Объем импорта Франции м/м (France Imports m/m)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Министерство экономики и финансов (Ministry for the Economy and Finance)
Сектор:
Торговля
Низкая €​55.648 млрд
€​58.314 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
€​55.648 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объём импорта (Imports) отражает стоимость импорта товаров и услуг Франции в отчетном месяце. Показатели импорта используются для оценки внешней торговой активности Франции и спроса на импортируемые товары внутри страны. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс евро.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
€​55.648 млрд
€​58.314 млрд
сент. 2025
€​58.495 млрд
€​57.060 млрд
авг. 2025
€​57.332 млрд
€​57.575 млрд
июль 2025
€​57.674 млрд
€​57.969 млрд
июнь 2025
€​58.253 млрд
€​56.595 млрд
май 2025
€​56.654 млрд
€​56.747 млрд
апр. 2025
€​57.225 млрд
€​58.639 млрд
март 2025
€​58.799 млрд
€​57.485 млрд
февр. 2025
€​57.544 млрд
€​56.178 млрд
янв. 2025
€​56.376 млрд
€​55.703 млрд
дек. 2024
€​56.160 млрд
€​56.596 млрд
нояб. 2024
€​57.186 млрд
€​56.198 млрд
окт. 2024
€​56.404 млрд
€​56.710 млрд
сент. 2024
€​56.853 млрд
€​57.008 млрд
авг. 2024
€​57.028 млрд
€​55.508 млрд
июль 2024
€​55.682 млрд
€​57.479 млрд
июнь 2024
€​57.746 млрд
€​57.762 млрд
май 2024
€​58.213 млрд
€​58.633 млрд
апр. 2024
€​58.760 млрд
€​57.493 млрд
март 2024
€​57.698 млрд
€​56.366 млрд
февр. 2024
€​56.296 млрд
€​56.048 млрд
янв. 2024
€​56.199 млрд
€​56.817 млрд
дек. 2023
€​57.021 млрд
€​55.578 млрд
нояб. 2023
€​55.395 млрд
€​58.200 млрд
окт. 2023
€​58.268 млрд
€​57.944 млрд
сент. 2023
€​58.048 млрд
€​58.862 млрд
авг. 2023
€​59.034 млрд
€​60.691 млрд
июль 2023
€​60.731 млрд
€​58.918 млрд
июнь 2023
€​58.767 млрд
€​60.684 млрд
май 2023
€​60.759 млрд
€​60.538 млрд
апр. 2023
€​59.494 млрд
€​58.687 млрд
март 2023
€​58.511 млрд
€​60.383 млрд
февр. 2023
€​60.896 млрд
€​62.112 млрд
янв. 2023
€​62.363 млрд
€​65.281 млрд
дек. 2022
€​65.929 млрд
€​64.820 млрд
нояб. 2022
€​64.801 млрд
€​63.359 млрд
окт. 2022
€​63.595 млрд
€​69.343 млрд
сент. 2022
€​69.528 млрд
€​67.090 млрд
авг. 2022
€​66.454 млрд
€​63.743 млрд
июль 2022
€​63.279 млрд
€​62.960 млрд
июнь 2022
€​62.802 млрд
€​61.064 млрд
май 2022
€​60.773 млрд
€​59.806 млрд
апр. 2022
€​58.896 млрд
€​58.643 млрд
март 2022
€​58.108 млрд
€​56.122 млрд
февр. 2022
€​56.021 млрд
€​55.559 млрд
янв. 2022
€​55.308 млрд
€​55.618 млрд
дек. 2021
€​55.410 млрд
€​54.035 млрд
нояб. 2021
€​53.744 млрд
€​51.024 млрд
окт. 2021
€​50.616 млрд
€​48.939 млрд
сент. 2021
€​48.773 млрд
€​49.013 млрд
