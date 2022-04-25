Вечер выходного дня - страница 24

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Vladimir Karputov:

Ху из "шаблонный"? 

В смысле с возможностью менять условия, хотя это и так предусмотрено в Кодобазе, пардон.
В смысле, если текущая цена выполнила какое-либо условие, установить ордер на Open[1], к примеру
 
Vladimir Baskakov:
В смысле с возможностью менять условия, хотя это и так предусмотрено в Кодобазе, пардон.
В смысле, если текущая цена выполнила какое-либо условие, установить ордер на Open[1], к примеру

Вот не поленитесь и напишите полный алгоритм. Я не телепат.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вот не поленитесь и напишите полный алгоритм. Я не телепат.

Я понимаю, поэтому и написал про шаблон , так как условий может быть масса, хоть пересечение двух MA. Главное иметь возможность выставлять ордера на цены открытия или закрытия, а не в пунктах, как обычно делают.

 
Vladimir Baskakov:

Я понимаю, поэтому и написал про шаблон , так как условий может быть масса, хоть пересечение двух MA. Главное иметь возможность выставлять ордера на цены открытия или закрытия, а не в пунктах, как обычно делают.

И всё таки - просто мысли вслух не принимаются. Нужно свои мысли оформлять.

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Vladimir Karputov:

И всё таки - просто мысли вслух не принимаются. Нужно свои мысли оформлять.

Да, подумаю еще
 
Привет, ув Владимир Батькович...кручу верчу последнее время ZigZag удачи и вот такая идея пришла на ум... часто последний луч зиг-зага идет по ходу тренда, особенно заметно на свече или гепе – бахнула свеча за ней луч ЗЗ и часто идет отскок. Идея такая: к лучу зигзага…или на луч ЗЗ привязать/выставлять сетку стоповых ордеров, скажем от конца до середины луча, чтоб на отскоке или развороте сетка могла быть собрана… идея может и не новая, но что-то не попадалось раньше… 
 
Сергей Криушин:
Привет, ув Владимир Батькович...кручу верчу последнее время ZigZag удачи и вот такая идея пришла на ум... часто последний луч зиг-зага идет по ходу тренда, особенно заметно на свече или гепе – бахнула свеча за ней луч ЗЗ и часто идет отскок. Идея такая: к лучу зигзага…или на луч ЗЗ привязать/выставлять сетку стоповых ордеров, скажем от конца до середины луча, чтоб на отскоке или развороте сетка могла быть собрана… идея может и не новая, но что-то не попадалось раньше… 

Давайте картинку с пояснениями. Так сразу и не понять.

 
Vladimir Karputov:

Давайте картинку с пояснениями. Так сразу и не понять.

Все что смог с моими слабыми способностями...

картина маслом

Крайний луч и на нем отложки по ходу луча...как то так, если вверх луч СЕЛ СТОПЫ...вниз БАЙ СТОПЫ... от 2 до 3 или до пяти и хватило бы...

 
Сергей Криушин:

Все что смог с моими слабыми способностями...

Крайний луч и на нем отложки по ходу луча...как то так, если вверх луч СЕЛ СТОПЫ...вниз БАЙ СТОПЫ... от 2 до 3 или до пяти и хватило бы...

Посмотрю на неделе.

Как понял - это GBPUSD, M15. Думаю можно реализовать. Но сразу возникает вопрос: как лучше понять, что колено больше не будет строится?

И будет дано ему имя "ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5".
 
Vladimir Karputov:

Посмотрю на неделе.

Как понял - это GBPUSD, M15. Думаю можно реализовать. Но сразу возникает вопрос: как лучше понять, что колено больше не будет строится?

И будет дано ему имя "ZigZag Last Knee Pending Stop.mq5".

Пусть перестраивается, это вполне нормально, при перестроении нужно делать модификацию на новое значение.

На мой взгляд как практикующего трейдера, то ордер одного типа должен быть всего один, и при срабатывании добавлять по одному на нужное значение, никчему ставить несколько штук, это только лишние торговые запросы на сервер.

Система меня так-же заинтересовала, со всех индикаторов ZZ самый толковый, на нём можно собрать много разнообразных систем, это не стохастики и недомакди.

Наблюдаю за темой - интересно! 

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