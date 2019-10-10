Advisor Mild Martingale

Идея торговой стратегии

Советник получает сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). С шагом (который может увеличиваться по мере увеличения позиций) открываются однотипные позиции. После первой позиции в сетке открывается одна противоположная позиция. Можно запускать как на таймфрейме M5, так и на таймфрейме H1.

Позиции выводятся в безубыток общим Тейк профитом.

Торговые сигналы:

Бар #0 - соответствует самому правому бару на графике, который Вы видите в терминале. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.

Сигнал на открытие позиции BUY:

Close #1 > Close #2 && RSI #1 > RSI#2 && RSI #1 > RSI Lelev Minimum

Сигнал на открытие позиции SELL:

Close #1 < Close #2 && RSI #1< RSI#2 && RSI #1 < RSI Lelev Maximum

Входные параметры:

Profit starting position, if there is no first position - прибыль первой (стартовой) позиции, но только если эта позиция пока одна

- прибыль первой (стартовой) позиции, но только если эта позиция пока одна RSI Lelev Minimum - минимальный уровень индикатора RSI

- минимальный уровень индикатора RSI RSI Lelev Maximum - максимальный уровень индикатора RSI

- максимальный уровень индикатора RSI The number of the position after which the grid step increases - если в сетке позиций больше указанного, то шаг сетки начинает увеличиваться

- если в сетке позиций больше указанного, то шаг сетки начинает увеличиваться Gain increment size after position "InpStepPlusNumber" - на сколько будет увеличиваться шаг сетки

- на сколько будет увеличиваться шаг сетки Minimum grid step - минимальный шаг сетки

- минимальный шаг сетки The maximum number of positions in the grid - ограничение на максимальное количество позиций в сетке

- ограничение на максимальное количество позиций в сетке Lot multiplier for the next grid ste p - увеличение лота, если в сетке позиций больше указанного

p - увеличение лота, если в сетке позиций больше указанного Number of bars for determining grid spacing - количество баров для определения высоты сетки

- количество баров для определения высоты сетки Grid step divisor per period - на сколько делить найденную высоту сетки

- на сколько делить найденную высоту сетки Lots - начальный лот

- начальный лот Greed Profit - добавка к точке безубытка (выставляется через модификацию Тейк профита позиции) (в данной версии этот параметр отключён)

- добавка к точке безубытка (выставляется через модификацию Тейк профита позиции) (в данной версии этот параметр отключён) Insurance: minimum profit - защита, минимальная прибыль в деньгах



