будет увеличиваться шаг сетки
  • Minimum grid step - минимальный шаг сетки
  • The maximum number of positions in the grid - ограничение на максимальное количество позиций в сетке
  • Lot multiplier for the next grid step - увеличение лота, если в сетке позиций больше указанного
  • Number of bars for determining grid spacing - количество баров для определения высоты сетки
  • Grid step divisor per period - на сколько делить найденную высоту сетки
  • Lots - начальный лот
  • Greed Profit - добавка к точке безубытка (выставляется через модификацию Тейк профита позиции) (в данной версии этот параметр отключён)
  • Insurance: minimum profit - защита, минимальная прибыль в деньгах


Advisor Mild Martingale

    Pips Close Multicurrency Pips Close Multicurrency

    Советник-утилита: закрывает позицию по любому символу и с любым Magic number если эта позиция убыточна на N- points

    Pending orders UP DOWN Pending orders UP DOWN

    Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх и вниз от текущей цены.

    Two steps gain One step SL Full Two steps gain One step SL Full

    Открытие позиций на определённом расстоянии (два шага) с наращиванием объёмов и переносом Стоп лосс (один шаг)

    Percolator Multicurrency Percolator Multicurrency

    Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток