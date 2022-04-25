Вечер выходного дня - страница 3

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Алексей Тарабанов:

А что приоритетно? 

С праздником. 

Ну, как минимум это:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вечер выходного дня

Vladimir Karputov, 2018.04.07 17:49

Осталось реализовать:

... При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились ...


 

Внимание, вопрос: где будет стоп-лосс после закрытия по Take Proffit? 

С праздником! 

 

Советник  version   "1.002" работает вторую неделю. Продолжаю наблюдать. В целом динамика положительная,но советник не модифицирует стоплосс в безубыток, хотя я знаю можно это сделать не отображая на графике, но этого не происходит. Параметры советника неудобно настраивать под пятизнак т.к невозможно поставить  11 пунктов например в б.у.

Вообщето безубыток ордер желательно переводить сразу как только цена ушла в положительную сторону, тогда бы динамика была бы другой.

На картинках,  на самой верхней первой настройки советника, на следующих видны открытые позиции в которых четко видно, sl не переносится. Тралл соответственно тоже не работает.

При закрытие по ТР  открываем новую сделку, если условия входа не изменились ...
Я бы добавил, при условие, если нет других позиций на символе и цена выше закрытой позиции.
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Третья версия вышла более стабильной в тестере выдает более красивую картинку, не сливает. На m5 доходность больше чем на H1.
Первая статистика с M5 m5

статистика  c H1
графикстата
Файлы:
Tester_v3.zip  222 kb
 
Vladimir Karputov вы можете помочь исправить БУ и Тралл, позиции не переводятся в безубыток. Настройки я выше на первом скриншоте  запостил,если конечно вас не затруднит.
 
NightTrader:
Vladimir Karputov вы можете помочь исправить БУ и Тралл, позиции не переводятся в безубыток. Настройки я выше на первом скриншоте  запостил,если конечно вас не затруднит.

1. О какой версии (1, 2 или 3) идёт речь?

2. Символ, таймфрейм, временной промежуток.

3. Настройки советника.

4. Подробнее (желательно на примере сделок) что означает "позиции не переводятся в безубыток".

 
1. OSYuWwJk EA.mq5  
    version   "1.003"


2. EURUSD, M5

3.StopLoss    (in pips) = 1
   Take Profit (in pips) = 7
  Trailing Stop (in pips) = 5
  Trailing Step (in pips) = 2
 Breakeven ("0" -> off) = 1

4.Подтягивать стоп при выходе позиции в безубыток. Примеры я выше в картинках прикрепил.

Не понимаю, зачем эти наводящие вопросы, советнику все равно таймфрейм и символ, он выполняет написанный код. Я тестил на кросах и мажорах, результат  один.
Единственное в чем может быть ошибка, неправильная работа на пятизначном брокере. Так как я в коде mq5 не разбираюсь, придется спрашивать на форуме.

 
NightTrader:
1. OSYuWwJk EA.mq5  
    version   "1.003"


2. EURUSD, M5

3.StopLoss    (in pips) = 1
   Take Profit (in pips) = 7
  Trailing Stop (in pips) = 5
  Trailing Step (in pips) = 2
 Breakeven ("0" -> off) = 1

4.Подтягивать стоп при выходе позиции в безубыток. Примеры я выше в картинках прикрепил.

Не понимаю, зачем эти наводящие вопросы, советнику все равно таймфрейм и символ, он выполняет написанный код. Я тестил на кросах и мажорах, результат  один.
Единственное в чем может быть ошибка, неправильная работа на пятизначном брокере. Так как я в коде mq5 не разбираюсь, придется спрашивать на форуме.

В топку (в мусорку) такие настройки. Вы хоть сами понимает, что делаете? 

Пожалуйста

  1. возьмите калькулятор, 
  2. откройте EURUSD и окно "Обзор рынка", затем клик правой кнопки в Обзоре рынка и показать колонку "Спред".

 
Vladimir Karputov:

В топку (в мусорку) такие настройки. Вы хоть сами понимает, что делаете? 

Пожалуйста

  1. возьмите калькулятор, 
  2. откройте EURUSD и окно "Обзор рынка", затем клик правой кнопки в Обзоре рынка и показать колонку "Спред".

Отлично понимаю, 10 пп в среднем, а стоплосс ставлю для того чтобы сделки надолго не зависали в большом минусе. Обычно я в советниках стоплосы не ставлю, но тут они отчасти помогают. Но проблема в том, что советник упускает прибыль, когда цена не доходит до ТР и возвращается.
И даже если я ставлю БУ и Трал на на 150- 300 пунктов, советник не изменяет  ордера,не в тестере, не на демо.

В любом случае благодарю за реализацию, вас все равно бесполезно просить создать такую же игрушку в вашем исполнении на mt4. Удачи

 
NightTrader:

Отлично понимаю, 10 пп в среднем, а стоплосс ставлю для того чтобы сделки надолго не зависали в большом минусе. Обычно я в советниках стоплосы не ставлю, но тут они отчасти помогают. Но проблема в том, что советник упускает прибыль, когда цена не доходит до ТР и возвращается.
И даже если я ставлю БУ и Трал на на 150- 300 пунктов, советник не изменяет  ордера,не в тестере, не на демо.

В любом случае благодарю за реализацию, вас все равно бесполезно просить создать такую же игрушку в вашем исполнении на mt4. Удачи

Вы принимаете наркотики?

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