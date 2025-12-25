Экономический календарь
Баланс государственного бюджета Франции (France Government Budget Balance)
|Низкая
|€-136.2 млрд
|
€-155.4 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
€-136.2 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Баланс государственного бюджета (Government Budget Balance) отражает разницу между доходами и затратами государства за конец отчетного периода. Положительное значение означает профицит бюджета, что может положительно сказаться на котировках евро, а отрицательное значение индикатора рассматривают как неблагоприятное для курса евро.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс государственного бюджета Франции (France Government Budget Balance)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress