Вечер выходного дня - страница 47
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Может так? Например я открываю ТФ Н4, или Н6, не важно. Индикатор PF на открытом ТФ является главным, а выше / ниже главного отображаются PF высшего и низшего ТФ совпавших с главным.
К сожалению Вы даже вопрос не поняли: "Как совместить разные таймфреймы". Поэтому мой ответ НЕТ. И больше эту не подымаем.
Привет,хотел заказать на конвертацию(вроде это так называется)свой индикатор ,ну он работает на мт4 но надо чтоб работал на мт5 делаю заказ а потом смотрю что пополнить свой счёт не могу так как у меня только яндекс деньги,как плохо тут живут,что делать то?.
На ввод доступно пять способов (международных):
Идея для скальпера на пробой волатильности предыдущего дня:
Извините нет.
Доброго дня.
Подумал, вдруг заинтересует сделать советника для базы кода, на основе индикатора из базы Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 , который рассчитывает фазу предполагаемой волны в градусах от 0 до 360 -зеленая линия и от -360 до 0 -красная линия противофазы (легко привести к параметрам верхней прибавив 360)
Логика эксперта:
Сетка из четырех позиций открытых через 30 градусов и закрываемых противоположной позицией через 180 градусов.
Минимальное число внешних оптимизируемых параметров "leverage" и " interval" .
Значит, 270 градусов находится в активной позиции. Будет включать в себя частичное контролируемое "усреднение" и "локирование".
Условие открытия: предыдущее значение меньше, текущее больше заданного значения фазы.
Доброго дня.
Подумал, вдруг заинтересует сделать советника для базы кода, на основе индикатора из базы Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 , который рассчитывает фазу предполагаемой волны в градусах от 0 до 360 -зеленая линия и от -360 до 0 -красная линия противофазы (легко привести к параметрам верхней прибавив 360)
Логика эксперта:
Сетка из четырех позиций открытых через 30 градусов и закрываемых противоположной позицией через 180 градусов.
Минимальное число внешних оптимизируемых параметров "leverage" и " interval" .
Значит, 270 градусов находится в активной позиции. Будет включать в себя частичное контролируемое "усреднение" и "локирование".
Условие открытия: предыдущее значение меньше, текущее больше заданного значения фазы.
Можно подробнее о сигнале на открытие и о сигналах на закрытие?
Можно подробнее о сигнале на открытие и о сигналах на закрытие?
Значения зеленой линии меняется от 0 до 360 градусов. Сигналом на продажу например может быть значение 180 . Если предыдущее значение меньше 180, а текущее больше или равно, сигнал есть.
В таком примере сигналом на закрытие будет значение 180 для значения красной линии в сумме с 360.
Удобнее выбрать значения сигнала примерно в середине зеленой линии, например 150, 180, 210, 240.
Соответственно сигналами на разворот позиции, если значения красной линии в сумме с 360 будут равны 150, 180, 210, 240.
Сами линии легко двигаются на смещение 360 градусов выбором плеча ( "leverage" ) от 1 до 145, где 145 период синусоиды.
Если возможно сделать число позиций и интервал между ними переменным, то сигналом может быть 150 +0*30, 150+1*30, 150+2*30 и т.д. , где 30 шаг между ордерами.