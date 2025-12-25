КалендарьРазделы

Торговый баланс Франции (France Trade Balance)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Министерство экономики и финансов (Ministry for the Economy and Finance)
Сектор:
Торговля
Низкая €​-3.918 млрд €​-6.709 млрд
€​-6.347 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
€​-6.260 млрд
€​-3.918 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) демонстрирует разницу между экспортом и импортом всех товаров и услуг во Франции за отчетный месяц. Положительное значение баланса свидетельствует о торговом профиците, отрицательное о торговом дефиците. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Франции (France Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​-3.918 млрд
€​-6.709 млрд
€​-6.347 млрд
сент. 2025
€​-6.576 млрд
€​-6.824 млрд
€​-5.186 млрд
авг. 2025
€​-5.529 млрд
€​-5.970 млрд
€​-5.740 млрд
июль 2025
€​-5.558 млрд
€​-6.605 млрд
€​-7.159 млрд
июнь 2025
€​-7.623 млрд
€​-9.829 млрд
€​-7.633 млрд
май 2025
€​-7.766 млрд
€​-6.809 млрд
€​-7.689 млрд
апр. 2025
€​-7.968 млрд
€​-6.230 млрд
€​-6.272 млрд
март 2025
€​-6.248 млрд
€​-6.385 млрд
€​-7.700 млрд
февр. 2025
€​-7.874 млрд
€​-6.644 млрд
€​-6.490 млрд
янв. 2025
€​-6.540 млрд
€​-6.948 млрд
€​-3.481 млрд
дек. 2024
€​-3.905 млрд
€​-7.466 млрд
€​-6.340 млрд
нояб. 2024
€​-7.085 млрд
€​-7.173 млрд
€​-7.520 млрд
окт. 2024
€​-7.666 млрд
€​-6.908 млрд
€​-8.418 млрд
сент. 2024
€​-8.266 млрд
€​-6.514 млрд
€​-7.718 млрд
авг. 2024
€​-7.371 млрд
€​-6.796 млрд
€​-6.042 млрд
июль 2024
€​-5.884 млрд
€​-7.184 млрд
€​-5.980 млрд
июнь 2024
€​-6.088 млрд
€​-8.550 млрд
€​-7.716 млрд
май 2024
€​-7.987 млрд
€​-8.962 млрд
€​-7.561 млрд
апр. 2024
€​-7.579 млрд
€​-3.856 млрд
€​-5.381 млрд
март 2024
€​-5.473 млрд
€​-5.284 млрд
€​-5.614 млрд
февр. 2024
€​-5.244 млрд
€​-5.765 млрд
€​-7.213 млрд
янв. 2024
€​-7.388 млрд
€​-5.584 млрд
€​-6.421 млрд
дек. 2023
€​-6.829 млрд
€​-6.778 млрд
€​-5.939 млрд
нояб. 2023
€​-5.943 млрд
€​-8.814 млрд
€​-8.455 млрд
окт. 2023
€​-8.597 млрд
€​-8.623 млрд
€​-8.867 млрд
сент. 2023
€​-8.917 млрд
€​-8.194 млрд
€​-8.330 млрд
авг. 2023
€​-8.202 млрд
€​-7.445 млрд
€​-8.106 млрд
июль 2023
€​-8.089 млрд
€​-7.590 млрд
€​-6.804 млрд
июнь 2023
€​-6.713 млрд
€​-9.122 млрд
€​-7.939 млрд
май 2023
€​-8.418 млрд
€​-8.954 млрд
€​-10.563 млрд
апр. 2023
€​-9.710 млрд
€​-9.015 млрд
€​-8.393 млрд
март 2023
€​-8.023 млрд
€​-11.533 млрд
€​-9.302 млрд
февр. 2023
€​-9.904 млрд
€​-14.202 млрд
€​-12.538 млрд
янв. 2023
€​-12.939 млрд
€​-14.753 млрд
€​-14.726 млрд
дек. 2022
€​-14.934 млрд
€​-13.276 млрд
€​-13.566 млрд
нояб. 2022
€​-13.766 млрд
€​-14.799 млрд
€​-11.592 млрд
окт. 2022
€​-12.150 млрд
€​-17.123 млрд
€​-17.167 млрд
сент. 2022
€​-17.487 млрд
€​-15.438 млрд
€​-15.298 млрд
авг. 2022
€​-15.301 млрд
€​-14.256 млрд
€​-14.786 млрд
июль 2022
€​-14.538 млрд
€​-13.377 млрд
€​-13.083 млрд
июнь 2022
€​-13.066 млрд
€​-12.923 млрд
€​-12.908 млрд
май 2022
€​-12.994 млрд
€​-12.564 млрд
€​-12.717 млрд
апр. 2022
€​-12.156 млрд
€​-11.633 млрд
€​-12.649 млрд
март 2022
€​-12.374 млрд
€​-9.323 млрд
€​-10.360 млрд
февр. 2022
€​-10.273 млрд
€​-9.766 млрд
€​-7.955 млрд
янв. 2022
€​-8.034 млрд
€​-10.777 млрд
€​-11.394 млрд
дек. 2021
€​-11.321 млрд
€​-8.771 млрд
€​-9.756 млрд
нояб. 2021
€​-9.727 млрд
€​-7.209 млрд
€​-7.697 млрд
окт. 2021
€​-7.513 млрд
€​-6.767 млрд
€​-6.943 млрд
сент. 2021
€​-6.777 млрд
€​-6.436 млрд
€​-6.655 млрд
