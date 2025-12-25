КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Счет текущих операций Франции (France Current Account)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Банк Франции (Bank of France)
Сектор:
Торговля
Низкая €​-3.1 млрд €​-1.3 млрд
€​-6.6 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
€​-1.4 млрд
€​-3.1 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций (Current Account) представляет собой разницу между импортом и экспортом товаров, услуг и процентных платежей в отчетном месяце. Положительное значение свидетельствует о притоке средств капитала в экономику страны. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать положительное влияние на курс евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Франции (France Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
май 2025
€​-3.1 млрд
€​-1.3 млрд
€​-6.6 млрд
янв. 2025
€​-2.2 млрд
€​0.3 млрд
€​2.6 млрд
дек. 2024
€​2.4 млрд
€​-1.2 млрд
€​-1.2 млрд
нояб. 2024
€​-1.7 млрд
€​-1.1 млрд
€​-1.9 млрд
окт. 2024
€​-2.6 млрд
€​-1.1 млрд
€​-2.4 млрд
сент. 2024
€​-2.1 млрд
€​-3.0 млрд
€​-1.2 млрд
авг. 2024
€​-0.6 млрд
€​0.0 млрд
июль 2024
€​-1.2 млрд
€​-2.5 млрд
июнь 2024
€​-2.6 млрд
€​-3.1 млрд
май 2024
€​-3.1 млрд
€​-2.0 млрд
€​-3.5 млрд
апр. 2024
€​-1.8 млрд
€​0.6 млрд
март 2024
€​1.3 млрд
€​0.3 млрд
февр. 2024
€​0.9 млрд
€​-0.5 млрд
янв. 2024
€​-1.0 млрд
€​-0.2 млрд
дек. 2023
€​-0.7 млрд
€​-2.9 млрд
нояб. 2023
€​-2.8 млрд
€​-3.4 млрд
окт. 2023
€​-2.9 млрд
€​-2.8 млрд
сент. 2023
€​-2.5 млрд
€​-1.1 млрд
авг. 2023
€​-0.8 млрд
€​-0.6 млрд
€​-2.0 млрд
июль 2023
€​-2.0 млрд
€​0.0 млрд
€​0.3 млрд
июнь 2023
€​0.8 млрд
€​-0.4 млрд
€​-0.7 млрд
май 2023
€​-0.7 млрд
€​0.6 млрд
€​-1.7 млрд
апр. 2023
€​-0.1 млрд
€​-0.8 млрд
€​0.3 млрд
март 2023
€​1.4 млрд
€​-3.3 млрд
€​-3.0 млрд
февр. 2023
€​-3.0 млрд
€​-6.0 млрд
€​-3.3 млрд
янв. 2023
€​-3.6 млрд
€​-7.9 млрд
€​-7.6 млрд
дек. 2022
€​-8.5 млрд
€​-5.4 млрд
€​-6.8 млрд
нояб. 2022
€​-6.8 млрд
€​-5.5 млрд
€​-3.4 млрд
окт. 2022
€​-3.8 млрд
€​-6.4 млрд
€​-7.3 млрд
сент. 2022
€​-7.3 млрд
€​-5.2 млрд
€​-5.1 млрд
авг. 2022
€​-5.1 млрд
€​-3.5 млрд
€​-5.3 млрд
июль 2022
€​-5.3 млрд
€​-2.7 млрд
€​-1.5 млрд
июнь 2022
€​-1.6 млрд
€​-3.6 млрд
€​-3.7 млрд
май 2022
€​-3.9 млрд
€​-3.3 млрд
€​-2.7 млрд
апр. 2022
€​-3.4 млрд
€​-2.1 млрд
€​-3.4 млрд
март 2022
€​-3.2 млрд
€​-1.4 млрд
€​2.3 млрд
февр. 2022
€​-1.1 млрд
€​-4.4 млрд
€​-1.3 млрд
янв. 2022
€​-1.8 млрд
€​-5.5 млрд
€​-7.0 млрд
дек. 2021
€​-7.1 млрд
€​-3.1 млрд
€​-3.6 млрд
нояб. 2021
€​-3.6 млрд
€​-2.6 млрд
€​-2.5 млрд
окт. 2021
€​-2.6 млрд
€​-2.0 млрд
€​-2.8 млрд
сент. 2021
€​-2.7 млрд
€​-2.4 млрд
€​-1.3 млрд
авг. 2021
€​-1.3 млрд
€​-2.0 млрд
€​-3.4 млрд
июль 2021
€​-3.5 млрд
€​-1.4 млрд
€​-0.9 млрд
июнь 2021
€​-0.5 млрд
€​-1.8 млрд
€​-2.3 млрд
май 2021
€​-2.3 млрд
€​-2.1 млрд
€​-2.0 млрд
апр. 2021
€​-1.4 млрд
€​-2.7 млрд
€​-2.7 млрд
март 2021
€​-2.9 млрд
€​-2.1 млрд
€​-2.6 млрд
февр. 2021
€​-2.6 млрд
€​-1.4 млрд
€​-2.0 млрд
янв. 2021
€​-1.6 млрд
€​-1.3 млрд
€​-1.0 млрд
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания