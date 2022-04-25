Вечер выходного дня - страница 48

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Aleksey Panfilov:

Значения зеленой линии меняется от 0 до 360 градусов. Сигналом на продажу например может быть значение 180 . Если предыдущее значение меньше 180, а текущее больше или равно, сигнал есть.

В таком примере сигналом на закрытие будет значение 180 для значения красной линии в сумме с 360.

Удобнее выбрать значения сигнала примерно в середине зеленой линии, например 150, 180, 210, 240.

Соответственно сигналами на разворот позиции, если  значения красной линии в сумме с 360  будут равны 150, 180, 210, 240.

Сами линии легко двигаются на смещение 360 градусов выбором плеча ( "leverage" ) от 1 до 145, где 145 период синусоиды.

"Синий", "зеленый", "фиолетовый к крапинку" ... Это только ярлыки и не более. Тем более, что зеленого (clrGreen) вообще нет:


 
Vladimir Karputov:

"Синий", "зеленый", "фиолетовый к крапинку" ... Это только ярлыки и не более. Тем более, что зеленого (clrGreen) вообще нет:


Понял о чем. ( 

Сейчас.

Зеленая линия фазы,  5ая линия  считывается с массива 4.

Красная нижняя линия фазы,  6ая линия  считывается с массива 5.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ищу индикатор для парного трейдинга

Vogul, 2020.04.09 15:45

Добрый день. Хотел в свое время написать советник на эту тему на 5 минутных свечах. Идея простая. Запускаем по каждой паре индикатор, который локально на 5-минутных свечах определяет направление движения цены. Это может быть даже RSI. Советник открывает сделки на этих парах согласно индикатору. 

Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные

Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.

Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.

Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке. Тут много интересного может случиться. Например, разворот. Он может быть только по одной паре, а может и по обоим. Вот так как-то.

Но в последствии я от этой идеи решил отказаться. В последнее время пары стали вести себя более независимо друг от друга. Другие времена настают. Я думаю рискованно на парных сделках торговать. Теперь "Мы с Тамарой не ходим парой".


 
Vladimir Karputov:

План пока такой: делается мультивалютный эксперт на два символа. А там посмотрим ...


Добавлено: коды будут находится в проектах - искать проект  Two_Symbols_iRSI_EA через редактор MetaEditor


Добавлено: сигналы для RSI взяты здесь ( Сигналы осциллятора Relative Strength Index ) и взят один сигнал для BUY и один сигнал для SELL:

Тип сигнала

Описание условий

За покупку
  • Разворот за уровнем перепроданности — осциллятор развернулся вверх и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перепроданности (по умолчанию 30).

За продажу
  • Разворот за уровнем перекупленности — осциллятор развернулся вниз и его значение на анализируемом баре находится за уровнем перекупленности (по умолчанию 70).
 
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.001. Советник открывает позиции по сигналам на двух символах (один символ работает независимо от другого).
 
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.002 Добавлен параметр 'Profit target, in deposit money' - общее закрытие позиций по двум символам, если совокупная прибыль на одном и втором символе достигнет 'Profit target, in deposit money'.
 
Vladimir Karputov:
Two_Symbols_iRSI_EA. 1.002 Добавлен параметр 'Profit target, in deposit money' - общее закрытие позиций по двум символам, если совокупная прибыль на одном и втором символе достигнет 'Profit target, in deposit money'.
Спасибо, тестируем! Владимир, 
1.Усреднение сделаем ? контроль количества открытых ордеров добавим?
2. Контроль К корреляции сможем добавить, хотя бы пока для двух пар? Думаю это важно, когда сделки открываются сразу на нескольких парах. https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223
 
Valentin Petukhov:
Спасибо, тестируем! Владимир, 
1.Усреднение сделаем ? контроль количества открытых ордеров добавим?
2. Контроль К корреляции сможем добавить, хотя бы пока для двух пар? Думаю это важно, когда сделки открываются сразу на нескольких парах. https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223

Сначала контроль количества позиций.

Потом усреднение.

 
Vladimir Karputov:

Сначала контроль количества позиций.

Потом усреднение.

Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Добавлен параметр 'Maximum positions' для каждого символа.

 
Vladimir Karputov:

Two_Symbols_iRSI_EA. 

Усреднение может быть разное:

  • например сейчас - параметр 'Only one positions' стоит в 'false' (и он общий, для символа 0 и символа 1) -> означает что позиций может быть несколько. То есть может получится несколько вариантов (учитываем, что есть параметр 'Close opposite') - принудительное закрытие противоположных позиций:
    • несколько однотипных позиций и открыты они вразнобой: кто выше, кто ниже
    • несколько разнотипных позиций и так же могут быть открыты вразнобой ('Close opposite' стоит в 'false')
  • а можно управлять наращиванием объёма так (это новые способы, предлагаются к обсуждению) :
    • наращивать через шаг и четко соблюдая правило: последующая позиция может быть открыта 'только выше' или 'только ниже'
    • наращивать только если есть 'убыток по одному направлению' или есть 'прибыль по одному направлению' (направление - BUY или SELL на символе, А НЕ ДВУХ СИМВОЛАХ)
    • наращивать только если есть 'суммарный убыток по двум направлениям' или есть 'суммарная прибыль по двум направлениям'  (направление - BUY или SELL на символе, А НЕ ДВУХ СИМВОЛАХ)

... Ваши варианты

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