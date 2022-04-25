Вечер выходного дня - страница 48
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Значения зеленой линии меняется от 0 до 360 градусов. Сигналом на продажу например может быть значение 180 . Если предыдущее значение меньше 180, а текущее больше или равно, сигнал есть.
В таком примере сигналом на закрытие будет значение 180 для значения красной линии в сумме с 360.
Удобнее выбрать значения сигнала примерно в середине зеленой линии, например 150, 180, 210, 240.
Соответственно сигналами на разворот позиции, если значения красной линии в сумме с 360 будут равны 150, 180, 210, 240.Сами линии легко двигаются на смещение 360 градусов выбором плеча ( "leverage" ) от 1 до 145, где 145 период синусоиды.
"Синий", "зеленый", "фиолетовый к крапинку" ... Это только ярлыки и не более. Тем более, что зеленого (clrGreen) вообще нет:
"Синий", "зеленый", "фиолетовый к крапинку" ... Это только ярлыки и не более. Тем более, что зеленого (clrGreen) вообще нет:
Понял о чем. (
Сейчас.
Зеленая линия фазы, 5ая линия считывается с массива 4.
Красная нижняя линия фазы, 6ая линия считывается с массива 5.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу индикатор для парного трейдинга
Vogul, 2020.04.09 15:45
Добрый день. Хотел в свое время написать советник на эту тему на 5 минутных свечах. Идея простая. Запускаем по каждой паре индикатор, который локально на 5-минутных свечах определяет направление движения цены. Это может быть даже RSI. Советник открывает сделки на этих парах согласно индикатору.
Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные.
Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.
Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.
Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке. Тут много интересного может случиться. Например, разворот. Он может быть только по одной паре, а может и по обоим. Вот так как-то.
Но в последствии я от этой идеи решил отказаться. В последнее время пары стали вести себя более независимо друг от друга. Другие времена настают. Я думаю рискованно на парных сделках торговать. Теперь "Мы с Тамарой не ходим парой".
Ищу индикатор для парного трейдинга
Vogul, 2020.04.09 15:45
План пока такой: делается мультивалютный эксперт на два символа. А там посмотрим ...
Добавлено: коды будут находится в проектах - искать проект через редактор MetaEditor
Добавлено: сигналы для RSI взяты здесь ( Сигналы осциллятора Relative Strength Index ) и взят один сигнал для BUY и один сигнал для SELL:
Тип сигнала
Описание условий
За покупку
За продажу
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.002 Добавлен параметр 'Profit target, in deposit money' - общее закрытие позиций по двум символам, если совокупная прибыль на одном и втором символе достигнет 'Profit target, in deposit money'.
Спасибо, тестируем! Владимир,
Сначала контроль количества позиций.
Потом усреднение.
Сначала контроль количества позиций.
Потом усреднение.
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Добавлен параметр 'Maximum positions' для каждого символа.
Two_Symbols_iRSI_EA.
Усреднение может быть разное:
... Ваши варианты