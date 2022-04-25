Вечер выходного дня - страница 3
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Вечер выходного дня
Vladimir Karputov, 2018.04.07 17:49
Осталось реализовать:
... При закрытие по ТР открываем новую сделку, если условия входа не изменились ...
Внимание, вопрос: где будет стоп-лосс после закрытия по Take Proffit?
С праздником!
Советник version "1.002" работает вторую неделю. Продолжаю наблюдать. В целом динамика положительная,но советник не модифицирует стоплосс в безубыток, хотя я знаю можно это сделать не отображая на графике, но этого не происходит. Параметры советника неудобно настраивать под пятизнак т.к невозможно поставить 11 пунктов например в б.у.
Вообщето безубыток ордер желательно переводить сразу как только цена ушла в положительную сторону, тогда бы динамика была бы другой.
На картинках, на самой верхней первой настройки советника, на следующих видны открытые позиции в которых четко видно, sl не переносится. Тралл соответственно тоже не работает.
Первая статистика с M5
статистика c H1
Vladimir Karputov вы можете помочь исправить БУ и Тралл, позиции не переводятся в безубыток. Настройки я выше на первом скриншоте запостил,если конечно вас не затруднит.
1. О какой версии (1, 2 или 3) идёт речь?
2. Символ, таймфрейм, временной промежуток.
3. Настройки советника.
4. Подробнее (желательно на примере сделок) что означает "позиции не переводятся в безубыток".
version "1.003"
2. EURUSD, M5
3.StopLoss (in pips) = 1
Take Profit (in pips) = 7
Trailing Stop (in pips) = 5
Trailing Step (in pips) = 2
Breakeven ("0" -> off) = 1
4.Подтягивать стоп при выходе позиции в безубыток. Примеры я выше в картинках прикрепил.
Не понимаю, зачем эти наводящие вопросы, советнику все равно таймфрейм и символ, он выполняет написанный код. Я тестил на кросах и мажорах, результат один.
Единственное в чем может быть ошибка, неправильная работа на пятизначном брокере. Так как я в коде mq5 не разбираюсь, придется спрашивать на форуме.
1. OSYuWwJk EA.mq5
version "1.003"
2. EURUSD, M5
3.StopLoss (in pips) = 1
Take Profit (in pips) = 7
Trailing Stop (in pips) = 5
Trailing Step (in pips) = 2
Breakeven ("0" -> off) = 1
4.Подтягивать стоп при выходе позиции в безубыток. Примеры я выше в картинках прикрепил.
Не понимаю, зачем эти наводящие вопросы, советнику все равно таймфрейм и символ, он выполняет написанный код. Я тестил на кросах и мажорах, результат один.
Единственное в чем может быть ошибка, неправильная работа на пятизначном брокере. Так как я в коде mq5 не разбираюсь, придется спрашивать на форуме.
В топку (в мусорку) такие настройки. Вы хоть сами понимает, что делаете?
Пожалуйста
В топку (в мусорку) такие настройки. Вы хоть сами понимает, что делаете?
Пожалуйста
Отлично понимаю, 10 пп в среднем, а стоплосс ставлю для того чтобы сделки надолго не зависали в большом минусе. Обычно я в советниках стоплосы не ставлю, но тут они отчасти помогают. Но проблема в том, что советник упускает прибыль, когда цена не доходит до ТР и возвращается.
И даже если я ставлю БУ и Трал на на 150- 300 пунктов, советник не изменяет ордера,не в тестере, не на демо.
В любом случае благодарю за реализацию, вас все равно бесполезно просить создать такую же игрушку в вашем исполнении на mt4. Удачи
Отлично понимаю, 10 пп в среднем, а стоплосс ставлю для того чтобы сделки надолго не зависали в большом минусе. Обычно я в советниках стоплосы не ставлю, но тут они отчасти помогают. Но проблема в том, что советник упускает прибыль, когда цена не доходит до ТР и возвращается.
И даже если я ставлю БУ и Трал на на 150- 300 пунктов, советник не изменяет ордера,не в тестере, не на демо.
В любом случае благодарю за реализацию, вас все равно бесполезно просить создать такую же игрушку в вашем исполнении на mt4. Удачи
Вы принимаете наркотики?