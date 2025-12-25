КалендарьРазделы

Баланс государственного бюджета Франции (France Government Budget Balance)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Министерство экономики и финансов (Ministry for the Economy and Finance)
Сектор:
Правительство
Низкая €​-136.2 млрд
€​-155.4 млрд
Предыдущее
€​-136.2 млрд
Баланс государственного бюджета (Government Budget Balance) отражает разницу между доходами и затратами государства за конец отчетного периода. Положительное значение означает профицит бюджета, что может положительно сказаться на котировках евро, а отрицательное значение индикатора рассматривают как неблагоприятное для курса евро.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс государственного бюджета Франции (France Government Budget Balance)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​-136.2 млрд
€​-155.4 млрд
сент. 2025
€​-155.4 млрд
€​-157.5 млрд
авг. 2025
€​-157.5 млрд
€​-142.0 млрд
июль 2025
€​-142.0 млрд
€​-100.4 млрд
июнь 2025
€​-100.4 млрд
€​-94.0 млрд
май 2025
€​-94.0 млрд
€​-69.3 млрд
апр. 2025
€​-69.3 млрд
€​-47.0 млрд
март 2025
€​-47.0 млрд
€​-40.3 млрд
февр. 2025
€​-40.3 млрд
€​-17.3 млрд
янв. 2025
€​-17.3 млрд
€​-156.3 млрд
дек. 2024
€​-156.3 млрд
€​-172.5 млрд
нояб. 2024
€​-172.5 млрд
€​-157.4 млрд
окт. 2024
€​-157.4 млрд
€​-173.8 млрд
сент. 2024
€​-173.8 млрд
€​-171.9 млрд
авг. 2024
€​-171.9 млрд
€​-156.9 млрд
июль 2024
€​-156.9 млрд
€​-103.5 млрд
июнь 2024
€​-103.5 млрд
€​-113.5 млрд
май 2024
€​-113.5 млрд
€​-91.6 млрд
апр. 2024
€​-91.6 млрд
€​-52.8 млрд
март 2024
€​-52.8 млрд
€​-44.0 млрд
февр. 2024
€​-44.0 млрд
€​-25.7 млрд
янв. 2024
€​-25.7 млрд
€​-173.3 млрд
дек. 2023
€​-173.3 млрд
€​-198.0 млрд
нояб. 2023
€​-198.0 млрд
€​-177.7 млрд
окт. 2023
€​-177.7 млрд
€​-186.1 млрд
сент. 2023
€​-186.1 млрд
€​-187.9 млрд
авг. 2023
€​-187.9 млрд
€​-169.0 млрд
июль 2023
€​-169.0 млрд
€​-116.2 млрд
июнь 2023
€​-116.2 млрд
€​-107.2 млрд
май 2023
€​-107.2 млрд
€​-83.7 млрд
апр. 2023
€​-83.7 млрд
€​-54.7 млрд
март 2023
€​-54.7 млрд
€​-50.3 млрд
февр. 2023
€​-50.3 млрд
€​-21.1 млрд
янв. 2023
€​-21.1 млрд
€​-151.5 млрд
дек. 2022
€​-151.5 млрд
€​-159.3 млрд
нояб. 2022
€​-159.3 млрд
€​-143.2 млрд
окт. 2022
€​-143.2 млрд
€​-146.6 млрд
сент. 2022
€​-146.6 млрд
€​-149.9 млрд
авг. 2022
€​-149.9 млрд
€​-131.2 млрд
июль 2022
€​-131.2 млрд
€​-76.1 млрд
июнь 2022
€​-76.1 млрд
€​-82.3 млрд
май 2022
€​-82.3 млрд
€​-67.3 млрд
апр. 2022
€​-67.3 млрд
€​-38.3 млрд
март 2022
€​-38.3 млрд
€​-37.6 млрд
февр. 2022
€​-37.6 млрд
€​-15.9 млрд
янв. 2022
€​-15.9 млрд
€​-170.7 млрд
дек. 2021
€​-170.7 млрд
€​-181.0 млрд
нояб. 2021
€​-181.0 млрд
€​-171.6 млрд
окт. 2021
€​-171.6 млрд
€​-175.1 млрд
сент. 2021
€​-175.1 млрд
€​-178.0 млрд
