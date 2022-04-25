Вечер выходного дня - страница 59

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ai1111 #:


Но я так понимаю, что это будет работать И Автоматически, ведь не надо будет каждый раз эти кнопки нажимать выбирать.  Мы же не всегда торгуем в ручную и не всегда знаем открылся новый ордер или нет а нужный нам алгоритм в панель можем заложить и чтоб она его отрабатывала постоянно (Вот такая у меня мысль закрадывается сразу)))). 

Нет, это только для ручной торговли: выделили позиции, нажали кнопку - получили результат.

 
Вообще ваша идея интересная и мне нравится. посмотреть бы как будет в управлении и работе. Пять ордеров в принципе нормально.
 
ai1111 #:
Вообще ваша идея интересная и мне нравится. посмотреть бы как будет в управлении и работе. Пять ордеров в принципе нормально.

Не, не - никаких ордеров не будет. Будет работа с позициями.

 
Vladimir Karputov #:

Нет, это только для ручной торговли: выделили позиции, нажали кнопку - получили результат.


Хорошо я Вас понял,  Если Будет возможность предусмотрите функцию повтора, чтоб каждый раз заново новый алгоритм не Выбирать кнопки не нажимать. так делают в некоторых экспертах панелях там у одной кнопки две функции "работать постоянно"  вторая "сработать один раз"  Например Торговая панель   Mission Control Trading Panel MT5  можно конечно это как-то по другому  реализовать я просто высказал свою мысль на рассмотрение!

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Vladimir Karputov #:

Не, не - никаких ордеров не будет. Будет работа с позициями.

Да конечно  позиции  а не ордера я имел в виду открытые ордера если так можно выражаться?)

 
ai1111 #:


Хорошо я Вас понял,  Если Будет возможность предусмотрите функцию повтора, чтоб каждый раз заново новый алгоритм не Выбирать кнопки не нажимать. так делают в некоторых экспертах панелях там у одной кнопки две функции "работать постоянно"  вторая "сработать один раз"  Например Торговая панель   Mission Control Trading Panel MT5  можно конечно это как-то по другому  реализовать я просто высказал свою мысль на рассмотрение!

Про повтор ничего не понял.

 
Vladimir Karputov #:

Про повтор ничего не понял.

Ну смотрите изначально же разговор был об эксперте который будет работать следующим образом:

пропускать одну или две позиции с самого низу,  а на все остальные выставлять тейк профит или без убыток. Я так понимаю вы Хотите сделать это в виде панели где можно выбрать определённые позиции и нажав  соответствующие кнопки и осуществить определённые действия.

Я говорю что если каждый раз мы будем в ручную это всё выбирать перенажимать это будет не удобно, очень не удобно. То есть  нужно и желательно  предусмотреть чтоб можно было один раз заложить нужный нам алгоритм и его как то сохранить чтоб он потом повторялся. Без нового выбора и новых нажатий (например поставить галочку возле кнопки  "работать автономно - постоянно")  галочки нет то сработает только один раз.

Ещё Для примера Я предложил что можно КНОПКИ  сделать  как в  Mission Control Trading Panel MT5.  Вы можите скачать и попробовать она бесплатная.  Там выбираешь осуществить действие только один раз или осуществлять постоянно вот и всё что я имел в виду.

Если кнопку:  выбираем    "Queue / Queued "      активируются  функция один раз, пока она не будет использована, 

 Если кнопку:    "Disabled/Enabled"  если    Enabled     активируются теже функции   и будут работать постоянно.  

А в развороте мы выбираем какие функции будут активированны но нам так делать совсем не обязательно я лиж это привёл как пример.

Файлы:
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Manual Position Tracking Panel

version   "1.003"

Работают кнопки 'Delete TP' для BUY и SELL позиций (кликнуть для проигрывания анимации)

Manual Position Tracking Panel

Файлы:
Manual_Position_Tracking_Panel.mq5  115 kb
 
Vladimir Karputov #:

Manual Position Tracking Panel

version   "1.003"

Работают кнопки 'Delete TP' для BUY и SELL позиций (кликнуть для проигрывания анимации)


Добрый День, проверяю.

 
ai1111 #:

Добрый День, проверяю.

Не компилируется ошибки я не знаю почему.  скачал нажал кнопку компилировать больше не делал нечего.

Файлы:
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