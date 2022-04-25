Вечер выходного дня - страница 46
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Владимир, здравствуйте.
Можно немного доделать Pure Fractals - индикатор для MetaTrader 5?
Необходимо чтоб на одном графике было видно, на каких еще тайм фреймах совпадает индикатор....
И чтоб в меню можно было выбрать, какие тайм фреймы отображать.
Так ведь Вы всегда можете изменить таймрейм текущего графика и увидеть ситуацию. Разве не так?
Так ведь Вы всегда можете изменить таймрейм текущего графика и увидеть ситуацию. Разве не так?
Так, да не так) Для тех анализа уходит очень много времени. А видимость совпадений облегчет задачу... Созданый индикатор сильнее обычного фрактала, если посмотреть на его природную суть...
А совпадения серьезно его усиливают..
Если не сильно затруднит, сделайте пожалуйста...)
Так, да не так) Для тех анализа уходит очень много времени. А видимость совпадений облегчет задачу... Созданый индикатор сильнее обычного фрактала, если посмотреть на его природную суть...
А совпадения серьезно его усиливают..
Если не сильно затруднит, сделайте пожалуйста...)
Примерно вот такую панель Multi signal panel?
Примерно вот такую панель Multi signal panel?
Здравствуйте. Не сразу понял мне ли сообщение... Потом понял что в одном окне все.
В виде панели даже не знаю, не удобно как-то.. Было бы хорошим решением над каждым, и под каждым фракталом цифры таймфреймов в столбик....
Примерно так... Это Н12, мелкие фракталы не видно, но отмечены.
Только в настройках индикатора необходима возможность выбора, какие ТФ показывать... Типо стандартные, на каком ТФ отображать индикатор, только + еще и каких ТФ отображать цыфры...
*** Было бы хорошим решением над каждым, и под каждым фракталом цифры таймфреймов в столбик....
***
Однозначно НЕТ. Индикаторы должны рисоваться одним из графических стилей, а цифры - это уже графические объекты.
Индикаторы и графические объекты - зло.
Однозначно НЕТ. Индикаторы должны рисоваться одним из графических стилей, а цифры - это уже графические объекты.
Индикаторы и графические объекты - зло.
Понял. Тгда несколько стрелокидикатора в высоту... А каждому ТФ свой цвет стрелки.. Или что-то мельче, звездочки например. Соответственно в настройках задавать цвет каждого ТФ по желанию..
Может так?
Понял. Тгда несколько стрелокидикатора в высоту... А каждому ТФ свой цвет стрелки.. Или что-то мельче, звездочки например. Соответственно в настройках задавать цвет каждого ТФ по желанию..
Может так?
Возможно, то Вот как совмещать таймфреймы?
Возможно, то Вот как совмещать таймфреймы?
Програмно не представляю даже... Понимаю только что одинаковый HI или Low разных ТФ с Pure Fractals совпадают... А как отобразить на любом ТФ не знаю...
Причём программно? Сначала нужно представить действие в плане логики. Я пока не представляю.
Причём программно? Сначала нужно представить действие в плане логики. Я пока не представляю.