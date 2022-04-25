Вечер выходного дня - страница 59
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Но я так понимаю, что это будет работать И Автоматически, ведь не надо будет каждый раз эти кнопки нажимать выбирать. Мы же не всегда торгуем в ручную и не всегда знаем открылся новый ордер или нет а нужный нам алгоритм в панель можем заложить и чтоб она его отрабатывала постоянно (Вот такая у меня мысль закрадывается сразу)))).
Нет, это только для ручной торговли: выделили позиции, нажали кнопку - получили результат.
Вообще ваша идея интересная и мне нравится. посмотреть бы как будет в управлении и работе. Пять ордеров в принципе нормально.
Не, не - никаких ордеров не будет. Будет работа с позициями.
Нет, это только для ручной торговли: выделили позиции, нажали кнопку - получили результат.
Хорошо я Вас понял, Если Будет возможность предусмотрите функцию повтора, чтоб каждый раз заново новый алгоритм не Выбирать кнопки не нажимать. так делают в некоторых экспертах панелях там у одной кнопки две функции "работать постоянно" вторая "сработать один раз" Например Торговая панель Mission Control Trading Panel MT5 можно конечно это как-то по другому реализовать я просто высказал свою мысль на рассмотрение!
Не, не - никаких ордеров не будет. Будет работа с позициями.
Да конечно позиции а не ордера я имел в виду открытые ордера если так можно выражаться?)
Хорошо я Вас понял, Если Будет возможность предусмотрите функцию повтора, чтоб каждый раз заново новый алгоритм не Выбирать кнопки не нажимать. так делают в некоторых экспертах панелях там у одной кнопки две функции "работать постоянно" вторая "сработать один раз" Например Торговая панель Mission Control Trading Panel MT5 можно конечно это как-то по другому реализовать я просто высказал свою мысль на рассмотрение!
Про повтор ничего не понял.
Про повтор ничего не понял.
Ну смотрите изначально же разговор был об эксперте который будет работать следующим образом:
пропускать одну или две позиции с самого низу, а на все остальные выставлять тейк профит или без убыток. Я так понимаю вы Хотите сделать это в виде панели где можно выбрать определённые позиции и нажав соответствующие кнопки и осуществить определённые действия.
Я говорю что если каждый раз мы будем в ручную это всё выбирать перенажимать это будет не удобно, очень не удобно. То есть нужно и желательно предусмотреть чтоб можно было один раз заложить нужный нам алгоритм и его как то сохранить чтоб он потом повторялся. Без нового выбора и новых нажатий (например поставить галочку возле кнопки "работать автономно - постоянно") галочки нет то сработает только один раз.
Ещё Для примера Я предложил что можно КНОПКИ сделать как в Mission Control Trading Panel MT5. Вы можите скачать и попробовать она бесплатная. Там выбираешь осуществить действие только один раз или осуществлять постоянно вот и всё что я имел в виду.
Если кнопку: выбираем "Queue / Queued " активируются функция один раз, пока она не будет использована,
Если кнопку: "Disabled/Enabled" если Enabled активируются теже функции и будут работать постоянно.
А в развороте мы выбираем какие функции будут активированны но нам так делать совсем не обязательно я лиж это привёл как пример.
Manual Position Tracking Panel
version "1.003"
Работают кнопки 'Delete TP' для BUY и SELL позиций (кликнуть для проигрывания анимации)
Manual Position Tracking Panel
version "1.003"
Работают кнопки 'Delete TP' для BUY и SELL позиций (кликнуть для проигрывания анимации)
Добрый День, проверяю.
Добрый День, проверяю.
Не компилируется ошибки я не знаю почему. скачал нажал кнопку компилировать больше не делал нечего.