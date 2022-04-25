Вечер выходного дня - страница 46

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Erofej:

Владимир, здравствуйте.

Можно немного доделать Pure Fractals - индикатор для MetaTrader 5?

Необходимо чтоб на одном графике было видно, на каких еще тайм фреймах совпадает индикатор....

И чтоб в меню можно было выбрать, какие тайм фреймы отображать.

Так ведь Вы всегда можете изменить таймрейм текущего графика и увидеть ситуацию. Разве не так?

 
Vladimir Karputov:

Так ведь Вы всегда можете изменить таймрейм текущего графика и увидеть ситуацию. Разве не так?

Так, да не так) Для тех анализа уходит очень много времени. А видимость совпадений облегчет задачу... Созданый индикатор сильнее обычного фрактала, если посмотреть на его природную суть...

А совпадения серьезно его усиливают..

Если не сильно затруднит, сделайте пожалуйста...)

 
Erofej:

Так, да не так) Для тех анализа уходит очень много времени. А видимость совпадений облегчет задачу... Созданый индикатор сильнее обычного фрактала, если посмотреть на его природную суть...

А совпадения серьезно его усиливают..

Если не сильно затруднит, сделайте пожалуйста...)

Примерно вот такую панель Multi signal panel?

Multi signal panel
Multi signal panel
  • www.mql5.com
Советник использует три индикатора: i (), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Индикаторы берутся на пяти таймфреймах: M5, M30, H1, H6 и D1. На текущем таймфрейме (текущий - это таймрейм символа на котором запущен советник, на рисунке ниже текущий таймфрейм равен M5) в момент рождения...
 
Vladimir Karputov:

Примерно вот такую панель Multi signal panel?

Здравствуйте. Не сразу понял мне ли сообщение... Потом понял что в одном окне все.

В виде панели даже не знаю, не удобно как-то.. Было бы хорошим решением над каждым, и под каждым фракталом цифры таймфреймов в столбик....

Примерно так... Это Н12, мелкие фракталы не видно, но отмечены.

Только в настройках индикатора необходима возможность выбора, какие ТФ показывать... Типо стандартные, на каком ТФ отображать индикатор, только + еще и каких ТФ отображать цыфры...


 
Erofej:

*** Было бы хорошим решением над каждым, и под каждым фракталом цифры таймфреймов в столбик....

***

Однозначно НЕТ. Индикаторы должны рисоваться одним из графических стилей, а цифры - это уже графические объекты.

Индикаторы и графические объекты - зло.

 
Vladimir Karputov:

Однозначно НЕТ. Индикаторы должны рисоваться одним из графических стилей, а цифры - это уже графические объекты.

Индикаторы и графические объекты - зло.

Понял. Тгда несколько стрелокидикатора в высоту... А каждому ТФ свой цвет стрелки.. Или что-то мельче, звездочки например. Соответственно в настройках задавать цвет каждого ТФ по желанию..

Может так?

 
Erofej:

Понял. Тгда несколько стрелокидикатора в высоту... А каждому ТФ свой цвет стрелки.. Или что-то мельче, звездочки например. Соответственно в настройках задавать цвет каждого ТФ по желанию..

Может так?

Возможно, то Вот как совмещать таймфреймы?

 
Vladimir Karputov:

Возможно, то Вот как совмещать таймфреймы?

Програмно не представляю даже... Понимаю только что одинаковый HI или Low разных ТФ с Pure Fractals совпадают... А как отобразить на любом ТФ не знаю...
 
Erofej:
Програмно не представляю даже... Понимаю только что одинаковый HI или Low разных ТФ с Pure Fractals совпадают... А как отобразить на любом ТФ не знаю...

Причём программно? Сначала нужно представить действие в плане логики. Я пока не представляю.

 
Vladimir Karputov:

Причём программно? Сначала нужно представить действие в плане логики. Я пока не представляю.

Может так? Например я открываю ТФ Н4, или Н6, не важно. Индикатор PF на открытом ТФ является главным, а выше / ниже главного отображаются PF высшего и низшего ТФ совпавших с главным.
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