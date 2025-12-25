КалендарьРазделы

Объем экспорта Франции м/м (France Exports m/m)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Министерство экономики и финансов (Ministry for the Economy and Finance)
Сектор:
Торговля
Низкая €​51.730 млрд
€​51.967 млрд
Последний релиз
Предыдущее
€​51.730 млрд
Следующий релиз
Предыдущее
Объём экспорта (Exports) отражает стоимость экспорта товаров и услуг Франции в отчетном месяце. Показатели экспорта используются для оценки внешней торговой активности Франции и спроса на товары французских производителей вне страны. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс евро.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Франции м/м (France Exports m/m)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​51.730 млрд
€​51.967 млрд
сент. 2025
€​51.919 млрд
€​51.874 млрд
авг. 2025
€​51.802 млрд
€​51.835 млрд
июль 2025
€​52.117 млрд
€​50.810 млрд
июнь 2025
€​50.630 млрд
€​48.962 млрд
май 2025
€​48.888 млрд
€​49.058 млрд
апр. 2025
€​49.256 млрд
€​52.367 млрд
март 2025
€​52.551 млрд
€​49.785 млрд
февр. 2025
€​49.670 млрд
€​49.688 млрд
янв. 2025
€​49.836 млрд
€​52.222 млрд
дек. 2024
€​52.255 млрд
€​50.256 млрд
нояб. 2024
€​50.101 млрд
€​48.678 млрд
окт. 2024
€​48.738 млрд
€​48.292 млрд
сент. 2024
€​48.587 млрд
€​49.290 млрд
авг. 2024
€​49.657 млрд
€​49.466 млрд
июль 2024
€​49.798 млрд
€​51.498 млрд
июнь 2024
€​51.659 млрд
€​50.046 млрд
май 2024
€​50.226 млрд
€​51.072 млрд
апр. 2024
€​51.181 млрд
€​52.112 млрд
март 2024
€​52.224 млрд
€​50.752 млрд
февр. 2024
€​51.052 млрд
€​48.836 млрд
янв. 2024
€​48.811 млрд
€​50.396 млрд
дек. 2023
€​50.192 млрд
€​49.639 млрд
нояб. 2023
€​49.451 млрд
€​49.745 млрд
окт. 2023
€​49.671 млрд
€​49.077 млрд
сент. 2023
€​49.132 млрд
€​50.532 млрд
авг. 2023
€​50.832 млрд
€​52.585 млрд
июль 2023
€​52.641 млрд
€​52.114 млрд
июнь 2023
€​52.054 млрд
€​52.745 млрд
май 2023
€​52.341 млрд
€​49.975 млрд
апр. 2023
€​49.784 млрд
€​50.294 млрд
март 2023
€​50.488 млрд
€​51.080 млрд
февр. 2023
€​50.992 млрд
€​49.574 млрд
янв. 2023
€​49.425 млрд
€​50.555 млрд
дек. 2022
€​50.995 млрд
€​51.254 млрд
нояб. 2022
€​51.035 млрд
€​51.768 млрд
окт. 2022
€​51.445 млрд
€​52.176 млрд
сент. 2022
€​52.041 млрд
€​51.792 млрд
авг. 2022
€​51.152 млрд
€​48.957 млрд
июль 2022
€​48.741 млрд
€​49.878 млрд
июнь 2022
€​49.736 млрд
€​48.156 млрд
май 2022
€​47.780 млрд
€​47.089 млрд
апр. 2022
€​46.740 млрд
€​45.993 млрд
март 2022
€​45.734 млрд
€​45.762 млрд
февр. 2022
€​45.748 млрд
€​47.604 млрд
янв. 2022
€​47.274 млрд
€​44.224 млрд
дек. 2021
€​44.089 млрд
€​44.279 млрд
нояб. 2021
€​44.017 млрд
€​43.327 млрд
окт. 2021
€​43.103 млрд
€​41.996 млрд
сент. 2021
€​41.996 млрд
€​42.358 млрд
