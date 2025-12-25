КалендарьРазделы

Промышленное производство во Франции м/м (France Industrial Production m/m)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики и экономических исследований (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Сектор:
Бизнес
Низкая 0.7% -0.9%
0.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.0%
0.7%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Промышленное производство м/м (Industrial Production m/m) отражает объемы произведенной продукции и активность в промышленной отрасли в отчетном месяце в сравнении с предыдущим месяцем. Темы роста рассчитываются на основе календарно скорректированных показателей. В расчет индекса входит промышленность, горнодобывающая отрасль, строительство и коммунальный сектор. Данные индекса используются при оценке развития промышленного сектора еврозоны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство во Франции м/м (France Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
0.7%
-0.9%
0.2%
сент. 2025
-0.9%
-0.7%
0.8%
авг. 2025
-0.1%
3.3%
-0.7%
июль 2025
3.7%
0.5%
-1.1%
июнь 2025
-0.7%
-0.3%
3.8%
май 2025
-1.4%
-0.1%
-0.5%
апр. 2025
0.1%
-0.2%
-1.4%
март 2025
1.0%
-0.7%
0.2%
февр. 2025
0.7%
0.0%
-0.5%
янв. 2025
-0.6%
0.4%
-0.5%
дек. 2024
-0.4%
0.6%
0.1%
нояб. 2024
0.2%
0.2%
-0.3%
окт. 2024
-0.1%
-0.3%
-0.8%
сент. 2024
-0.9%
-0.4%
1.1%
авг. 2024
1.4%
-0.2%
0.2%
июль 2024
-0.5%
0.6%
0.8%
июнь 2024
0.8%
-1.4%
-2.2%
май 2024
-2.1%
-0.1%
0.6%
апр. 2024
0.5%
0.4%
-0.2%
март 2024
-0.3%
0.3%
0.2%
февр. 2024
0.2%
0.3%
-0.9%
янв. 2024
-1.1%
-0.2%
0.4%
дек. 2023
1.1%
0.8%
0.5%
нояб. 2023
0.5%
0.0%
-0.3%
окт. 2023
-0.3%
-0.1%
-0.6%
сент. 2023
-0.5%
0.0%
-0.1%
авг. 2023
-0.3%
0.1%
0.5%
июль 2023
0.8%
0.0%
-0.9%
июнь 2023
-0.9%
-0.1%
1.1%
май 2023
1.2%
0.0%
0.8%
апр. 2023
0.8%
0.1%
-1.1%
март 2023
-1.1%
0.0%
1.4%
февр. 2023
1.2%
0.0%
-1.4%
янв. 2023
-1.9%
0.0%
1.5%
дек. 2022
1.1%
0.0%
2.0%
нояб. 2022
2.0%
-0.1%
-2.5%
окт. 2022
-2.6%
0.0%
-0.9%
сент. 2022
-0.8%
0.1%
2.7%
авг. 2022
2.4%
-0.1%
-1.6%
июль 2022
-1.6%
-0.1%
1.2%
июнь 2022
1.4%
0.2%
0.2%
май 2022
0.0%
0.2%
-0.3%
апр. 2022
-0.1%
-0.3%
-0.4%
март 2022
-0.5%
-0.3%
-1.2%
февр. 2022
-0.9%
0.5%
1.8%
янв. 2022
1.6%
0.4%
-0.1%
дек. 2021
-0.2%
-0.6%
-0.5%
нояб. 2021
-0.4%
-0.4%
0.9%
окт. 2021
0.9%
0.6%
-1.5%
сент. 2021
-1.3%
0.3%
1.0%
