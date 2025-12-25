Экономический календарь
Число регистраций новых автомобилей во Франции г/г (France New Car Registrations y/y)
Число регистраций новых автомобилей г/г (New Car Registrations y/y) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств во Франции в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В четвертый рабочий день каждого месяца Ассоциация производителей автомобилей Франции CCFA, являющаяся членом Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA, публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.
Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.
Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках евро.
