Вечер выходного дня - страница 47

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Erofej:
Может так? Например я открываю ТФ Н4, или Н6, не важно. Индикатор PF на открытом ТФ является главным, а выше / ниже главного отображаются PF высшего и низшего ТФ совпавших с главным.

К сожалению Вы даже вопрос не поняли: "Как совместить разные таймфреймы". Поэтому мой ответ НЕТ. И больше эту не подымаем.

 
Привет,хотел заказать на конвертацию(вроде это так называется)свой индикатор ,ну он работает на мт4 но надо чтоб работал на мт5 делаю заказ а потом смотрю что пополнить свой счёт не могу так как у меня только яндекс деньги,как плохо тут живут,что делать то?.
 
MihailGradov:
Привет,хотел заказать на конвертацию(вроде это так называется)свой индикатор ,ну он работает на мт4 но надо чтоб работал на мт5 делаю заказ а потом смотрю что пополнить свой счёт не могу так как у меня только яндекс деньги,как плохо тут живут,что делать то?.

На ввод доступно пять способов (международных):

На ввод доступно пять способов

 
Ну про это и говорю чё так плохо живёте,где яндекс деньги?
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
[Удален]  
Идея для скальпера на пробой волатильности предыдущего дня:

Buy, если:
((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) & Close[0]>Open[0]))

Sell:
((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) &
 Close[0]<Open[0]))
 
Vladimir Baskakov:
Идея для скальпера на пробой волатильности предыдущего дня:

Buy, если:
((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) & Close[0]>Open[0]))

Sell:
((High[0]-Low[0] > High[1]-Low[1] ) &
 Close[0]<Open[0]))

Извините нет. 

 

Доброго дня. 

Подумал, вдруг заинтересует сделать советника для базы кода, на основе индикатора из базы  Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 , который рассчитывает фазу предполагаемой волны в градусах от 0 до 360 -зеленая линия и от -360 до 0 -красная линия противофазы (легко привести к параметрам верхней прибавив 360)

Логика эксперта:

Сетка из четырех позиций открытых через 30 градусов и закрываемых противоположной позицией через 180 градусов. 

Минимальное число внешних оптимизируемых параметров  "leverage" и " interval" . 

Значит, 270 градусов находится в активной позиции. Будет включать в себя частичное контролируемое "усреднение" и "локирование".

Условие открытия: предыдущее значение меньше, текущее больше  заданного значения фазы.

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 
Aleksey Panfilov:

Доброго дня. 

Подумал, вдруг заинтересует сделать советника для базы кода, на основе индикатора из базы  Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 , который рассчитывает фазу предполагаемой волны в градусах от 0 до 360 -зеленая линия и от -360 до 0 -красная линия противофазы (легко привести к параметрам верхней прибавив 360)

Логика эксперта:

Сетка из четырех позиций открытых через 30 градусов и закрываемых противоположной позицией через 180 градусов. 

Минимальное число внешних оптимизируемых параметров  "leverage" и " interval" . 

Значит, 270 градусов находится в активной позиции. Будет включать в себя частичное контролируемое "усреднение" и "локирование".

Условие открытия: предыдущее значение меньше, текущее больше  заданного значения фазы.

Можно подробнее о сигнале на открытие и о сигналах на закрытие?

 
Vladimir Karputov:

Можно подробнее о сигнале на открытие и о сигналах на закрытие?

Значения зеленой линии меняется от 0 до 360 градусов. Сигналом на продажу например может быть значение 180 . Если предыдущее значение меньше 180, а текущее больше или равно, сигнал есть.

В таком примере сигналом на закрытие будет значение 180 для значения красной линии в сумме с 360.

Удобнее выбрать значения сигнала примерно в середине зеленой линии, например 150, 180, 210, 240.

Соответственно сигналами на разворот позиции, если  значения красной линии в сумме с 360  будут равны 150, 180, 210, 240.

Сами линии легко двигаются на смещение 360 градусов выбором плеча ( "leverage" ) от 1 до 145, где 145 период синусоиды.


Если возможно сделать число позиций и интервал между ними переменным, то сигналом может быть 150 +0*30, 150+1*30, 150+2*30 и т.д. , где 30 шаг между ордерами.

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