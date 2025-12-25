КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Франции от S&P Global (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 43.6
39.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
43.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Франции от Markit (Markit Construction PMI) характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий по всей территории страны.

Расчет PMI основывается на данных ежемесячного опросника менеджеров более чем 150 строительных компаний Франции, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП. Менеджеры характеризуют деловые и экономические условия, сложившиеся в строительном секторе страны. Они отвечают на вопросы о следующих аспектах своего бизнеса:

  • общая деловая активность;
  • активность в строительстве жилья;
  • активность в коммерческом строительстве;
  • активность в сфере инженерных проектов;
  • новые заказы;
  • занятость;
  • объем закупок;
  • скорость поставок от поставщиков;
  • входные цены;
  • работа с субподрядчиками (активность, доступность, ценовые ставки, качество работы);
  • прогноз активности в сфере строительства на краткосрочный период.

Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Расчет индекса включает поправку на сезонность и весовые коэффициенты опрошенных компаний. Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую весь строительный сектор страны. Его трактуют как опережающий индикатор активности в строительстве и инфляции в этом секторе. Рост строительного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Франции от S&P Global (S&P Global France Construction Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
43.6
39.8
окт. 2025
39.8
42.9
сент. 2025
42.9
46.7
авг. 2025
46.7
39.7
июль 2025
39.7
41.6
июнь 2025
41.6
43.1
май 2025
43.1
43.6
апр. 2025
43.6
43.8
март 2025
43.8
39.8
февр. 2025
39.8
44.5
янв. 2025
44.5
42.6
дек. 2024
42.6
43.7
нояб. 2024
43.7
42.2
окт. 2024
42.2
37.9
сент. 2024
37.9
40.1
авг. 2024
40.1
39.7
июль 2024
39.7
41.0
июнь 2024
41.0
43.4
май 2024
43.4
41.5
апр. 2024
41.5
41.0
март 2024
41.0
41.9
февр. 2024
41.9
39.6
янв. 2024
39.6
42.6
дек. 2023
42.6
44.6
нояб. 2023
44.6
41.0
окт. 2023
41.0
43.7
сент. 2023
43.7
42.4
авг. 2023
42.4
42.9
июль 2023
42.9
43.7
июнь 2023
43.7
42.6
май 2023
42.6
46.0
апр. 2023
46.0
45.3
март 2023
45.3
45.2
февр. 2023
45.2
48.4
янв. 2023
48.4
41.0
дек. 2022
41.0
40.7
нояб. 2022
40.7
44.3
окт. 2022
44.3
49.1
сент. 2022
49.1
48.2
авг. 2022
48.2
48.6
июль 2022
48.6
46.4
июнь 2022
46.4
50.9
май 2022
50.9
50.7
апр. 2022
50.7
48.4
март 2022
48.4
50.0
февр. 2022
50.0
52.0
янв. 2022
52.0
50.9
дек. 2021
50.9
51.6
нояб. 2021
51.6
50.3
окт. 2021
50.3
48.9
